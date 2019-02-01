የሱዳኑ ፕሬዝዳንት አልበሽር በማህበራዊ ሚዲያ የተቀሰቀሰባቸውን ተቃውሞ ተቹ
የሱዳኑ ፕሬዝዳንት ኦማር አልባሽር ማህበራዊ የመገናኛ መድረኮችን በመጠቀም በመንግሥታቸው ላይ እየተካሄደ ያለውን ተቃውሞ በቀሰቀሱት ተቃዋሚዎቻቸው ላይ ተሳለቁ።
"መንግሥትን ወይም ፕሬዝዳንቱን በምርጫ ብቻ ካልሆነ በዋትስአፕ እና በፌስቡክ መፈታተን አይቻልም" በማለት ለደጋፊዎቻቸው ተናግረዋል።
ፕሬዝዳንቱ ይህንን የተናገሩት እንደ አዲስ የተቀሰቀሱ የተቃውሞ ሰልፎች በዋና ከተማዋ ካርቱም ከተካሄዱ በኋላ ነው።
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ሰልፎቹ የተጀመሩት ህዳር ላይ መንግሥት በዳቦ ላይ የሚያደርገው ድጎማ ማንሳቱመን በመቃወም ሲሆን ኋላ ላይ ቁጣው ወደ ፕሬዝዳንቱ ዞሯል።
ፕሬዝዳንት አልባሽር በምሥራቃዊ ሱዳን በምትገኘው ከሰላ ከተማ በደጋፊዎቻቸው በተካሄደ ሰልፍን ላይ ነበር በተቃዋሚዎቻቸው ላይ የተሳለቁበትን ንግግር ያደረጉት።
በንግግራቸው ተቃዋሚዎች የመንግሥት ለውጥ ማምጣት የሚችሉት በምርጫ ብቻ ነው ብለዋል። "ይህ በሱዳን ሕዝብ ፊት የምንገባው የማይለወጥ ቃላችን ነው። ውሳኔው የብዙሃኑ የሱዳን ሕዝብ መብት ነው" ሲሉ ተናግረዋል።
በተቃውሞው ወቅት የሱዳን መንግሥት ባለስልጣናት የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን መድረኮችን ለመዝጋት ሞክረው ነበር። ነገር ግን ሱዳናዊያን ያሉበትን ስፍራ የሚደብቅ ዘዴን በመጠቀም የመንግሥትን እገዳ በማለፍ ሲጠቀሙ ቆይተዋል።
በተጨማሪም ፕሬዝዳንቱ ከኤርትራ ጋር በምትዋሰነው የከሰላ ከተማ ባደረጉት ንግግር ለአንድ ዓመት ገደማ ተዘግቶ የነበረው ድንበርም እንደሚከፈት ተናግረዋል።
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ሱዳን በምሥራቅ በኩል ያለውን ድንበሯን የዘጋችው ሕገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርን ለመግታት በሁለት ግዛቶቿ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ስትደነግግ ነበር።
የተቃውሞ ሰልፎቹ መካሄድ ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ 30 ሰዎች እንደተገደሉ የሱዳን መንግሥት ቢናገርም፤ የሰብአዊ መብት ቡድኖች ግን የሟቾቹን ቁጥር ከ40 በላይ ያደርሱታል።