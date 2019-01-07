በጋቦን ወታደሮች መፈንቅለ መንግሥት አደረጉ
የጋቦን መካከለኛ ወታደራዊ ሃላፊዎች ሃገሪቱን የመምራት ሰልጣኑን ለ50 ዓመታት ሲገዛ ከነበረው ቤተሰብ መረከባቸውን አስታወቁ።
ወታደሮቹ እንደገለጹት በሃገሪቱ ዴሞክራሲን ለመመለስ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ለመያዝ ተገደናል ብለዋል።
የሃገሪቱን ሬዲዮ ጣቢያ ወዲያው የተቆጣጠሩት ወታደሮች ባነበቡት መግለጫ መሰረት ሃገራዊ የመልሶ ግንባታ ካውንስል ይቋቋማል።
ዋና ከተማዋ ሊብሪቪል በታጠቁ ወታደሮች፣ ወታደራዊ መኪናዎችና ታንኮች እንደተሞላች የአይን እማኞች ገልጸዋል። ከስልጣን የተነሱት ፕሬዝዳንት አሊ ቦንጎ ስልጣኑን በፈረንጆቹ 2009 ነበር ከአባታቸው የተረከቡት።
• የባንኮክ አየር ማረፊያን ሙጥኝ በማለት አልመለስም ያለችው የሳኡዲ ዜጋ
በ2016 በተካሄደው ምርጫ ደግሞ በጠባብ ልዩነት እንዳሸነፉ የተገለጸ ሲሆን ምርጫው ተጭበርብሯል ያሉ ዜጎች ከመንግሥት ወታደሮች ጋር ተጋጭተው ነበር።
ፕሬዝዳንቱ ባጋጠማቸው የልብ ህመም ምክንያት ህክምና ለማድረግ ከሁለት ወር በፊት ወደ ሞሮኮ እንደተጓዙ ተገልጾም ነበር።
ምንም እንኳን ብዙ ሰዎች ፕሬዝዳንቱ ሞተዋል ብለው ቢያስቡም፤ በፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ቀን ግን በሃገሪቱ ቴሌቪዥን በመገኘት አልሞትኩም በህይወት አለው የሚል የቀጥታ መልእክት አስተላልፈው ነበር።
መፈንቅለ መንግስት ያካሄዱት ወታደሮች የመጓጓዣ መስመሮችን፣ የመሳሪያ ማከማቻዎችንና አየር መንገዶችን በቁጥጥር ስር ያዋሉ ሲሆን ይህንን ደግሞ ያደረግነው ለሃገሪቱ ደህንነት ስንል ነው ብለዋል።