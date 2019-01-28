ልጇ እንዳይተኛ የምትቆነጥጠዋ እናት

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የእርሶ መሳሪያ ሚዲያ ፕሌይ ባክን ማጫወት ኣልተቻለም።
ልጇ እንቅልፍ ከወሰደው ሕይወቱን ሊያጣ ስለሚችል እንዳይተኛ በየደቂቃው ትከታተለዋለች፤ ከተኛም ቆንጥጣ ታነቃዋለች።
28 ጃንዩወሪ 2019
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https://www.bbc.com/amharic/news-47026355
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