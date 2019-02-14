በፓፑአ ኒው ጊኒ ከዓለም አቀፍ ስበሰባ በኋላ 300 መኪኖች ጠፉ
ለእስያ-ፓስፊክ የኢኮኖሚ ትብብር ዓለም አቀፍ ስብሰባ የፓፑአ ነው ጊኒ መንግሥት የተዋሳቸው 300 መኪኖች እምጥ ይግቡ ስምጥ ባለመታወቁ የፓፑአ ኒው ጊኒ የአፍልጉኝ ማስታወቂያ አውጥቷል።
በድህንነት አረንቋ ውስጥ ወደምትገኘው ፖፑአ ኒው ጊኒ የሚሄዱ መሪዎችን በቅንጡ መኪኖች ለማንሸራሸር ታስቦ ነበር የሀገሪቱ መንግሥት በውሰት ወደ ሀገር ውስጥ መኪኖቹን ያስገባቸው።
ይሁን እንጂ የሀገሪቱ ፖሊስ ኮማንደር እንዳስታወቁት በስብሰባው ማግስት 284 መኪኖች መጥፋታቸው ተረጋግጧል።
የጠፉት መኪኖች ቅንጡ ላንድክሩዘር፣ ፎርድ፣ ማዝዳ እና ፓጃሮ መሆናቸውን ሱፐርኢንተንደነት ዱኒስ ኮርኮራን ተናግረዋል። መኪኖቹን ለማፈላለግ ልዩ የፖሊስ ግብረ ኃይል መቋቋሙም ተሰምቷል።
ኮማንደሩ ጥቂት ጣሊያን ሰራሽ ማሴራቲስ ቅንጡ መኪኖች መገኘታቸውን የተናገሩ ሲሆን፤ አንዳንዶቹ መኪኖች በጥሩ ይዞታ ላይ እንደሚገኙ የተቀሩት ደግሞ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው አልያም በርካታ አካላቸው የተሰረቀ መሆኑን ጨምረው ተናግረዋል።
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የፓፑአ ኒው ጊኒ መሪዎች ዓለም አቀፍ ስብሰባው ኢንቨስትመንት እንደሚስብ ተስፋ አድርገው ነበር። ሆኖም ስብሰባውን ለማሰናዳት ሀገሪቱ እጅግ ብዙ ገንዘብ አፍስሳለች። ከሌሎች ሀገሮች ድጎማ ለመጠየቅም ተገዳለች።
አውስትራሊያ፣ አሜሪካና ኒው ዚላንድ የፓፑአ ኒው ጊኒ ስብሰባ ተሳታፊዎች ደህንነት እንዲጠበቅ ልዩ ሀይል ልከዋል።
መገናኛ ብዙሀንና የመብት ተሟጋቾችም ድሀዋ ፓፑአ ኒው ጊኒ ዓለም አቀፍ ስብሰባ ማስተናገዷ ላይ ጥያቄ አንስተው ነበር። ለስብሰባው ተሳታፊዎች የተዘጋጁት መኪኖች የሀገሪቱ መንግሥት አባካኝነት መገለጫ ናቸው ተብሏል።