በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተቃዋሚው አሸነፉ
በዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በተካሄደው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ከተቃዋሚው ፓርቲ እጩ ሆነው የቀረቡት ፌሊክስ ሺሰኬዲ ከፈታኝ ፉክክር በኋላ ማሸነፋቸውን የሃገሪቱ የምርጫ ኮሚሽን ገለጸ።
ዴሚክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ከቤልጂየም ቅኝ ግዛት ነጻነቷን ካወጀች ወዲህ የተቃዋሚ መሪ በምርጫ ሲያሸንፍ ፌሊክስ ሺሰኬዲ የመጀመሪያው ሲሆኑ ለ18 ዓመታት ሃገሪቱን ሲመሩ ከነበሩት ጆሴፍ ካቢላ ስልጣን የሚረከቡ ይሆናል።
በሰላማዊ መንገድ የመንግሥት ስልጣን ሲሸጋገር በሃገሪቱ ታሪክ የመጀመሪያው ነውም ተብሏል። የፕሬዝዳንታዊ ምርጫው ውጤት ባለፈው ዕሁድ ለህዝብ ይፋ ይደረጋል ተብሎ ነበር።
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ዛሬ ጠዋት ይፋ በተደረገው ውጤት ፌሊክስ ሺሰኬዲ 38.5 በመቶ ድምጽ ያገኙ ሲሆን ተመራጭ ፕሬዝዳንት ተብለው በምርጫ ኮሚሽኑ ተገልጸዋል።
ፕሬዝዳንት ለመሆን ከተወዳደሩት እጩዎች መካከል አሸናፊው ፌሊክስ ሺሰኬዲ 7 ሚሊየን ድምጽ ሲያገኙ ማርቲን ፋዩሉ 6.4 ሚሊየን እንዲሁም ኢማኑኤል ሻዳሪ 4.4 ሚሊዮን የህዝብ ድምጽ አግኝተዋል።
የቀድሞ የነዳጅ ንግድ ባለሃብት ማርቲን ፋዩሉ ውጤቱን አልቀበለውም፤ የምርጫ መፈንቅለ መንግስት ተካሂዷል ሲሉ ተቃውሟቸውን ገልጸዋል።
አሸናፊው ፌሊክስ ሺሰኬዲ የቀድሞው የተቃዋሚ መሪ ኢቲየን ሺሰኬዲ ልጅ ሲሆኑ፤ በምርጫ ቅስቀሳቸው ወቅት ድህነትን ከሃገሪቱ ማጥፋት የመጀመሪያ ስራቸው እንደሆነ ተናግረው ነበር።
አሁን በዴሞክራቲክ ኮንጎ ትልቅ ጥያቄ የሆነው ህዝቡ የምርጫ ውጤቱን እንዴት ያየዋል የሚለው ነው። ዜጎች ምርጫው ተጭበርብሯል ብለው የሚያስቡ ከሆነ የተቃውሞ ሰልፎችና አለመረጋጋት ሊኖር ይችላል።
በሃገሪቱ ብዙ ተከታዮች ያሉት የካቶሊክ ቤተክርስቲያን በምርጫው ወቅት ብዙ ታዛቢዎቹን የላከ ሲሆን የምርጫው ውጤት የተጭበረበረ ከመሰለኝ ሙሉ በሙሉ አልቀበለውም ብሏል።
የህዝብ አመጽን በመፍራት መንግሥት ከረቡዕ ጀምሮ ደግሞ የአመጽ አንቅስቃሴዎችን የሚቆጣጠር የፖሊስ ቡድን በዋና ከተማዋ ኬንሻሳ እንዳሰማራ ተገልጿል።
የምርጫው መጓተትና በአንዳንድ ቦታዎች ተራዝሟል መባሉ ብዙ የሃገሪቱ ዜጎችን አስቆጥቶ የነበረ ሲሆን የምርጫ መቆጣጠሪያው መሳሪያ በትክክል መስራት አለመቻሉ ደግሞ በምክንያትነት ቀርቦ ነበር።
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ፕሬዚዳንታዊ ምርጫው ከሁለት ዓመት በፊት መካሄድ የነበረበት ቢሆንም መንግሥት ለምርጫው መሟላት የነበረባቸው አቅርቦቶች እጥረት አጋጥሞኛል በማለት አራዝሞታል።
ቢቢሲ ያነጋገራቸው አንዳንድ መራጮች በሂደቱ ደስተኛ ባይሆኑም ለ17 ዓመት ሃገሪቱን የመሩት ፕሬዝዳንት በሰላማዊ መንገድ ስልጣን ለማስረከብ በመወሰናቸውና የዚህ ታሪክ አካል መሆናቸው እንዳስደሰታቸው ገልጸዋል።
''በሃገራችን ለውጥ እንፈልጋለን፤ ሰላምና መረጋጋት ናፍቆናል፤ ብዙ የስራ እድልም ያስፈልገናል።'' በማለት ፊዴል ኢማኒ የተባለ መራጭ አስተያየየቱን ሰጥቷል።
በተለያዩ የሃገሪቱ ክፍሎች ከጸጥታ ችግር እስከ አስመራⶐች በሰአት አለመገኘት፤ ከኢቦላ ወረርሽኝ ስጋት እስከ ከባድ ዝናብ በፈተኑት ታሪካዊ ምርጫ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስ መጠናቀቁ ለብዙ የኃገሪቱ ዜጎች እፎይታን የሰጠ ሆኖ አልፏል።