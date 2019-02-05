ቢቢሲ የዓመቱን የኮምላ ዱሞር ውድድርን ይፋ አደረገ
ቢቢሲ በአፍሪካ ጋዜጠኝነት ውስጥ ጎልተው የሚወጡ ኮከብ ጋዜጠኞችን "በቢቢሲ ወርልድ ኒውስ የኮምላ ዱሞር ሽልማት" አማካኝነት ለአምስተኛ ጊዜ እያፈላለገ ነው።
ከአፍሪካ አዲስ የሚወጡ ባለሙያዎችን ለማግኘትና ለማስተዋወቅ ዓላማን ላነገበው ለዚህ ሽልማት አህጉሪቱ ውስጥ ያሉ ጋዜጠኞች እንዲያመለክቱ ተጋብዘዋል።
በዚህ ውድድር አሸናፊ የሚሆኑት ለንደን በሚገኘው የቢቢሲ ዋና መስሪያ ቤት ለሦስት ወራት በመቆት ልምድና ክህሎትን እንዲያገኙ እድል ይሰጣቸዋል።
• ኬንያዊው ጋዜጠኛ የ2018 ኮምላ ዱሞር ሽልማትን አሸነፈ
ማመልከት የሚቻለው አስከ የካቲት 19/2011 ዓ.ም ከሌሊቱ 9 ሠዓት ድረስ ብቻ ይሆናል።
ይህ ሽልማት የተጀመረው ከአምስት ዓመት በፊት በ41 ዓመቱ በድንገት ህይወቱ ያለፈውን ባለድንቅ ችሎታው ጋናዊ የቢቢሲ ጋዜጠኛ ኮምላ ዱሞርን ለማስታወስ ነው።
የዚህ ዓመቱ ሽልማት መጀመሩ ይፋ የሚሆነው ከናያጄሪያዋ ከተማ ሌጎስ ነው።
ሽልማቱ የሚሰጠው ጠንካራ የጋዜጠኝነት ክህሎትን፣ ድንቅ የአቀራረብ ብቃትንና አፍሪካዊ ታሪኮችን በተለየ ሁኔታ የመንገር ችሎታን አጣምረው የያዙ የወደፊት ኮከብ ጋዜጠኛ ለመሆን እምቅ ችሎታ ላላቸው አፍሪካ ውስጥ ለሚኖሩና ለሚሰሩ ጋዜጠኞች ነው።
የምታሸንፈው/የሚያሸንፈው ጋዜጠኛ ለንደን ውስጥ ከቢቢሲ ጋር ከሚኖራቸው ቆይታ በተጨማሪ ወደ አፍሪካ በመጓዝ ዘገባዎችን እንዲሰሩ ዕድሉን የሚያገኙ ሲሆን ሥራቸውም በአፍሪካና በዓለም ዙሪያ እንዲቀርብ ይደረጋል።
የቀደሙ ዓመታት አሸናፊዎች:
- 2015: ናይሲ ካኩንጊራ ከኡጋንዳ
- 2016: ዲዲ አኪንዬሉር ከናይጄር
- 2017: አሚና ዩጉዳ ከናይጄሪያ
- 2010: ዋይሂጋ ምዉራ ከኬንያ
ኬንያዊው ጋዜጠኛ ዋይሂጋ ምዉራ የባለፈው ዓመት ሽልማትን አሸንፎ ወደ ቶጎ በመጓዝ ዋነኛ ትኩረቱን ከሚጣሉ የኤሌክትሮኒክ እቃዎች ባለሦስት አውታር (ስሪዲ) ማተሚያና ሮቦቶችን በሰሩ ወጣት ፈጣሪዎች ላይ አድርጎ ሰርቷል።
"ኮምላ በሌሎች ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ስለአፍሪካ የሚነገረውን ታሪክ ለመቀየር የነበረው ከፍተኛ ፍላጎት የተለየ ሆኖ ጎልቶ እንዲወጣ ካደረጉት ምክንያቶች አንዱ ነው" ሲል ያለፈው ዓመት የሽልማቱ አሸናፊ ዋይሂጋ ምዉራ ይናገራል።
"ቢቢሲ ውስጥ ቆይቼ ከኮምላ ጓደኞችና ባልደረቦች ጋር መስራት መቻሌ የእሱን ድንቅ ሥራ እንድቀጥል እረድቶኛል። ወደፊት አንድ ቀን የኮምላን ያህል ብቃት ያላቸው አፍሪካዊያን ጋዜጠኞች ለየት ያሉ አፍሪካዊ ታሪኮችን በዓለም ዙሪያ ካሉ የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ያቀርባሉ ብዬ እጠብቃለሁ።"
ዋይሂጋ በዚህ ዓመቱ የሽልማቱ መክፈቻ ሥነ ሥርዓት ላይ ናይጄሪያዊያን ወጣቶች በሃገሪቱ በቅርቡ በሚካሄደው ምርጫ የሚኖራቸውን ሚና በተመለከተ የሚካሄደውን ውይይት የሚመራ ይሆናል።
ከሽልማቱ መክፈቻ ሥነ ሥርዓት በፊት አስተያየታቸውን የሰጡት የቢቢሲ ወርልድ ሰርቪስ ግሩፕ ዳይሬክተር ጄሚ አንገስ እንዳሉት፡
"ገለልተኛና ሐቅን መሰረት ያደረገ ጋዜጠኝነት በከፍተኛ ደረጃ በሚጠበቅበት ወቅት፤ በአህጉሪቱ ውስጥ የሚከሰቱ ነገሮችን የሚረዱና ለቀሪው ዓለም በተገቢው ሁኔታ በማቅረብ ሙሉ ምስልን የሚሰጡ ጋዜጠኞችን ማግኘት አስፈላጊ ነው።
"ከዚህ በፊት የነበሩ ሁሉም አሸናፊዎች በዙሪያቸው ያሉ ታዳሚያንን በማሳተፍ በኩል መሻሻል እንዲታይ ጥልቅ ምልከታን በማምጣት ለየት ያሉ መሆናቸውን ማሳየት ችለዋል።
"እኛም ኮምላ ጥሎ ያለፈውን አሻራ በማስቀጠላችን ደስተኞች ነን። በዚህ ዓመትም ሌላ ድንቅ ብቃት ያለው/ያላት ጋዜጠኛን ከአህጉሪቱ እናገኛለን ብዬ እተብቃለሁ።''
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