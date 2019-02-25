የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ፡"መንግስት ትጥቅ ሊያስፈታ ነው የሚባለው ከእውነት የራቀ ነው"
በማዕከላዊ ጎንደርና በምዕራብ ጎንደር በተፈጠሩ ግጭቶች በሰው ሕይወትና በንብረትና ላይ ጉዳት ደርሷል፣ ዜጎች ተፈናቅለዋል፣ የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴ ተስተጓጉሏል።
የክልሉ መንግሥትም በተለያየ ጊዜ የሚፈጠሩ ግጭቶችን ለማስቆም ጥረት እያደረገ እንደሚገኝ በተለያየ ጊዜ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
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ግጭቱን ለመፍታት የፌደራልና የክልሉ የፀጥታ ኃይል ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ በአዲስ መልክ የአካባቢውን ሰላምና ደህንንት ለማረጋገጥ የሚያስችል ስምሪት ውስጥ መግባታቸው ተነግሯል።
በስምሪቱ የተለያዩ ለውጦች እየታዩ እንደሆነ የአማራ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ዘላለም ልጃለም ዛሬ የካቲት 18 ቀን 2011 ዓ. ም. በሰጡት መግለጫ አስረድተዋል።
"ስምሪቱ ከጀመረ በኋላ አንፃራዊ የሆነ ሰላም በአካባቢው ላይ ተፈጥሯል" የሚሉት ኮሚሽነሩ፤ ከስምሪቱ በኋላ የሰው ሕይወት መጥፋትና ንብረት መውደም ቆሟል ብለዋል።
የትራንስፖርትና የንግድ እንቅስቃሴን የሚያውኩ ሁኔታዎች ላይ መሻሻሎች ታይተው በየትኛውም አካባቢ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ ሰላማዊ በሆነ መልኩ እየተካሄደ መሆኑን ጨምረው ተናግረዋል።
ባለፈው ሳምንት አልፎ አልፎ በግለሰብ ደረጃ የተፈፀሙ ወንጀሎች የተከሰቱ ቢሆንም በተለይ ከዚህ ቀደም በቡድንና በተደራጀ መልኩ ሲፈፀሙ የነበሩ ወንጀሎችን መከላከል ተችሏል ብለዋል ኮሚሽነሩ።
ልዩ ስምሪቱ ከጀመረ በኋላ መሰረታዊ የሚባል የፀጥታ መሻሻል ቢታይም ወደነበረበት ሰላም የመመለስ ሥራ እየሰራን ነው ብለዋል።
በዚህ ሂደት ከመቼውም ጊዜ በላይ የፌደራልና የክልል የፀጥታ ኃይል ተቀናጅቶ እየሠራ መሆኑን ኮሚሽነሩ አስታውቀው ህብረተሰቡም የተፈናቀሉ ሰዎችን በመርዳት፣ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በማጠናከር፣ ወንጀለኞችን አጋልጦ በመስጠት፣ ለፀጥታ ሥራውና ለአካባቢው ደህንነት ሲባል በተከለከሉ አካባቢዎች ትጥቅ ይዞ አለመንቀሳቀስን ተግባራዊ በማድረግና በመተባበር ከፍተኛ አስተዋፅኦ እያደረጉ ይገኛሉ ሲሉ አስረድተዋል።
የታገቱ ሰዎችን በሚመለከት ለተነሳላቸው ጥያቄም "ሙሉ በሙሉ ተለቀዋል፤ ወንጀለኞችንም በቁጥጥር ስር ለማዋል እየተሰራ ነው" ብለዋል።
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ኮሚሽነሩ እንደገለፁት ከዚህ ቀደም የታየውን ህፃናትን ወደ ወንጀል ድርጊት መግፋትና የአርሶ አደር የእህል ክምር እንዲቃጠል የማድረግ ሁኔታንም መቆጣጠር ተችሏል፤ ከጎንደር መተማና ሁመራ መስመር ሰላማዊ የሆነ የትራንስፖርት አገልግሎት ተጀምሯል። ክልሉ አዲስ ስምሪት ከጀመረ በኋላ ግጭት የፈጠሩ 11 ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል።
ኮሚሽነሩ ከዚህ ቀደም ወንጀል የፈፀሙና ለህዝብ ሞት ምክንያት የሆኑ፣ ንብረት ያወደሙና ዜጎች እንዲፈናቀሉ ያደረጉ በአግባቡ ተለይተው ህጋዊ እርምጃ ለመውሰድ እየተሰራ እንደሆነም ገልፀዋል።
"በአማራም ሆነ በቅማንት የሞተው አንድ ህዝብ ነው፤ እርስበርስ የተሳሰረ ህዝብ ነው፤ ይህንንም ግጭት ህብረተሰቡ እያወገዘው ነው፤ በመሆኑም በየትኛውም በኩል ብጥብጥና ሁከት የፈጠሩ ወንጀለኞችን ለማጋለጥ ህብረተሰቡ ትብብሩን አሳይቷል" ሲሉ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ትስስር ገልፀዋል።
ህገ ወጥ የጦር መሳሪያን በሚመለከት ያነሱት ኮሚሽነሩ "ጎንደር ከተማ ውስጥ ማንኛውም ሰው ትጥቅ ይዞ እንዳይንቀሳቀስ ከተከለከለ በኋላ ተኩስ የለም፤ ህገ ወጥ እንቅስቃሴ የለም፤ ለዚህም ህብረተሰቡ ተሳትፎ እያደረገ ነው" ብለዋል በመግለጫቸው።
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ነገር ግን አሁንም ሥራውን ሊያደናቅፉ የሚችሉ ችግሮች ይስተዋላሉ ያሉት ኮሚሽነሩ መንግሥት የጎንደርን ህዝብ ትጥቅ ሊያስፈታ ነው የሚል ፕሮፖጋንዳ በፍፁም የማይደረግና የመንግሥት አቋም አይደለም ብለዋል።
በተመሳሳይ በፌደራልና በክልሉ የፀጥታ መዋቅር እንዲሁም በክልል ከፍተኛ የፀጥታ አመራሮች መካከል አለመግባባት እንዳለ የሚገለፁ ሃሳቦች ተራ አሉቧልታ፣ ከእውነት የራቁና ሆን ተብለው የክልሉን የተደራጀ አቅም ለማዳከም የሚጠነሰስ ሴራ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከሀሰተኛ መረጃዎች ራሱን እንዲጠብቅ አሳስበዋል።