ኖኪያ አምስት ካሜራ ያለው ተንቀሳቃሽ ስልክ ሠራ
ኖኪያ አምስት ካሜራዎች ያለው ተንቀሳቃሽ ስልክ ሰርቶ ይፋ አደረገ።
ኖኪያ9 የተባለው አዲሱ የኖኪያ ተንቀሳቃሽ ስልክ ባልተለመደ መልኩ ከስልኩ ጀርባ አምስት ካሜራዎች ተገጥመውለታል። አምስቱም ካሜራዎች በአንድ ጊዜ በመናበብ የላቀ ጥራት ያለው ፎቶ ያነሳሉ።
ሦስቱ ካሜራዎች ቀይ፣ አረንጓዴና ሰማያዊ ቀለምን ለማመጣጠን ያገለግላሉ። ቀሪዎቹ ሁለቱ ደግሞ መደበኛ ምስል ይወስዳሉ። ካሜራዎቹ በአጠቃላይ በቂ ብርሃን በመስጠት ምስሉ ላይ ጥራትን ከመጨመር ባሻገር በሚነሳዉ ምስል ላይ ምንም አይነት ጥላ እንዳይኖር ያደርጋሉ።
አምስቱም ካሜራዎች እያንዳንዳቸዉ 12 ሜጋ ፒክስል የጥራት መጠን ሲኖራቸዉ በአንድ ላይ ተናበዉ ያለቀለት ምስል እንዲያወጡ ተደርገው ነው የተሠሩት። የስልኩ የጥራት መጠን በአጠቃላይ እስከ 240 ሜጋ ፒክስል ይደርሳል ተብሏል።
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ስልኩ በኖኪያ ስም ቢወጣም ሥራው የተከናወነው ከ2016 ጀምሮ በገበያ ላይ በሚገኘዉ ኤች ዲ ኤም ኩባንያ ነው። ኩባንያዉ በእንግሊዝ ብቻ ባለፉት ሦስት ዓመታት ከ3 በመቶ በላይ ድርሻ እንዳለው ይነገራል።
ስልኩ ስፔን ባርሴሎና ላይ በተከሄደ አውደ ርዕይ ለእይታ ቀርቧል። ኖኪያ9 የመነሻ ዋጋ የተቆረጠለት ሲሆን ለጊዜውም በ699 የአሜሪካን ዶላር እየተሸጠ ይገኛል።