ብቻቸውን ምግብ የሚመገቡ ሴቶች ለምን ትኩረት ይስባሉ
ስለሴቶች መብትና እኩልነት ብዙ ነገሮች በሚባሉበትና ተግባራዊ በሚደረጉበት ዘመን አንዲት ሴት ብቻዋን ሬስቶራንት ውስጥ መቀመጥ ብዙም የሚያስገርም ላይመስል ይችላል።
ነገር ግን በአብዛኛዎቹ የዓለማችን ክፍሎች ያደጉትንም ጨምሮ አንዲት ሴት ብቻዋን ምግብ አዝዛ ስትመገብ አልያም መጠጥ ስትጠጣ መመልከት ብዙዎችን ያስገርማል። አንዳንዴም የተለየ ትርጉም ሊሰጠው ይችላል።
ታዋቂዋ ክለመንቲን ክሮውፎርድ በአሜሪካዋ ኒውዯርክ ከተማ ነዋሪ ነች። በጽሁፏ እንደገለጸችው በጣም በምትወደው የማንሃተን ሬስቶራንት ውስጥ ብቻዋን መቀመጥ እንደማትችል ተነግሯታል። በመጀመሪያ መልእክቱ ስላልገባኝ ግራ ገብቶኝ ነበር ትላለች።
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''ይባስ ብሎም ከእኔ በኋላ ለመጡ ወንድ ደንበኞች ወንበር ይመቻችላቸዋል፤ ትእዛዛቸውንም ወዲያው ይቀበላሉ።''
በሁኔታው ግራ የተጋባችው ክለመንቲን ምን አጥፍቼ ነው ብላ ስትጠይቅ የተሰጣት መልስ ያልጠበቀችው ነበር። እዚህ ሬስቶራንት ውስጥ ሴተኛ አዳሪዎችን እንዳናስተናግድ ትእዛዝ ተሰጥቶናል ነበር ያገኘችው መልስ።
''ብቻዬን በመሄዴና ዘንጬ ስለነበረ ሁሉም ሰው ያሰበው ሴተኛ አዳሪ እንደሆንኩ ነው።''
ምንም እንኳን ለብዙ ዓመታት ደንበኛ ብሆንም፤ ምንም እንኳን ጥሩ የሚባል ገቢ ያለኝ ሴት ብሆንም፤ ብቻዬን ከመጣሁ ትርጉሙ ሌላ መሆኑ እጅግ ያሳዝናል ትላለች።
አንዲት ሴት ብቻዋን ወጥታ መዝናኛ ቤት ጊዜ ማሳለፍ አሁንም እጅግ ፈታኝ ነው። ነገር ብዙ ሴቶች ይህንን ፈተና ለመቋቋምና አካባቢያቸውን ለመርሳት መጽሃፍ ማንበብና ተንቀሳቃሽ ስልካቸው ላይ ጊዜ ማሳለፍ ያዘወትራሉ።
ክለመንቲን ይህንን አጋጣሚዋን በጽሁፍ ካሰፈረችው ወዲህ ብዙ የኒውዮርክና ሌሎች ትልልቅ ከተሞች ነዋሪ የሆኑ ሴቶች ተመሳሳይ ነገር እንዳጋጠማቸው ጽፈዋል።
በሬስቶራንቶችና በመዝናና ስፍራዎች የሚታየው የተሳሳተ አመለካከት ሴቶች ምን ያክል ፈተናዎችን እንደሚያልፉ ማሳያ ከመሆኑ ባለፈ በቤት ውስጥ ደግሞ ከዚህም የባሱ ነገሮችን እንደሚጋፈጡ መገንዘብ ይገባናል ትላለች ክለመንቲን።
''አንዲት ሴት ብቻዋን ምግብ አዝዛ መመገብ ከቻለች እንደ ጀግና ነው የምትቆጠረው። ይሄ እስከመቼ ነው የሚቀጥለው?''
ሌላናዋ በዚህ ጉዳይ ላይ ታሪኳን ያካፈለችው ለአምስት ዓመታት ዓለምን ስትዞር ነበረችው ግሎሪያ አታንሞ ናት።
''በሄድኩባቸው የዓለም ክፍሎች ሁሉ ብቻዬን ተቀምጬ ሰዎች አትኩረው ያልተመለከቱኝ አልያም ምን ፈልጌ እንደሆነ ያልተጠየቅኩበትን ጊዜ አላስታውስም።'' ትላለች።
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ሴቶች ብቻቸውን ሲሆኑ እንደ ሴተኛ አዳሪ የሚቆጠሩት በሬስቶራንቶች ወይም በመጠጥ ቤቶች ውስጥ ብቻ አይደለም። በተለያዩ የገቢ ማሰባሰቢያዎች ላይ እንኳን ብቻቸውን ቆሙ ሴቶች ከብዙ ወንዶች የተለያዩ ጥያቄዎች ይቀርቡላቸዋል።
ለምሽቱ ስንት ልክፈልሽ ከሚሉት እስከ ብቻሽን ከምትሆኚ ከእኔ ጋር ብንሄድስ እስከሚሉት ድረስ እንዳጋጠሟት ሼሪ ኮሊንስ የተባለች ሴት ተናግራለች።