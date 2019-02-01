የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት

  • 1 ፌብሩወሪ 2019

25ኛ ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ከመሪዎቹ ሊቨርፑሎች በአምሰት ነጥቦች ርቀው የሚገኙት ማንችስተር ሲቲዎች በሜዳቸው አርሰናልን ያስተናግዳሉ።

ሲቲዎች ከሊቨርፑል ጋር ያላቸውን ነጥብ ለማጥበብ ከአርሰናል ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ሦስት ነጥቦችን ለማግኘት የሚያደርጉት ተጋድሎ ነው የሚሆነው ይላል ላውሮ።

ቅዳሜ

Image copyright BBC Sport

ቶተንሃም ከ ኒውካስትል

በቀደመ ጨዋታቸው ኒውካስትሎች በማንችስተር ሲቲ ላይ ያልተጠበቀ ጣፋጭ ድልን ተቀናጅተዋል። ኒውካስትል ድንቅ ብቃቱን አሳይቶ ሲቲዎችን ያሸንፍ እንጂ ይህ አቋማቸው መቀጠሉን እጠራጠራለሁ ይላል ላውሮ።

ቶተንሃምም ቢሆን ከዋትፎርድ ጋር በነበረው ጨዋታ በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ያስቆጠሯቸው ሁለት ጎሎች ናቸው ሙሉ ነጥብ ይዘው እንዲወጡ ያስቻሏቸው እንጂ ከዋትፎርድ ከባድ ፈተና ገጥሟቸው ነበር።

የላውሮ ግምት ቶተንሃም 1 - 1 ኒውካስትል

ብራይተን ከ ዋትፎርድ

ማክሰኞ ዕለት ተካሂዶ በነበረው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ብራይተን ከፉልሃም ተገናኝተው ነበር። በዚህ ጨዋታም አስደናቂ የሚባል ውጤት መመዝገቡ ይታወሳል። ብራይተኖችን ፉልሃም 2 ለ 0 መምራት ቢችሉም በመጨረሻ ግን ፉልሃም 4 ለ 2 በሆነ ውጤት ማሸነፉ ይታወሳል።

ዋትፎርዶችም ቢሆኑ ከቶተንሃም ጋር ባደረጉት ጨዋታ ቀድመው ጎል ማስቆጠር ችለው ነበር።

በዚህ ጨዋታ ብራይተን የሚያሸንፍ ይመስለኛል የሚለው ላውሮ ግምቱን ብራይተን 2 - 1 ዋትፎርድ

በርንሌይ ከ ሳውዝሃምፕተን

ብርንሌዎች ድንቅ ብቃታቸውን በማሳየት ከዩናትዶች ጋር አቻ መለያየት ችለዋል።

ሳውዝሃምፕተኖችም ቢሆኑ የተሻለ አቋማ ማሳየት ጀምረዋል። ይህን ጨዋታ ግን በርንሌዎች እንደሚያሸንፉ አምናለሁ ይላል።

የላውሮ ግምት በርንሌይ 2 - 0 ሳውዝሃምፕተን

Image copyright BBC Sport

ቼልሲ ከ ሃደርስፊልድ

ቼልሲ ቤት ምን እየተከናወነ ነው? ወደ በርንዝማውዝ አቅንተው 4 ለ 0 ነው የተሸነፉት ይህም በጣም አስደንቆኛል ይላል ላውሮ።

ቼልሲዎች ከበርንዝማውዝ ጋር በነበራቸው ጨዋታ በሰፊ ጎል ልዩነት ይሸነፉ እንጂ ሃደርስፊልድን ማሸነፍ እንደሚችሉ እርግጠኛ ነኝ ብሏል።

የላውሮ ግምት ቼልሲ 2 - 0 ሃደርስፊልድ

ስታል ፓላስ ከ ፉልሃም

ምንም እንኳን ፖላሶች ዊልፍሬድ ዛሃን በጉዳት ቢያጡም፤ ጥሩ አቋም ላይ ይገኛሉ። ከፉልሃም ጋር በሚኖራቸው ጨዋታም ጥሩ ውጤት እንደሚያስመዘግቡ አስባለሁ።

ፉልሃሞችም ቢሆኑ ከብራይተን ጋር በነበራቸው ጨዋታ 2 ለ 0 ከመመራት ተነስተው 4 ለባዶ ማሸነፍ ችለዋል።

የላውሮ ግምት፡ ክሪስታል ፓላስ 1 - 1 ፉልሃም

Image copyright BBC Sport

ኤቨርተን ከ ልቭስ

ኤቨርተኖች ማክሰኞ ዕለት ከሃደርስፊልድ ጋር በነበራቸው ጨዋታ የሚፈልጉትን ነጥብ መሰብሰብ ችለዋል። ቅዳሜም ዎልቭስን እንደሚያሸንፉ እገምታለሁ ይላል።

የላውሮ ግምት ኤቨርተን 2 - 1 ዎልቭስ

ካርዲፍ ከርንማውዝ

ካርዲፎች በአርሰናል ኤሚሬትስ ላይ ቢሸነፉም ጥሩ ተጫውተው ነበር። ካርዲፎች አዲሱ ፈራሚያቸው ኤሚልዮ ሳላን ባጡበት ማግስት ያሳዩት ብቃት አስደናቂ ነበር። ይሁን እንጂ ካርዲፎች በሜዳቸውም ቢሆን በርንዝማውዝን መቋቋም ይችላሉ ብዬ አላስብም።

ዕሁድ

Image copyright BBC Sport

ሌስተር ከማንችስተር ዩናይትድ

ሌስተሮች ከሊቨርፑል ጋር በነበራቸው ጨዋታ ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ ችለዋል። አዲሱ የማንችስተር ዩናይትዶች ተጠባባቂ አሰልጣኝ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ያለመሸነፍ ጉዟቸውን አስቀጥለዋል።

ይሁን እንጂ የዩናይትዶች አለመሸነፍ ሌስተር ሜዳ ላይ የሚያከትምለት ይመስለኛል የሚለው ላውሮ ሌስተር 2 ማንችስተር ደግሞ በአንድ ጎል ይለያያሉ ይላል።

Image copyright BBC Sport

ማንችስተር ሲቲ ከ አርሰናል

ይህ የሳምንቱ ታላቅ ጨዋታ ነው። የአርሰናል ችግር የታወቀ ነው፤ ጎል ይቆጠርባቸዋል። በዚህ የውድድር ዘመን እንኳ ከሜዳቸው ውጪ ባደረጓቸው ጨዋታዎች በሙሉ ጎል ተቆጥሮባቸዋል።

ሲቲዎችም መድፈኞቹን ሲያስተናግዱ ጎሎች እንደሚያስቆጥሩባቸው አስባለሁ ብሏል።

የላውሮ ግምት፡ ሲቲ 2 - 0 አርሰናል

ሰኞ

ዌስት ሃም ከ ሊቨርፑል

ሊቨርፑሎች ከዚህ በፊት ወደ ዌስት ሃም ሜዳ በሄዱበት ወቅት 4 - 0 እና 4 - 1 ዌስት ሃምን ማሸነፍ ችለዋል። ከዌስት ሃም ጋር በሚኖራቸው ጨዋታም ሊቨርፑሎች እንደሚያሸንፉ ምንም ጥርጥር የለኝም ብሎ ግምቱን ዌስት ሃም 0 ሊቨርፑል 2 በማለጥ አስቀምጧል።

ተያያዥ ርዕሶች

በዚህ ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃ