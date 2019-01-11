ሮበርት ሙጋቤ ከ4 ሚሊየን ብር በላይ ተዘረፉ
ከቀድሞው የዚምባብዌ ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ላይ አራት ነጥብ ሁለት ሚሊየን ብር ሰርቀው ተሰውረዋል የተባሉ ሶስት ተጠርጣሪዎች ፍርድ ቤት ቀረቡ።
ተጠርጣሪዎቹ የሰረቁትን ገንዘብ መኪና፣ቤትና እንስሳት ለመግዛት እንዳዋሉት የተገለጸ ሲሆን የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዘመድ ደግሞ ከተጠርጣሪዎቹ መካከል አንዷ እንደሆነች አንድ የሃገሪቱ ጣቢያ ዘግቧል።
ዚምባ በተባለችው ገጠራማ የሃገሪቱ ክፍል የሚገኘው የቀድሞው ፕሬዝዳንት ቤት ቁልፍ በተጠርጣሪዋ እጅ በመሆኑ ዝርፊያውን ለመፈጸም ቀላል እንዳደረገላቸው ተገልጿል።
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ሌሎቹ ተጠርጣሪዎች ደግሞ በቀድሞው ፕሬዝዳንት ቤት ውስጥ ከአንድ ወር በፊት በጽዳት ሰራተኝነት ተቀጥረው ይሰሩ ነበር ።
ጆሃን ማፑሪሻ የተባለችው ተጠርጣሪ 20 ሺ ዶላር የሚያወጣ መኖሪያ ቤትና ተሽከርካሪ እንደገዛች የተገለፀ ሲሆን ሌላኛዋ ተጠርጣሪ ደግሞ አንድ ተሽከርካሪና ብዙ ቁጥር ያላቸው አሳማዎችና ከብቶች ገዝታለች ተብሏል።
የ94 ዓመቱ ሮበርት ሙጋቤ ባሳለፍነው ዓመት ነበር በሃገሪቱ ወታደራዊ ሃይሎች ከስልጣናች እንዲለቁ የተደረጉት። መጀመሪያ በጠቅላይ ሚኒስትርነት በመቀጠልም በፕሬዝዳንትነት ሃገሪቷን ለ37 ዓመታት መርተዋል።
ሃገሪቱ በከባድ ኢኮኖሚያዊ ችግር ውስጥ ሆና እንኳን ሮበርት ሙጋቤ እጅግ የተንደላቀቀ ህይወት ይመሩ እንደነበር ይነገራል።
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የቀድሞው ፕሬዝዳንት ከስልጣናቸው ከወረዱ በኋላ የመራመድ ችግር አጋጥሟቸው የነበረ ሲሆነ በሲንጋፖር የህክምና ክትትል ሲያደርጉ ነበር ተብሏል።
ሙጋቤ ስርቆቱ ሲፈጸም በቤታቸው ይኑሩ አይኑሩ የተገለጸ ነገር የለም። ተጠርጣሪዎቹ ግን በዋስ እንደተለቀቁ 'ኤኤፍፒ' ዘግቧል።