ሳንድዊች የሰረቁት እንደራሴ ሥራቸውን ለቀቁ
የስሎቪኒያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የነበሩት ግለሰብ ከአንድ መደብር ውስጥ ሳንድዊች መስረቃቸውን ተከትሎ በፍቃዳቸው ከሥራቸው ተሰናብተዋል።
ዳሪሀ ከራጀሲሰ የተባሉት የቀድሞ እንደራሴ ሳንድዊቹን ከመደብሩ የወሰድኩት 'ማህበራዊ ሙከራ' እያደረኩ ነው ብለዋል።
ወደ መደብሩ ከገቡ በኋላ "የመደብሩ ሰራተኞች ከምንም አልቆጠሩኝም ስለዚህም ሳንድዊቹን ይዤ በመውጣት የመደብሩን የደህንነት አቅም ለመፈተን ወሰንኩ ሲሉ ተደምጠዋል።
የምክር ቤት አባሉ ሳንድዊቹን ይዘው ከመደብሩ ሲወጡ ያያቸው ማንም ባይኖርም የራሳቸው ፓርቲ አባላት ለወሰዱት ሳንድዊች እንዲከፍሉ አስገድደዋቸው ነበር።
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ይህ እንደራሴ የፈጸሙትን ተግባር ለምክር ቤቱ ይፋ ሲያደርጉ በድርጊታቸው መጸጸታቸውን ጨምረው ተናግረዋል።
ይህን የሰሙ የፓርላማ አባላት ድርጊቱን መሳለቂያ ቢያደርጉትም የፓርቲ ኃላፊው ብራኔ ጎሉቦቪክ በድርጊቱ መበሳጨታቸውን በመናገር ''ተቀባይነት'' የሌለው ተግባር ሲሉ አውግዘውታል።
''ለፈጸሙት ተግባር ኃላፊነት ወስደው በፍቃዳቸው ከሥራቸው ተሰናብተዋል'' ሲሉ የፓርቲ ኃላፊው ለጋዜጠኞች ተናግረዋል።