የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን ቻይና ገቡ
የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆን ኡን ከቻይናው ፕሬዝደንት ሺ ዢን ፒንግ በደረሳቸው ግብዣ መሰረት ጉብኝታቸውን ይፋ ሳያደርጉ ቤጂንግ መግባታቸው ተገልጿል።
መሪውና ባለቤታቸው በቻይናዋ ዋና ከተማ የሶስት ቀናት ቆይታ እንደሚያደርጉ የሃገሪቱ የቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል።
የኪም ወደ ቻይና መምጣት ከፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋር ለሁለተኛ ጊዜ ስለሚያደርጉት ውይይት ለመደራደር ሊሆን እንደሚችል የተገለጸ ሲሆን፤ ሁለቱ መሪዎች ለመጨረሻ ጊዜ የተገናኙት ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ ነበር።
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የደቡብ ኮሪያ የዜና ወኪል ዮንሀፕ የሰሜን ኮሪያ ባቡር የቻይናን ድንበር አቋርጦ ሄዷል ብሎ መዘገቡን ተከትሎ መሪው ቻይና ሊገቡ እንደሚችሉ ፍንጭ ሰጥቶ ነበር ተብሏል። በድንበር አካባቢ ባለችው ከተማም ከፍተኛ የሆነ ጥበቃ እንደነበር ተገልጿል።
ከአንድ ዓመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ መሪው ወደ ቻይና ጉብኝት ሲያደርጉ ይሄኛው ለአራተኛ ጊዜ ነው።
ምንም እንኳን ከሰሜን ኮሪያ በኩል ይፋዊ መረጃ ማግኘት ባይቻልም፤ ዛሬ ኪም ጆንግ ኡን 35ኛ ዓመት የልደት በአላቸውን የሚያከብሩበት ቀን ሊሆን ይቻላል የሚሉ መላምቶችም በሰፊው እየተነገሩ ነው።
ኪም በስልጣን በቆዩባቸው ስድስት ዓመታት ከቻይና ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ያልነበራቸው ሲሆን ባለፈው ዓመት ግን ያልታሰቡና ለህዝብ ቀድመው ይፋ ያልተደረጉ ሶስት ጉብኝቶችን ወደ ቻይና አድርገው ነበር።
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ዶናልድ ትራምፕ ከዋሽንግተን በሰጡት መግለጫ ደግሞ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ጥሩ የሚባል ድርድር እየተደረገ ሲሆን፤ በሃገሪቱ ላይ የተጣለው ማእቀብ ግን እንደሚቀጥል አስታውቀዋል።