አሜሪካዊው ዶክተር ለአራት አመት ህፃን ዕፀ ፋርስ አዘዘ
አሜሪካዊው ዶክተር ለአራት አመት ህፃን ልጅ የእፀ ፋርስ ብስኩት ማዘዙን ተከትሎ ፍቃዱ እንዳይሰረዝ በመከራከር ላይ ነው።
የተፈጥሯዊ መድኃኒት ባለሙያ የሆኑት ዶ/ር ዊልያም ኤይደልማን እንደሚናገሩት በጥቂቱ እፀ ፋርስን መውሰድ ህፃኑ ያለበትን ከፍተኛ የሆነ ግልፊተኝነት ቀዝቀዝ እንደሚያደርግለት ነው።
የዶክተሩ ምርመራ ልጁ የስሜት መዋዠቅን የሚያስከትለው ባይፖላር ዲስኦርደርና የትኩረት እጥረት ችግሮች እንዳለበት የሚያሳይ ቢሆንም ይህ ግን ስህተት እንደሆነ ተገልፆ ነበር።
ይህንንም ተከትሎ ህክምናን የሚቆጣጠሩ የቦርድ አባላት የስነልቦና ባለሙያዎችን ባለማማከርና በቸልተኝነት ወንጅለዋቸዋል።
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የልጁ አባት የልጁ ባህርይ ነውጠኛ በመሆኑ ከጥቂት አመታት በፊት ዶክተሩን ባማከሯቸው ወቅት ነው ዕፀ ፋርሱን ያዘዙት።
ዶክተሩም በመጠኑ ዝቅተኛ የሆነ እፀ ፋርስ ያዘዙለት ሲሆን ይህም ይፋ የወጣው የትምህርት ቤቱ ነርስ በምሳ ሰዓት ላይ ከእፀ ፋርስ የተሰራውን ብስኩት እንድትሰጠው በመጠየቋ ነው።
ቦርዱ የዶክተሩ ፍቃድ እንዲሰረዝ የጠየቀው ዕፀ ፋርስን በማዘዛቸው ሳይሆን የምርመራቸው ውጤት ቸልተኝነት የተሞላበት በመሆኑ እንደሆነ ተገልጿል።
የልጁ አባት በበኩሉ ህፃን እያለ የስሜት መዋዠቅን የሚያስከትለው ባይፖላር ዲስኦርደርና የትኩረት እጥረት ችግሮች አለው በመባሉ ብዙ መድኃኒቶችን ይወስድ እንደነበር ተናግሯል "መሞከሪያ እንደሆንኩ ይሰማኝ ነበር" ብሏል።
በኋላም እፀ ፋርስን መጠቀም የጀመረ ሲሆን መረጋጋትን እንዳመጣለትና፣ እናቱ ላይ ያሳየው የነበረው ግልፍተኝነት ሙሉ በሙሉ እንደተቀየረም ይናገራል።
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ከዚህ ቀደምም የስሜት መዋዠቅን የሚያስከትለው ባይፖላር ዲስኦርደርና የትኩረት እጥረት ችግሮች ላሉበት ለትልቁ ልጁም እፀ ፋርስን እንደሚሰጠው አባትየው አሳውቋል።
አባትየው እንደሚናገረውም ዕፀ ፋርስ በሁለቱም ልጆቹ ላይ በጎ የሆነ አስተዋፅኦ እንዳለው ነው።
ዶ/ር ኤይደልማን ውሳኔውን ተቃውመው የህክምና ሙያቸውን እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል። ጠበቆቹ በበኩላቸው ፍቃዱ እንዳይሰረዝ ማድረግ መቻላቸውንና ጉዳዩም በቀጠሮ እንደተያዘ ገልፀዋል።
ለመድኃኒትነት የሚውለው ዕፀ ፋርስ ከአውሮፓውያኑ 1996 ጀምሮ ፍቃድ ያገኘ ሲሆን ዶ/ር ኤይደልማንም በሺዎች ለሚቆጠሩ ህመምተኞችም ዕፀ ፋርስን አዘዋል።