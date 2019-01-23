አቶ በረከት ስምኦን እና አቶ ታደሰ ካሳ በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተዘገበ
አቶ በረከት ስምኦን እና አቶ ታደሰ ካሳ ዛሬ አዲስ አበባ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአማራ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲ ዘገበ።
እንደ ኤጀንሲው ዘገባ ከሆነ አቶ በረከት ስምኦን እና አቶ ታደሰ ካሳ በቁጥጥር ስር የዋሉት በጥረት ኮርፖሬት የሃብት ብክነት ፈጽመዋል በመባል ተጥርጥረው ነው።
በቀድሞ ስሙ ብአዴን እና በአሁኑ መጠሪያው የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አቶ በረከት ስምኦን እና አቶ ታደሰ ካሳ ከማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነት መታገዳቸው ይታወሳል።
የብአዴን ማእከላዊ ኮሚቴ አቶ በረከት ስምኦንን እና አቶ ታደሰ ካሳን ከማእከላዊ ኮሚቴ አባልነት ማገዱን ያስታወቀው ነሐሴ 18/2010 ዓ.ም ነበር።
ከኢህአዴግ ከፍተኛ አመራሮች አንዱ የነበሩት አቶ በረከት የቀድሞ የማስታወቂያ ሚንስቴር ሚንስትር እና በኢትዮጵያ ፖሊሲ ጥናት ምርምር ማዕከል የኢንዱስትሪ ዘርፍ መሪ ሚኒስትር በመሆን አገልግለዋል።
የአማር ክልል የጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ዝግአለ ገበየሁ በሰጡት መግለጫ "የአዋጭነት ጥናት ሳይከናወን ግዥ መፈፀሙ ጥረትን ለኪሳራ ዳርጎታል።"ቀሪ ምርመራ የሚጠበቅ ሆኖ፤ እነዚህ እስካሁን የያዝናቸው ማስረጃዎች ክስ ለመመስረት የሚስችሉ ናቸው ብለን እናምናለን" ብለዋል።
ከዚህ በተጨማሪም ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት ምርመራውን የበለጠ ለማቀላጠፍ ሲሆን ሌሎች ተጠርጣሪዎችም እንደሚኖሩ አክለዋል።
"የዳሸን ቢራ ፋብሪካ ጉዳይ ጋር በተያያዘ የዳሸን ቢራ ሽያጭ የወሰኑት አቶ በረከት ብቻ ሊሆኑ አይችሉም። በቦርድ ስለሆነ የሚወሰነው ሌሎች ተጠያቂዎች ይኖራሉ'' ሲሉ ተደምጠዋል ኮሚሽነሩ።
"ግለሰቦች በሕዝብ ኃብት፤ በጥረት ኃብት ያለአግባብ እንዲጠቀሙ ተደርጓል፤ ኃላፊዎቹ ስራቸውን በአግባቡ ባለመወጣታቸው ምክንያት በጥረት ስር ባሉ በአምስቱም ካምፓኒዎች ኪሳራና ዕዳ ነው የሚታየውም ብለዋል።
''ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር የማዋሉ ስራ ጊዜ የወሰደብን ደግሞ ለፍርድ ቤት በሚቀርብ መልኩ ኦዲቱ በአግባቡ መደራጀት ስለነበረበት ነው በማለት ጉዳዩን አስረድተዋል ኮሚሽነር ዝግአለ።
አቶ በረከት ከጥቂት ወራት በፊት ከቢቢሲ አማርኛ ጋር የነበራቸውን ቆይታ ለመመልከት ከዚህ በታች ያለውን ማስፈንጠሪያ ይከተሉ።
• «ወይዘሮ ጎሜዝ፤ እርስዎ አያገባዎትም! አርፈው ይቀመጡ በልልኝ»
በትግል ስማቸው 'ጥንቅሹ' ተብለው የሚታወቁት እና የጥረት ዋና ሥራ አስፈጻሚ የነበሩትን አቶ ታደሳ ካሳም ከአቶ በረከት ስምኦን ጋር ከብአዴን ማዕከላቂ ኮሚቴ መታገዳቸው ይታወሳል።
ቢቢሲ አማርኛ አቶ ታደስ በጥረት ኮርፖሬሽን ውስጥ የነበራቸው ተሳትፎ ምን ይመስል እንደነበረ እና የብአዴንን ውሳኔውን እንዴት አገኙት ጥያቄ አቅርቦላቸው ነበር። ከአቶ ታደሰ ጋር የነበረንን ቆይታ ከዚህ በታች መመልከት ይችላሉ።