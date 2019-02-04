የናይጀሪያው ምክትል ፕሬዚዳንት የሚ ኦሲንባጆ ከሄሊኮፕተር አደጋ ተረፉ
የናይጀሪያው ምክትል ፕሬዚዳንት ወደ ምርጫ ቅስቀሳ በሚያመሩበት ወቅት የነበሩበት ሄሊኮፕተር አደጋ ማጋጠሙን ተከትሎ ደህንነታቸውን ገልፀዋል።
የሚ ኦሲንጃቦ በትዊተር ገፃቸው እንዳሳወቁት በአደጋው ወቅት የሄሊኮፕተሩ ሰራተኞች ሁኔታውን የተቆጣጠሩበትን መንገድ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል ብለዋል።
እሳቸውና ፕሬዚዳንት ሙሃማዱ ቡሃሪ የካቲት ለሚደረገው የናይጀሪያ ምርጫ እንደገና ለመመረጥ ቅስቀሳ ላይ ናቸው።
የፕሬዚዳንት ቡሃሪ ዋነኛው ተቀናቃኝ አቲኩ አቡበከር ምክትል ፕሬዚዳንቱም ሆነ ቡድናቸው ደህንንት የፈጠረላቸውን እፎይታ ገልፀዋል።
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እሁድ ከሰዓት የነበረው አደጋ የምርጫ ቅስቀሳቸውን ያላስተጓጓለው ሲሆን፤ በዛኑ ዕለት የ61 አመቱ ምክትል ፕሬዚዳንት ፓርቲያቸውን ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ በመወከል ቅስቀሳ ሲያደርጉም ታይተዋል።
በትዊተር ገፃቸው ያለ ፎቶም እንደሚያሳየው በአውቶብስ ላይ ሆነው ለነበረው ህዝብ እጃቸውን ሲያውለበልቡ ነበር።
ቀደም ብሎም አንደኛው ረዳታቸው የለጠፈው ቪዲዮ የሚያሳየውም አደጋው በደረሰበት ወቅት ሰዎች ሊረዷቸው ሲሯሯጡ የሚያሳይ ነበር። አደጋው በደረሰበት ወቅት በሄሊኮፕተሯ አስራ ሁለት ሰዎች ነበሩ።
የአደጋውንም ምክንያት ለማወቅ ምርመራ ተጀምሯል።
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አደጋ የደረሰባት ሄሊኮፕተር ባለቤት የሆነው ካቨርተን ሄሊኮፕተርስ የተሰኘው ድርጅት በግለሰቦች ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰና ለአደጋውም የነበረው የአየር ሁኔታ ምክንያት እንደሆነ አንድ የሃገሪቷ ሚዲያ የድርጅቱን መግለጫ ጠቅሶ ዘግቧል።
በአካባቢው የነበሩ የአይን እማኞች እንደገለፁት ከከተማዋ ካባ ስታዲየም የተነሳ አቧራ የፓይለቱን እይታ በመጋረዱ አደጋው እንደተከሰተ አስረድተዋል።
የቀድሞ የህግ ፕሮፌሰር የነበሩትና በአሁኑ ወቅት ሌጎስ ውስጥ በሚገኝ አንድ ቤተክርስቲያን ፓስተር የሆኑት ምክትል ፕሬዚዳንቱ ተወዳጅ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል።