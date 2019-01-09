የአል-በሽር ደጋፊዎችና ተቃዋሚዎችም ሰልፍ ወጥተዋል የሚልና ሌሎችም አጫጭር ዜናዎች
ሱዳን
ለሠላሳ ዓመታት ሱዳንን የገዙት ፕሬዚዳንት ኦማር አል-በሽርን በሚቃወሙና በሚደግፉ ሰዎች ሰልፍ ሱዳን እየተናጠች ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ትውልደ ሱዳናዊው ቢልየነር ሞ ኢብራሂም ዓለም አቀፉ የወንጀል ፍርድ ቤት አል-በሽር ላይ የከፈተውን ክስ እንዲያቋርጥ ጠይቀዋል።
ናይጄሪያ
የናይጄሪያ ወታደሮች ይዘውት የነበረው የ "ደይሊ ትረስት" አርታኢ ነጻ ወጥቷል። የናይጄሪያ መንግሥት በታጣቂዎች ላይ ሊወስድ የነበረውን እርምጃ በጋዜጣው ይፋ አድርጓል ተብሎ ነበር በቁጥጥር ስር የዋለው።
• ኦነግ የኦሮሞ ህዝብ መንግሥት ላይ ጫና እንዲያሳድር ጥሪ አቀረበ
• በምዕራብ ጎንደር የሰዎች ህይወት መጥፋቱን ተከትሎ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሄደ
ኬንያ
የኬንያና የኢትዮጵያ አዋሳኝ ድንበር አካባቢ በሚገኘው የኬንያው ማርሳቢት ግዛት 100 ግመሎች መሞታቸው ሃዘን ፈጥሯል። ግመሎቹ የሞቱት የተመረዘ ውሃ በመጠጣታቸው መሆኑን የኬንያ የእንስሳት ሐኪም ተናግረዋል።
ግብጽ
ከግብጽ የተዘረፈ ጥንታዊ ቅርስ ለንደን ውስጥ ለጨረታ ከቀረበ በኋላ ለግብጽ ተመልሶ ተሰጥቷል። ቅርሱ እንዴት እንተሰረቀ ባይታወቅም ቅርሱ ሳይሸጥ በፊት የግብጽ ቅርስ ጥበቃ ደርሶበታል።
ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ
የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የምርጫ ውጤት ይፋ እንዲደረግ የሚገፋፉ ኃይሎች ተበራክተዋል። የዲሞክራቲክ ኮንጎ ጎረቤት ሃገሮች እንዲሁም ሃገሪቱ የኃይማኖት ተቋማት መሪዎችም ውጤቱ እንዲነገር እየጠየቁ ነው።
• "ኢትዮጵያዊ ታሪኮችን ወደ ዓለም አቀፍ የፊልም መድረክ ማምጣት ፈታኝ ነው" ዘረሰናይ መሐሪ
• የአዳማ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አማሟት ላይ ፍንጭ ለማግኘት ፖሊስ ምርመራ እያደረገ እንደሆነ ገለፀ
ዩጋንዳ
ዩጋንዳ 1.5 ቢሊየን ዶላር የሚያወጣና ከመዲናዋ ካምፓላ ወደ ጂንጋ የሚወስድ መንገድ ልትገነባ ነው። መንገዱ የምሥራቅ አፍሪካ ቀጠና የትራንስፖርት ትስስር ይፈጥራል ተብሏል።
አሜሪካ
አሜሪካ ውስጥ ከአስር ዓመት በላይ በሕይወትና በሞት መካከል ኮማ ውስጥ የነበረች ታካሚ በሕክምና ማዕከል ውስጥ ሕፃን ልጅ ተገላግላለች። ፖሊስ በሰጠው መግለጫ መሠረት በታማሚዋ ላይ ያለፍላጎቷና ከእውቅናዋ ውጪ ፆታዊ ጥቃት ተፈጽሞባታል።
ፊሊፒንስ
ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ፊሊፒናውያን ጥቁሩን የኢየሱስ ሃውልት ለማክበር በመዲናዋ ማኒላ በጎዳናዎች ላይ ወጥተው ነበር። በዚህ ዓመታዊ ክብረ በዓል በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ፊሊፒናውያን ታሪካዊውን የናዝሬቱን እየሱስ ሃውልት ለማየት ወደ ጎዳናዎች ይወጣሉ።