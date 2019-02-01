የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ግምት
25ኛ ሳምንት የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ከመሪዎቹ ሊቨርፑሎች በአምሰት ነጥቦች ርቀው የሚገኙት ማንችስተር ሲቲዎች በሜዳቸው አርሰናልን ያስተናግዳሉ።
ሲቲዎች ከሊቨርፑል ጋር ያላቸውን ነጥብ ለማጥበብ ከአርሰናል ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ሦስት ነጥቦችን ለማግኘት የሚያደርጉት ተጋድሎ ነው የሚሆነው ይላል ላውሮ።
ቅዳሜ
ቶተንሃም ከ ኒውካስትል
በቀደመ ጨዋታቸው ኒውካስትሎች በማንችስተር ሲቲ ላይ ያልተጠበቀ ጣፋጭ ድልን ተቀናጅተዋል። ኒውካስትል ድንቅ ብቃቱን አሳይቶ ሲቲዎችን ያሸንፍ እንጂ ይህ አቋማቸው መቀጠሉን እጠራጠራለሁ ይላል ላውሮ።
ቶተንሃምም ቢሆን ከዋትፎርድ ጋር በነበረው ጨዋታ በመጨረሻዎቹ ደቂቃዎች ያስቆጠሯቸው ሁለት ጎሎች ናቸው ሙሉ ነጥብ ይዘው እንዲወጡ ያስቻሏቸው እንጂ ከዋትፎርድ ከባድ ፈተና ገጥሟቸው ነበር።
የላውሮ ግምት ቶተንሃም 1 - 1 ኒውካስትል
ብራይተን ከ ዋትፎርድ
ማክሰኞ ዕለት ተካሂዶ በነበረው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ብራይተን ከፉልሃም ተገናኝተው ነበር። በዚህ ጨዋታም አስደናቂ የሚባል ውጤት መመዝገቡ ይታወሳል። ብራይተኖችን ፉልሃም 2 ለ 0 መምራት ቢችሉም በመጨረሻ ግን ፉልሃም 4 ለ 2 በሆነ ውጤት ማሸነፉ ይታወሳል።
ዋትፎርዶችም ቢሆኑ ከቶተንሃም ጋር ባደረጉት ጨዋታ ቀድመው ጎል ማስቆጠር ችለው ነበር።
በዚህ ጨዋታ ብራይተን የሚያሸንፍ ይመስለኛል የሚለው ላውሮ ግምቱን ብራይተን 2 - 1 ዋትፎርድ
በርንሌይ ከ ሳውዝሃምፕተን
ብርንሌዎች ድንቅ ብቃታቸውን በማሳየት ከዩናትዶች ጋር አቻ መለያየት ችለዋል።
ሳውዝሃምፕተኖችም ቢሆኑ የተሻለ አቋማ ማሳየት ጀምረዋል። ይህን ጨዋታ ግን በርንሌዎች እንደሚያሸንፉ አምናለሁ ይላል።
የላውሮ ግምት በርንሌይ 2 - 0 ሳውዝሃምፕተን
ቼልሲ ከ ሃደርስፊልድ
ቼልሲ ቤት ምን እየተከናወነ ነው? ወደ በርንዝማውዝ አቅንተው 4 ለ 0 ነው የተሸነፉት ይህም በጣም አስደንቆኛል ይላል ላውሮ።
ቼልሲዎች ከበርንዝማውዝ ጋር በነበራቸው ጨዋታ በሰፊ ጎል ልዩነት ይሸነፉ እንጂ ሃደርስፊልድን ማሸነፍ እንደሚችሉ እርግጠኛ ነኝ ብሏል።
የላውሮ ግምት ቼልሲ 2 - 0 ሃደርስፊልድ
ክሪስታል ፓላስ ከ ፉልሃም
ምንም እንኳን ፖላሶች ዊልፍሬድ ዛሃን በጉዳት ቢያጡም፤ ጥሩ አቋም ላይ ይገኛሉ። ከፉልሃም ጋር በሚኖራቸው ጨዋታም ጥሩ ውጤት እንደሚያስመዘግቡ አስባለሁ።
ፉልሃሞችም ቢሆኑ ከብራይተን ጋር በነበራቸው ጨዋታ 2 ለ 0 ከመመራት ተነስተው 4 ለባዶ ማሸነፍ ችለዋል።
የላውሮ ግምት፡ ክሪስታል ፓላስ 1 - 1 ፉልሃም
ኤቨርተን ከ ዎልቭስ
ኤቨርተኖች ማክሰኞ ዕለት ከሃደርስፊልድ ጋር በነበራቸው ጨዋታ የሚፈልጉትን ነጥብ መሰብሰብ ችለዋል። ቅዳሜም ዎልቭስን እንደሚያሸንፉ እገምታለሁ ይላል።
የላውሮ ግምት ኤቨርተን 2 - 1 ዎልቭስ
ካርዲፍ ከበርንማውዝ
ካርዲፎች በአርሰናል ኤሚሬትስ ላይ ቢሸነፉም ጥሩ ተጫውተው ነበር። ካርዲፎች አዲሱ ፈራሚያቸው ኤሚልዮ ሳላን ባጡበት ማግስት ያሳዩት ብቃት አስደናቂ ነበር። ይሁን እንጂ ካርዲፎች በሜዳቸውም ቢሆን በርንዝማውዝን መቋቋም ይችላሉ ብዬ አላስብም።
ዕሁድ
ሌስተር ከማንችስተር ዩናይትድ
ሌስተሮች ከሊቨርፑል ጋር በነበራቸው ጨዋታ ጥሩ ውጤት ማስመዝገብ ችለዋል። አዲሱ የማንችስተር ዩናይትዶች ተጠባባቂ አሰልጣኝ ኦሌ ጉናር ሶልሻየር ያለመሸነፍ ጉዟቸውን አስቀጥለዋል።
ይሁን እንጂ የዩናይትዶች አለመሸነፍ ሌስተር ሜዳ ላይ የሚያከትምለት ይመስለኛል የሚለው ላውሮ ሌስተር 2 ማንችስተር ደግሞ በአንድ ጎል ይለያያሉ ይላል።
ማንችስተር ሲቲ ከ አርሰናል
ይህ የሳምንቱ ታላቅ ጨዋታ ነው። የአርሰናል ችግር የታወቀ ነው፤ ጎል ይቆጠርባቸዋል። በዚህ የውድድር ዘመን እንኳ ከሜዳቸው ውጪ ባደረጓቸው ጨዋታዎች በሙሉ ጎል ተቆጥሮባቸዋል።
ሲቲዎችም መድፈኞቹን ሲያስተናግዱ ጎሎች እንደሚያስቆጥሩባቸው አስባለሁ ብሏል።
የላውሮ ግምት፡ ሲቲ 2 - 0 አርሰናል
ሰኞ
ዌስት ሃም ከ ሊቨርፑል
ሊቨርፑሎች ከዚህ በፊት ወደ ዌስት ሃም ሜዳ በሄዱበት ወቅት 4 - 0 እና 4 - 1 ዌስት ሃምን ማሸነፍ ችለዋል። ከዌስት ሃም ጋር በሚኖራቸው ጨዋታም ሊቨርፑሎች እንደሚያሸንፉ ምንም ጥርጥር የለኝም ብሎ ግምቱን ዌስት ሃም 0 ሊቨርፑል 2 በማለጥ አስቀምጧል።