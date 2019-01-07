የናይጀሪያ ወታደሮች ዴይሊ ትረስት የተባረውን የጋዜጣ ቢሮ ከበቡ
የናይጀሪያ ወታደሮች ዴይሊ ትረስት የተባለውን የግል ጋዜጣ ዋና ቢሮ በመክበብ ኮምፒውተሮችን ወስደዋል።
በሀገሪቷ ውስጥ ስመ ጥርና ከፍተኛ ተቀባይነት ያለው ዴይሊ ትረስት እንዳሳወቀው ወታደሮቹ በመዲናዋ አቡጃ የሚገኘውን ቢሮ ዋነኛ በር ገንጥለው እንደገቡ ነው።
ወታደሮቹ ታጥቀው የነበረ ሲሆን በሶስት ሚኒባስም ተጭነው ነበር።
የአይን እማኞች ለቢቢሲ እንደገለፁት የጋዜጣውን ሰራተኞች ያላቸውን ኮምፒውተር እንዲያስረክቡ ካዘዟቸው በኋላ ቢሮውን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረውታል።
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ከዚህም በተጫማሪ የቦኮ ሃራም ታጣቂዎች ማዕከል በምትባለው ማይድጉሪ ከተማ ውስጥ የሚገኘውን ቢሮ በመክበብ የጋዜጣውን የቀጠና አርታኢ ኡትማን አቡባከርና ሪፖርተሩን ኢብራሂም ሳዋብ ታስረዋል።
ጋዜጣው እንዳሳወቀው ይህ ከበባ የተካሄደው እሁድ እለት ወታደሮቹ ያጧቸውን ግዛቶች ለማስመለስ ተልዕኮ ጀምረዋል የሚለው ፅሁፍ መታተም ጋር የተያያዘ እንደሆነ ነው።
ሰራዊቱ በበኩሉ ሁለት ከተሞቹን ለታጣቂዎች አጥቷል የሚለውን ቢክድም ዴይሊ ትረስት ላይ ሰራዊቱ ለምን እንዲህ አይነት ድርጊት ፈፀመ ለሚለው ምክንያት ከመስጠት ተቆጥቧል።
በናይጀሪያ ሰሜናዊ ምስራቅ አካባቢ ግዛቱን ከአውሮፓውያኑ 2009 ጀምሮ እያጠናከረ ያለው ይህ ታጣቂ ቡድን መንግሥትን በኃይል ገርስሶ እስላማዊ ሀገርን የመመስረት አላማን አንግቦ የተነሳ ነው።
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ባለፈው ሳምንት የአይን እማኞች ለቢቢሲ እንደገለፁት ከአይኤስ ጋር ግንኙነት ያላቸው ታጣቂ ቡድኖች ባጋ በምትባለው ግዛት ሰንደቅ አላማቸውን ከተከሉ በኋላ በመቶ የሚቆጠሩ ነዋሪዎቿን ከከተማዋ እንዲወጡ አድርገዋል።
በዴይሊ ትረስት ፅሁፍም ላይ እንደተጠቀሰው ባጋ፣ ዶሮን ባጋ የመሳሰሉ ከተሞችን ከታጣቂዎች ለማስመለስ በሰራዊቱ በኩል ከፍተኛ ወታደራዊ ተልዕኮ እንደታቀደ ነው።
በቦታው ያሉ ዘጋቢዎች እንዳሳወቁት ሰራዊቱ ለትችት ስስ ብልት እንዳለውና ታጣቂዎችን ማሸነፍ ያለመቻላቸውን ውድቀት እንደማይቀበሉት ነው።