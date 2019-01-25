"አቶ ጌታቸው አሰፋን ለመያዝ ከክልሉ ጋር እየሰራን ነው" ጠቅላይ አቃቤ ህግ
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ዛሬ አርብ ጥር 17 ቀን ከሰዓት በኋላ በሰጠው መግለጫ በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ እና ሌሎችም አካባቢዎች ተነስቶ ከነበረው ሁከት እና ብጥብጥ ጋር በተያያዘ ሳከናውነው የቆየሁትን ምርመራ አጠናቅቄያለሁ ብሏል።
• "አብዲ ሞሃመድ ኡመር ስልጣን ለመልቀቅ በተደጋጋሚ ጠይቀው ነበር" አዲሱ የሶማሌ ክልል ፕሬዚዳንት
በፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቢ ህግ የተደራጁ፣ ድንበር ተሻጋሪ እና አገራዊ ጉዳት የሚያደርሱ ወንጀሎች ዳይሬክቶሬት ምክትል ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ተመስገን ላጲሶ በበኩላቸው ለምርመራው መነሻ የሆነው ከሐምሌ 28 እስከ 30 2010 ዓ.ም የተፈፀሙ ወንጀሎች ቢሆኑም በምርመራው ሒደት በአቶ አብዲ የክልል ፕሬዚዳንትነት ዘመን የተፈፀሙ ወንጀሎችን እንድንመረመር የሚያስችሉ ማስረጃዎችን አግኝተናል ብለዋል።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ የሕዝብ ግንኙነት እና ኮሙዩኒኬሽን ኃላፊ የሆኑት አቶ ዝናቡ ቱኑ ምርምራውን ፌዴራል ፖሊስ፥ የክልሉ ፖሊስ፥ የመረጃ ደህንነት ፅህፈት ቤት በጋራ ሲያከናወኑ መቆየታቸውን ገልፀዋል።
ኃላፊው ምርመራው አምስት ወራት የፈጀው የክልሉ የቀድሞ ከፍተኛ መሪዎች ሁሉ የተሳተፉበት በመሆኑ ይህ ወንጀሉን ውስብስብ ማድረጉን አስረድተዋል።
ከሶማሌ ብሔር ውጭ የሆኑ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ላይ ያነጣጠረ ነበር ባሏቸው ጥቃቶች የተሳተፉ ናቸው የተባሉ 46 ተጠርጣሪዎችን ህገ መንግስትን ለመናድ በመሞከር፥ በማነሳሳት፥ በአስቃቂ ግድያ፥ በአስገድዶ መድፈር ከስሰናል ብለዋል ኃላፊው።
ይሁን እንጂ ከተከሳሾቹ መካከል በቁጥጥር ስር ተይዘው የሚገኙት ስድስት ብቻ ናቸው። ሌሎቹ በአገር ውስጥ እና ከአገር ውጭ ተደብቀው እንደሚገኙ ገልፀዋል።
አቶ ዝናቡ በቀድሞው የክልሉ መንግስት በተደራጀ እና በተጠና መልኩ ዕቅድ ተይዞ እና አስፈላጊ የሰው ኃይልም ቀርቦ የተከናወኑ ናቸው ባሏቸው ጥቃቶች በርካታ የሰው ሕይወት ጠፍቷል፤ አሰቃቂ ግድያ ተፈፅሟል፤ ከዚህም ውስጥ በማቃጠል፣ አንገት በመቅላት መግደል፣ እንዲሁም ከነህይወቱ መቅበር ተከናውኗል ሲሉ ተናግረዋል።
"የቀድሞው የክልል ፕሬዚዳንት አቶ አብዱ መሃመድ ዑመርን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ ኃላፊዎች መሳተፋቸውን ከምርመራ ሪፖርት ተረድተናል" ያሉት አቶ ዝናቡ ከፌዴራል የሚመጣ ኃይልን እንመክታለን በሚል የክልሉ ኃላፊዎች ያስተባብሩ እንደነበርም ገልፀዋል።
የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ቃል አቀባይ ጨምረው እንደተናገሩት የ58 ሰዎች ህይወት የጠፋ ሲሆን፥ 50 ሰዎች በጅምላ ተቀብረው ተገኝተዋል ብለዋል። እርሳቸው እንዳሉት አርባ ሁለቱ አንድ ላይ፥ ስምንቱ ደግሞ ሌላ ቦታ አንድ ላይ ተቀብረው ተገኝተዋል። ሌሎች 200 ሰዎች በጅምላ ተቀብረው ቢገኙም የእርሱ ምርመራ ገና አልተጠናቀቀም።
በምርመራ ተደረሰበት በተባለው ግድያም የኦርቶዶክስ እምነት ካህናት እና ምዕመናን በቤተ ክርስትያን ግቢ ውስጥ ተገድለዋል፤ ተቀብረዋል ተብሏል።
እንደ አቶ ዝናቡ 266 ሰዎች የአካል ጉዳት ሲደርስባቸው 10 ሴቶች ሂጎ በሚባለው ጥቃት አድራሽ ቡድን እና በክልሉ ልዩ ተደፍረዋል፤ ይሁንና ይህ ቁጥር መደፈራቸውን የደበቁ ሴቶች የሚኖሩ በመሆኑ ከፍ ሊልም ይችላል ተብሏል።
የተዘረፈ እና የተቃጠለ ንብረት ከ421 ሚሊዮን ብር በላይ ይሆናል ብለዋል አቶ ዝናቡ።
•"በረከትና ታደሰ በሙስና መጠርጠራቸው አስደንቆኛል" አቶ ጌታቸው ረዳ
በቅርቡ በሙስና ወንጀል ተተጠርጥረው በቁጥትር ስር ስለዋሉት አቶ በረከትና አቶ ታደሰ በተመለከተ ለቀረበላቸው ጥያቄ በአቶ በረከት እና በአቶ ታደሰ ጉዳይ ምርመራውን የሚያከናውነው የአማራ ክልል ዐቃቤ ሕግ ነው፤ የፌዴራል ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አይደለም፤ ስለዚህ የምንለው የለም ብለዋል።
አክለውም የቀድሞ የደህነት ኃላፊ አቶ ጌታቸው አሰፋን በተመለከተም ካልተያዙ ሰዎች መካከል ያለመከሰስ መብት ያላቸው ናቸው፤ በመሆኑም ይህንን በተመለከተ ከክልሉ መንግስት ጋር እየሰራን ነው፤ ለመያዝ አስፈላጊ ሒደቶች እየተከናወኑ እንደሆነ አስረድተዋል።
አሁን ባለው የምርመራ ሂደት አቶ አህመድ ሽዴ ከተጠርጣሪዎች መካከል እንደማይገኙበትም ጠቁመዋል።