ከአስር አመት በላይ ኮማ ውስጥ ያለች ታማሚ ልጅ ወለደች
አሜሪካ ውስጥ ከአስር ዓመት በላይ በህይወትና በሞት መካከል ሆና ራሷን የማታውቅ ታማሚ በህክምና ማዕከል ውስጥ ህጻን ልጅ መገላገሏን ከወደ አሪዞና ተሰምቷል።
ይህንን ተከትሎም የታማሚዎች መንከባከቢያን የሚያስተዳድረው ድርጅት ዋና ሃላፊ በገዛ ፈቃዳቸው ከስራቸው ለቅቀዋል። የድርጅቱ የቦርድ አባላት በሙሉ ድምጽ የስራ መልቀቂያውን እንደተቀበሉት በሰጡት መግለጫ አስታውቀዋል።
ለጊዜው ማንነቷ ያልተገለጸው ታማሚ 'ሃሲዬንዳ' በተባለው የጤና ማዕከል ውስጥ ከአስር ዓመታት በላይ ህክምና ሲደረግላት የቆየ ሲሆን፤ ኮማ ውስጥ ስለሆነችም 24 ሰአት የዶክተሮች ህክምናና ክትትል ይደረግላታል።
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ፖሊስ በጉዳዩ በሰጠው መግለጫ በታማሚዋ ላይ ያለፍላጎቷና ከእውቅናዋ ውጪ ጾታዊ ጥቃት ተፈጽሞባታል ብሏል።
በህክምና ማዕከሉ የሚሰራ አንድ ግለሰብ እንደተናገረው ታማሚዋ ከሌላው ጊዜ በተለየ የማቃሰትና ህመም ውስጥ እንደሆነች የሚያሳዩ ምልክቶችን አሳይታ ነበር ብሏል።
አክሎም ታማሚዋ ልጇን እስክትገላገል ድረስ የትኛውም የማዕከሉ ሰራተኛ ነፍሰጡር እንደሆነች እንዳላወቀ ገልጿል።
ጋሪ ኦማን የተባሉት የድርጅቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ ደግሞ በተፈጠረው አስነዋሪ ተግባር እጅግ ማፈራቸውን በመግለጽ ለሆነው ነገር ሁሉ ሃላፊነቱን እንደሚወስዱ አስታውቀዋል።
''ያለንን አቅምና ስልጣን በመሉ ተጠቅመን የታማሚዎችንና የሰራተⶉቻችንን ደህንነት ለመጠበቅ እንሰራለንም'' ብለዋል።
'ኒውዮርክ ታይምስ' የተባለው ጋዜጣ እንደዘገበው በማዕከሉ የሚገኙ ታማሚዎች ልብሳቸውን ሲቀይሩና ገላቸውን ሲታጠቡ ምንም አይነት ነጻነት እንደማይሰጣቸው ቅሬታ አቅርበው ነበር።
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ፖሊስ ጉዳዩ በምርመራ ላይ ሲሆን ታማሚዋ ላይ ጾታዊ ጥቃት ያደረሰውን ግለሰብ ለመለየት ጥብቅ ክትትል እያደረገ እነደሆነና ለጊዜው የታማሚዋንም ሆነ የተጠርጣሪውን ስም መግለጽ እንደማይችል አስታውቋል።
በማዕከሉም ቢሆን ከበድ ያሉ የደህንነት መጠበቂያ እርምጃዎች እየተወሰዱ እንደሆነ ተገልጿል።
ማንኛውም ወንድ የማዕከሉ ሰራተኛ ወደ ሴት ታማሚዎች ክፍል ሲገባ አንድ ተጨማሪ ሴት ሰራተኛ አብራው እንድትገባ እያደረጉ እነደሆነም ምክትል ስራ አስክኢያጁ አክለዋል።
የአሪዞና የጤና አገልግሎት መስሪያ ቤት ደግሞ መርማሪዎችን ወደ ማዕከሉ እንደላከና ጉዳዩን በቅርበት እየተከታተለው እንደሆነ ገልጿል።