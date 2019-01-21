እስራኤል በሶሪያ የሚገኙ የኢራን ማዕከላት ላይ ጥቃት ሰነዘረች
እስራኤል በሶሪያ የሚገኙ የኢራን ወታደራዊ ማዘዣዎች ላይ ጥቃት መሰንዘሯን አስታወቀች።
የእስራኤል መከላከያ ሰራዊት እንደገለጸው ጥቃቱ 'ቁድስ ፎርስ' ተብሎ በሚታወቀው የኢራን አብዮታዊ ልዩ ሃይል አባላት ላይ ያነጣጠረ ሲሆን ተጨማሪ ማብራሪያ ከመስጠት ግን ተቆጥቧል።
ከዛሬ ማለዳ ጀምሮ የሶሪያዋ ዋና ከተማ ደማስቆስ በፍንዳታ ድምጽ ስትታመስ ነበር ተብሏል። የሶሪያ ሚዲያዎች እንደዘገቡት ከሆነ ደግሞ በእስራኤል የተሰነዘረውን የአየር ጥቃት የሶሪያ ወታደሮች ሲከላከሉ ነበር።
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ከመንግስት ጋር ቅርበት ያለው ሱና የተባለው የዜና ተቋም አንድ ወታደራዊ ምንጭን ጠቅሶ እንደዘገበው በእሰራኤል የተተኮሱ አደገኛ ሚሳኤሎች በሶሪያ ወታደራዊ ሃይሎች ከጥቅም ውጪ ተደርገዋል።
ጥቃቱ በዋና ከተማዋ ደማስቆስ ዙሪያ በሚገኙ ቦታዎች ላይ ያነጣጠረ እንደነበር መቀመጫውን እንግሊዝ ያደረገው የሶሪያ ሰብአዊ መብት ተቆጣጣሪ ተቋም ገልጿል።
ተቋሙ ጨምሮ እንደገለጸውም በእስራኤል የተተኮሱት ሚሳኤሎች የኢራን ወታደሮችና በኢራን የሚደገፈው የሂዝቦላህ እንቅስቃሴ አባላት የሚጠቀሙባቸው የመሳሪያ መጋዘኖችና ወታደራዊ ማዘዣዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት አድርሰዋል።
የአየር ጥቃቱ ዜና የተሰማው እስራኤል በሚገኘው ሰሜናዊ ጎላን ከፍተኛ ቦታዎች ላይ የተተኮሰ ሮኬት በእስራኤል የአየር መቃወሚያ መሳሪያዎች ተመትቶ ከጥቅም ውጪ መሆኑ ከተዘገበ በኋላ ነው።
ከዚህ ጋር በተያያዘም በከፍተኛ የጎብኚዎች ቁጥር የሚታወቁት የጎላን ከፍታ ቦታዎች ላልተወሰነ ጊዜ እንዲዘጉ ተደርገዋል።
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የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ እሁድ ዕለት በቻድ ጉብኝት እያደረጉ ሲሆን ከቦታው ባስተላለፉት መልእክትም እስራኤልን መጉዳት የሚፈልግ ማንኛውም ቡድን እርምጃ ይወሰድበታል ብለዋል።
በፈረንጆቹ 1967 በተካሄደው የስድስት ቀን ጦርነት ወቅት ነበር እስራኤል የጎላን ከፍተኛ ቦታዎችን በቁጥጥሯ ስር ያደረገችው።