"አቶ በረከትና አቶ ታደሰ በሙስና መጠርጠራቸው አስደንቆኛል" አቶ ጌታቸው ረዳ
የቀድሞው ከፍተኛ የመንግሥት ባለስልጣን አቶ በረከት ስምኦንና አቶ ታደሰ ካሳ በሙስና ተጠርጥረው በቁጥጥር መዋላቸው እንዳስደነቃቸውና በዚህ ደረጃ ያልጠበቁት መሆኑን አቶ ጌታቸው ረዳ ተናገሩ።
ለእስሩ ሌላ ምክንያት ካለ በግልጽ እንዲነገር የጠየቁት አቶ ጌታቸው ከሙስና አንጻር የሚጠየቁ ከሆነ አቶ በረከትና አቶ ታደሰ በመጨረሻው ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው ብለው እንደሚያምኑ ገልጸዋል።
በሁለቱ ግለሰቦች መያዝ ላይ አስተያየታቸውን የተጠየቁት የቀድሞው የመንግሥት ኮሚዩኒኬሽን ጽህፈት ቤት ሚንስትር አቶ ጌታቸው ረዳ እስሩ ላይ ጥርጣሬ እንዳለቸውምና ፖለቲካዊ ነው ብለው እንደሚያምኑ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
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ሁሉንም ዝርዝር ነገሮችን አውቃለሁ ወይም በሁሉም ጉዳይ ላይ ተሳትፌያለሁ እንደማይሉ የተናገሩት አቶ ጌታቸው፣ የአቶ በረከትና የአቶ ታደሰ የመታሰር ዜና ያልጠበቁት እንደሆነ ተናግረዋል።
"እንደፓርቲው ከፍተኛ አመራር እርምጃው አስደንቆኛል። ከሙስና ጋር በተያያዘ ስማቸው የሚነሳ በርካታ ሰዎች አሉ፤ መናገር የምፈልገው በረከትና ታደሰ ግን ከዚህ አንጻር በመጨረሻው ደረጃ ላይ ሊቀመጡ የሚችሉ ናቸው። ነገር ግን ስለማንም በእርግጠኝነት መናገር አልችልም።"
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"ከዚህ በፊት በረከት ፀረ-አማራ አመለካከት አለው በሚል ሲከሰስ እንደነበር አውቃለሁ" ያሉት አቶ ጌታቸው "ቢሆንም እስሩ ከአንድ ብሔር ወይም ከሌላ ጋር የተያያዘ ነው አልልም፤ ይህ እስር በአብዛኛው ፖለቲካዊ ነው" ሲሉ አስረድተዋል።
ለእራሳቸው ይሰጉ እንደሆነ የተጠየቁት አቶ ጌታቸው በግላቸው ምንም ስጋት እንደሌላቸው ነገር ግን በእሳቸው ላይ የተቀነባበረ ክስ ቢቀርብባቸው ብዙም እንደማይደንቃቸው ተናግረዋል።
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ጨምረውም ቢሆንም አመራሩ ይህን ያህል ይወርዳል ብለው ስለማያስቡ "ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገሮችን ያስተካክላሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ" ብለዋል።
በዚህ ወይም በዚያ ተግባር ላይ የተሳተፉ ሰዎች ይኖራሉ ያሉት አቶ ጌታቸው ነገር ግን በረከትንና ታደሰን መክሰስ ግን የማይታመን ነው ሲሉ የተፈጠረባቸውን ስሜት ለቢቢሲ ገልፀዋል።
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ተገቢውን ፍትህ ያገኛሉ ብለው እንደሚያስቡ ተጠይቀው ሲመልሱ "ያ ይሆናል ብዬ አላስብም። አንድ ሰው የፖለቲካ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ወይም የክልል ወይም የፌደራል መንግሥትን የሚተች በመሆኑ ለእስር የሚዳረግ ከሆነ፤ ተገቢውን ፍትህ ያገኛል ብሎ መጠበቅ በእኔ በኩል የዋህነት ነው። ቢሆንም ተገቢውን ፍትህ ያገኛሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ" ብለዋል።