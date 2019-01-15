በኬንያ ናይሮቢ የ"ሽብር" ጥቃት እየተፈፀመ ነው
በኬንያዋ መዲና ናይሮቢ ከሚገኙት ቅንጡ ሆቴሎች አንዱ በሆነው ዱሲት2ናይሮቢ የ"ሽብር" ጥቃት እየተፈጸመ መሆኑ ተገለፀ።
ሁለት ከፍተኛ ፍንዳታ በኋላ ለተወሰኑ ደቂቃዎች የተኩስ ድምጽ ሳይቋረጥ ሲሰማ ነበር። የአይን እማኞች እንደሚሉት አራት የታጠቁ ወንዶች ወደ ሆቴሉ ቅጥር ጊቢ ሲገቡ አይተዋል።
ከፍንዳታው በኋላ የተኩስ ድምፅም የተሰማ ሲሆን አንድ ግለሰብም ቆስሎ በጥይት ቆስሎ ሰዎች ተሸክመውት ሲወጡ ታይቷል።
በጥይት ተመተው ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች በህንጻው አቅራቢያ ህክማና እየተደረገላቸው ነው።
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''ጥቃት እየተፈጸመብን ነው'' በማለት በዱሲት2ናይሮቢ ቅጥር ግቢ ውስጥ የሚገኝ አንድ ሰው ለሬውተርስ የዜና አገልግሎት ተናግሯል።
ሌላው የትዊተር ተጠቃሚ ሮን ንጌኖ የተሰኘው ፍንዳታው በተሰማበት አካባቢ በነበረው ሆቴል ውስጥ በመታጠቢያ ቤት መደበቁንና ጥቃት እየተፈፀመባቸው እንደሆነ ገልጿል።
ከባድ ፍንዳታ ከመስማቱም በተጨማሪ ተኩስ መሰማቱንም አክሎ ከተናገረ በኋላ "ዛሬ ከሞትኩኝ ፈጣሪዬን እንደምወድና ለቤተሰቤ እንደምወዳቸው ንገሩልኝ" ብሎ ስማቸውን ዘርዝሯል።
ዱሲት2ናይሮቢ የሆቴል አገልግሎት ከመስጠት በተጨማሪ ቢሮዎች አሉት።
የኬንያ የፖሊስ አገልግሎት ቢሮ ሆቴሉ በሚገኘበት ስፍራ ጥቃት መኖሩን ገልጾ ስፍራው መከለሉን እና አሽከርካሪዎች ሌሎች አማራጭ መንግዶችን እንዲጠቀሙ በመግለጽ ዝርዝር መረጃዎችን ይዞ እንደሚቀርብ በትዊተር ገጹ አስታውቋል።