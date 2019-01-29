ከ14 ሺ በላይ ኤች አይቪ ያለባቸው ሰዎች ግላዊ መረጃ ተሰረቀ
ኢትዮጵያ
• በአባገዳዎች አሸማጋይነት የኦነግን ሰራዊት ወደ ካምፕ ለማስገባት የተቋቋመው ኮሚቴ በቀጣይ ሁለት ቀናት ውስጥ ጦሩ ወዳለባቸው ስምንት ቦታዎች እንደሚንቀሳቀስ አስታውቋል።
ኮሚቴው ዛሬ በሰጠው መግለጫ ላለፉት ቀናት በሁለቱም ወገኖች በኩል ያሉ ጉዳዮችን ለመጨረስ ተገቢውን ዝግጅት ሳደርግ ነበር ብሏል።
• 'ለሼህ አላሙዲ መፈታት የጠቅላይ ሚንስትሩ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነበር'
ታንዛኒያ
• በደቡብ ምዕራብ ታንዛኒያ ውስጥ ስድስት ህጻናት ተገድለው ብዙ የአካላቸው ክፍል ተወስዶ መገኘቱን የሃገሪቱ ባለስልጣናት ገለጹ።
ይህ ድርጊት ከባዕድ አምልኮት ጋር የተያያዘና አንዳች ድጋፍ ለማግኘት የተደረገ መሆኑን በርካቶች ያምናሉ" ሲሉ የአካባቢው አስተዳዳሪ ሩት ምሳፊሪ ተናግረዋል።
ዚምባብዌ
• በጸጥታ ሃይሎች ጾታዊ ጥቃት የተፈጸመባቸው ዚምባብዌያውያን ሴቶች ጉዳዩን በአፋጣኝ ለፖሊስ እንዲያሳውቁ የሚጠይቅ ትእዛዝ ከመንግስት ተላለፈ።
የሃገሪቱ ፖሊስ ቃል አቀባይ ቻሪቲ ቻራምባን ጠቅሶ ሄራልድ የተባለው ጋዜጣ እንደዘገበው ጉዳዩን የሚከታተሉ ልዩ የፖሊስ ማዕከላት በተለያዩ ቦታዎች ተቋቁመዋል።
ካሜሩን
• የካሜሩኑ ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲ 'ኤም አር ሲ' መሪ የሆኑት ማውሪስ ካምቶ በመንግስት ቁጥጥር ስር መዋላቸውን አስታወቀ።
የተቃዋሚ መሪው ባለፈው ቅዳሜ ዜጎች መንግስትን በመቃወም በመንገዶች ላይ እንዲወጡ ጥሪ አስተላልፈው ነበር ተብሏል።
ማሌዢያ
• በማሌዥያ በሚቀጥለው ሳምንት የሚከበረውን የአዲስ ዓመት ምክንያት በማድረግ ለአረጋውያን በተደረገ የነፃ ምግብ እደላ ዝግጅት ሁለት የእድሜ ባለጸጎች ህይወታቸው ማለፉ ተሰምቷል።
በመዲናዋ ኳላላምፑር ፑዱ ግዛት በተካሄደው የነፃ ምግብ እደላ ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች አጋጣሚውን ለመጠቀም ወደ ሥፍራው ያቀኑ ሲሆን በመሃል በተፈጠረ መገፋፋት ነው ሁለቱ ሰዎች ህይታቸው ያለፈው።
ሲንጋፖር
• ከ14 ሺ በላይ የሲንጋፖርና የሌሎች ሃገራት ዜጎች የሆኑ የኤች አይቪ ያለባቸው ግለሰቦች ግላዊ መረጃ ተሰርቆ በበይነ መረብ መሰራጨቱ ተሰምቷል።
በመረጃው ላይ የግለሰቦቹ አድራሻ፣ ቫይረሱ ያለበት ደረጃና ሌሎች የህክምና ውጤቶች ተካተዋል።
• አሜሪካ ሁዋዌ እና የፋይናንስ ኃላፊዋን ከሰሰች
• ብዙ ስላነጋገረው ኮሚሽን ማወቅ የሚገባዎ 5 ነጥቦች
አሜሪካ
• በአሜሪካዋ ካሊፎሪያ ግዛት የሚገኝ አንድ ዶክተር ለአራት ዓመት ህጻን ከእጸ ፋርስ የተሰራ መድሃኒት በማዘዙ የስራ ፈቃዱን ሊነጠቅ ነው ተብሏል።
ዶክተሩ ግን መድሃኒቱ በተመጠነ መልኩ ስለሆነ ለህጻኑ የተሰጠው ምንም ጉዳት አያስከትልም በማለት እየተከራከረ ነው።
እንግሊዝ
• ባሳለፍነው ዓመት ታዋቂው የማህበራዊ ሚዲያ ፌስቡክ ተወዳጅነቱ በእንግሊዝ ታዳጊዎች ዘንድ እጅጉን ቀንሶ እንደነበረ አንድ መረጃ ያሳያል።
ከ72 በመቶ በላይ የሚሆኑት ታዳጊዎች ከፌስቡክ ይልቅ የፌስቡክ ንብረት የሆነውን ኢኒስታግራምን መጠቀም እንደሚመርጡም ተጠቁሟል።
ፖላንድ
• የፖላንድ ፖሊስ በአንድ የከብት ማረጃ ማዕከል ውስጥ የታመሙ ከብቶች ሲገቡ ተመልክቻለው ማለቱን ተከትሎ የሃገሪቱ የስጋ ተጠቃሚዎች ስጋት ገብቷቸዋል።
ፖሊስ ተደብቄ ቀረጽኩት ያለው ተንቀሳቃሽ ምስል የማዕከሉ ሰራተኞች ጨለማን ተገን በማድረግ በተለያዩ በሽታዎች የተጠቁ ላሞችና በሬዎችን ወደ ማረጃ ክፍል ሲያስገቡ ያሳያል።