ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ግመሎች ተመርዘው መሞታቸው ኬንያውያንን አሳዘነ
በሰሜናዊቷ ኬንያ አንድ ከጥቅም ውጭ በሆነ የውሃ መጠጫ ገንዳ ውስጥ ውሃ ጠጥተው ሳይመረዙ አልቀረም ተብለው የተጠረጠሩ 94 ግመሎች ሞቱ።
ቢያንስ 26 የሚሆኑት ደግሞ በአስከፊ ሁኔታ እንዳሉ በበረሃማዋ ማርሳቢት የሚገኝ ሻንዳ ጉዮ የተባለ የእንስሳት ሐኪም ለቢቢሲ ገልጿል።
ግመሎቹ ናይትሬት በሚባለው ንጥረ ነገር ተመርዘዋል የሚል ጥርጣሬም አለው።
• "ማንም መብታችንን ሊሰጠን ስለማይችል፤ ሴቶች ማንንም ሳይጠብቁ በራሳቸው መታገል አለባቸው"
• የቀድሞዋ ሶቭየት ህብረት ትውስታዎች በኢትዮጵያውያን ዓይን
"እንስሳቶቹ ለመቆም ከብዷቸው ነበር። ሆዳቸው ህመም የተሰማቸው በሚመስል ሁኔታ መሬት ላይ ታጥፈው ሲያቃስቱ ነበር። ለመሽናትም ችግር ነበረባቸው" በማለት ሻንዳ ተናግሯል።
አክሎም "እንዲህ አይነት ሁኔታ አጋጥሞን አያውቅም" በማለት ችግሩ ያልተለመደ እንደሆነ አስረድቷል ።
ሁኔታውን ለመርመር አንድ ቡድን ወደ አካባቢው የተላከ ሲሆን ናሙናም ሰብስበው እንደተመለሱ ባለሙያው ተናግሯል።
የእንስሳቱ ሞት ለባለቤቶቹ ከፍተኛ ሐዘንን እንዳስከተለባቸው ገልጿል።
በጋብራ ማህበረሰብ ግመሎች ተወዳጅነት ያላቸው ሲሆን ከትራንስፖርት በተጨማሪ ለምግብነትና ወተት አገልግሎትም ይውላሉ።
አርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ኃዘናቸውንም በከፍተኛ ሁኔታ በመግለፅ ላይ ናቸው። ከዚህም በተጨማሪ ህፃናቶቹ ግመሎች የሚመግባቸው ስለሌለ ሊራቡ ይችላሉ የሚል ፍራቻ እንዳለ ሻንዳ ገልጿል።
ሁኔታው የተከሰተው ማርሳቢት በምትባለው ከተማ 300ኪሎ ሜትር ርቀት ያለች ኤልሃዲ በምትባል ግዛት ውስጥ ነው።