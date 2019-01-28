ልጇ እንዳይተኛ የምትቆነጥጠዋ እናት
የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።

የአተነፋፈስ ችግር ያለበት ልጇ እንቅልፍ ከወሰደው ሕይወቱን ሊያጣ ስለሚችል እንዳይተኛ በየደቂቃው ትከታተለዋለች፤ ከተኛም ቆንጥጣ ታነቃዋለች።

  • 28 ጃንዩወሪ 2019