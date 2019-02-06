የላይቤሪያው ፕሬዚዳንት የአገራቸውን ህዝብ እንዲፀልይ አሳሳቡ የሚሉና ሌሎችም
ኢትዮጵያ
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው ስብሰባ የራሱን ሚዲያ ማቋቋም የሚያስችለውን ረቂቅ አዋጅ አፀደቀ።
ምክር ቤቱ የራሱን ሚዲያ እንዲያቋቁም እና የጥናት፣ የምርምርና የማማከር ስራዎችን እንዲያከናውን የሚያስችለውን አዋጅ በ19 ተቃውሞ እና በ31 ተአቅቦ፤በአብላጫ ድምፅ ማፅደቁን የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል።
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የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ፀሃፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ በሳምንቱ የመጨረሻ ቀናት ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ።
ዋና ፀሃፊው በ32ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ ነው አዲስ አበባ የሚገቡት ተብሏል።
ቱኒዚያ
የቱኒዚያፍርድ ቤት ዘረኛ ንግግር በተናገሩ እናት ላይ የ5 ወራት እስራት አስተላለፈ።
ውሳኔው የተላለፈባቸው ልጃቸው ከትምህርት ቤት መባረሯን ተከትሎ የልጃቸውን አስተማሪ ዘረኛ ንግግር በመናገራቸው ነው።
ኡጋንዳ
በኡጋንዳ "ሸንቀጥ ያለወገብና ሞላ ያለ ዳሌ ያላት ሴት ቱሪዝምን ታሳድጋለች" መባሉን በመቃወም ፊርማ እየተሰባሰበ ነው።
ይህ የሆነው የአገሪቱ የቱሪዝም ሚኒስትር "እነዚህን የሚያምሩ ሴቶች ለምን ቱሪዝማችንን ለማሳደግ አንጠቀምባቸውም " በማለታቸውና ይህንንም ለማስተዋወቅ እንደታቀደ ለአንድ የግል ጋዜጣ መናገራቸውን ተከትሎ ነው።
ሚኒስትሮች እስከ ህይወታቸው መጨረሻ ደመወዝ እንዲያገኙ ተወሰነ
አይቮሪኮስት
ጉዳያቸዉ በአለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት እየታየ የሚገኘዉ የቀድሞዉ የአይቮሪኮስት ፕሬዝዳንት ሎረን ባግቦ በጊዜያዊነት መለቀቃቸዉን የአለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ቃል አቀባይ ገልጸዋል።
የቀድሞ ፕሬዚዳንቱ ከዘጠኝ ዓመታት በፊት በተፈፀመ የምርጫ ማግስት ግርግር ለ3 ሺህ ሰዎች ሞትና ለ500 ሺህ ሰዎች መፈናቀል ምክንያት ሆነዋል ተብሎ ነው።
ላይቤሪያ
የላይቤሪያ ፕሬዚደንት ጆርጅ ዊሐ በእያንዳንዱ ቀን ለ2 ሰዓታት ያህል እንዲፀልዩ የአገራቸውን ዜጎች አሳሰቡ።
ፕሬዚደንቱ ይህን ያሉት አገሪቷ ካለችበት ውስብስብ ኢኖሚያዊ ቀውስ እንድትወጣ ፈጣሪያቸውን ለመማፀን ነው።
ሆላንድ
በሆላንድ የባህር ዳርቻ 20 ሺህ የሚሆኑ የወፍ ዝርያዎች መሞታቸው ተመራማሪዎችን እያነጋገረ ነው።
ተመራማሪዎቹ ጥናት እያካሄዱ ሲሆን ከዚህ ቀደም ኮንቴኔር ጭኖ ሲጓዝ ከነበረ መርከብ ከወደቁ 345 ኮንቴኔሮች የወጣ ኬሚካል ሳይሆን አይቀርም የሚል መላምት ሰጥተዋል።
አሜሪካ
የአሜሪካው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ከሰሜን ኮሪያው መሪ ጋር ለሁለተኛ ጊዜ በኒውክሌር ዙሪያ ሊመክሩ ነው።
ይህንን ይፋ ያደረጉት ዶናልድ ትራምፕ ሲሆኑ፤ ለምክር ቤቶቹ ሁለተኛው ዓመታዊ ንግግር ባደረጉበት ወቅት ነው ተብሏል።
ጣሊያን
የሮማው ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ ፖፕ ፍራንሲስ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ካህናት ሴቶች ላይ ወሲባዊ ጥቃትን እንደሚፈፅሙና ባሪያ አድርገው አስቀምጠዋቸው እንደነበር አመኑ።
በዚህም ምክንያት ከሳቸው በፊት የነበሩት ፖፕ ቤኔዲክት በካህናቱ ተደጋጋሚ ወሲባዊ ጥቃት ይደርስባቸው የነበሩ የሴቶች መነኮሳት ጉባኤን ለመዝጋት ተገደዋል።