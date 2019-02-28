ኮሎኔል ሪጃል ዑመር፡ 'ወጣት መሳዩ' የ108 ዓመት የእድሜ ባለፀጋ
ሲያዩዋቸው የ40 ዓመት ጎልማሳ ነው የሚመስሉት፤ የፈረጠመ ሰውነት ነው ያላቸው፤ እሳቸው ግን 108ኛ ዓመቴን ደፍኛለሁ ይላሉ።
አቋማቸው ከዕድሜያቸው ጋር አልስተካከል ያላቸው ግን ብዙዎች ናቸው። ቢቢሲ ከእኝህ ወጣት መሳይ የዕድሜ ባለፀጋ ኮሎኔል ሪጃል ጋር ቆይታ አድርጓል።
• "ፊደል መቁጠር የጀመርኩት በ60 ዓመቴ ነው"
ቢቢሲ፡ ፎቶግራፍዎን አይቼ 'አንቱ' ለማለት ተቸገርኩ?
ኮሎኔል ሪጃል፡ እንዴ በቅርብ የወደድኳት አንድ ጓደኛዬ አለች። ከዚያ ደግሞ የልጅ ልጅ ልጄ (አራተኛ የልጀ ልጄ) 'አንተ ሪጃል!' ብላ ነው እንጂ የምትጠራኝ፤ አንቱ ያለኝ ሰው እስካሁን የለም።
ቢቢሲ፡ በቅርብ የወደድኳት ልጅ ነው ያሉኝ?
ኮሎኔል ሪጃል፡ አለች። አዎ!
ቢቢሲ፡ አሁን ወደድኳት ያሉኝ ሴት ዕድሜዋ ስንት ነው?
ኮሎኔል ሪጃል፡ ስንት ዓመትሽ ነው አንቺ? ዕድሜሽ ስንት ነው? (ጠየቁዋት) እዚህ አጠገቤ ነው ያለችው... 35 አመቷ ነው።
ቢቢሲ፡ ምኗን ነው የወደዱት?
ኮሎኔል ሪጃል፡ አቋሟ ደስ ይላል!.. እዚህ አጠገቤ ነው ያለችው ታናግርህ።
[ኮለኔል ስልኩን አሳልፈው ለባለቤታቸው አቀበሉ፤ ወ/ሮ ፀሐይ ይባላሉ። ሠላምታ ተለዋወጥን ጥያቄያችንንም ለእሳቸው አስከተልን።]
ቢቢሲ፡ ወድጃታለሁ ፍቅር ላይ ነን ይላሉ ኮለኔል?
ወ/ሮ ፀሐይ፡ አዎ! እኔም ወድድድ...... አድርጌዋለሁ።
ቢቢሲ፡ ምናቸውን ወደድሽ? እድሜው ገፋ ያለ ሰው ብዙም አይወደድም ይባላል?
ወ/ሮ ፀሐይ፡ እኔ ደግሞ ጠና ያለ ሰው በጣም ነው የምወደው።
ቢቢሲ፡ አሁን ያንቺ እድሜ በእርሳቸው እድሜ ሲሰላ ሶስት እጥፍ ማለት እኮ ነው...
ወ/ሮ ፀሐይ፡ እኔ ተመችቶኛል፤ እንግባባለን። ከዚያ በላይ ምን አለ ብለህ ነው? ቁመናውን፣ ሁሉንም ነገሩን ወድጃለሁ። ፍቅር እንግዲህ ዕድሜን አይወስንም። ፍቅር እንዲህ ነው ተብሎ ለሰው አይገለፅም። ይሄ ነው ብዬ ልገልፅልህ አልችልም።
ቢቢሲ፡ ኮሎኔልን ስታያቸው በጣም ብዙ ዕድሜ አላቸው፤ የሚታዩሽ ወጣት ሆነው ነው ወይስ አዛውንት?
ወ/ሮ ፀሐይ፡ ለእኔ ወጣት ነው! ስንት ልበል?... እኔ በአርባዎቹ የዕድሜ ክልል ነው የማያቸው።
አሁን ደግሞ ወ/ሮ ፀሐይ ለውዱ ባለቤታቸው ለኮለኔል ስልኩን አቀበሉት፤
ቢቢሲ፡ ኮሎኔል ፍቅር ዕድሜ ያረዝማል እንዴ?
ኮሎኔል ሪጃል፡ (ሳቅ) እኔ ከመጀመሪያ ጀምሮ ጥል አላውቅም፤ አንድ ወቅት ሶማሊያ ወታደር በማረኩ ጊዜ የራሴን ልብስ ነው አውልቄ ያለበስኩት፤ ፍቅር ብቻ ነው የማውቀው።
ቢቢሲ፡ እርስዎ ልጅ እያሉ አንድ በግ ዋጋው ስንት ነበር?
ኮሎኔል ሪጃል፡ በግ ዋጋ የለውም። እኔ አንድ ጊዜ ትዝ የሚለኝ ወደ ኮሪያ ለመሄድ ብዬ ላሞች ነበሩና ሁለት ጥጃ ያላትን ላምና አንድ በሬ (ሦስቱን) በሰባት ብር ሸጬ ነው በ1943 ዓ. ም. ወደ ኮሪያ የሄድኩት።
ቢቢሲ፡ ከኮሪያ ዘማቾች ከተመለሱ በኋላ ዘማቾች ጃንሆይ ላይ የደመወዝ ጥያቄ አንስተው ነበር ይባላል?
ኮሎኔል ሪጃል፡ አዎ! ደመወዝ ከ20 ብር ወደ 60 ብር ይደግልን የሚል ነበር ጥያቄው። የኃይለ ሥላሴ ታማኝ ስለነበርኩና ቤተመንግስት ውስጥ ስለማገለግል እኔ ግን አልነበርኩም።
ቢቢሲ፡ ከደርግ ባለስልጣናት ማንን ያውቃሉ?
ኮሎኔል ሪጃል፡ ጀኔራል ተፈሪ በንቲን። እንዲያውም ልጄን ተፈሪ ያልኩት በጀኔራሉ ስም ነው። አዲስ አበባ ነው የሚኖረው... ፀጉሩን ተመልጧል እንጂ... አረጀ!
ቢቢሲ፡ ዶክተር ዐብይን ያውቋቸዋል?
ኮሎኔል ሪጃል፡ አዎ አውቃቸዋለሁ! ያባ ፊጣ ልጅ ናቸው።
ቢቢሲ፡ ማናቸው አባ ፊጣ?
ኮሎኔል ሪጃል፡ አባ ፊጣ አሊ ነው የሚባሉት። ብዙ እውቅና ባይኖረኝም አውቃቸዋለሁ። ከእርሳቸው ምንም ጉዳይ አይኖረኝም።
ቢቢሲ፡ ለምንድን ነው የማይፈልጉት? ብዙ ሰው ጠቅላይ ሚንስትሩን ማግኘት ይፈልጋል።
ኮሎኔል ሪጃል፡ (ረዥም ሳቅ) እኔ አኮ... እየውልህ... ንጉሡ ከአገር ሸሽተው በኖሩበት ጊዜ በባዶ እግሬ አገሪቷን ነፃ ለማውጣት ጫካ የገባሁ ነኝ (ቆፍጠን አሉ) ንጉሥ ፈላጊ አይደለሁም! ኢትዮጵያዊነትና ነፃነት ፈላጊ እንጂ...
ቢቢሲ፡ በማን ዘመን ነበር የተወለዱት ኮሎኔል?
ኮሎኔል ሪጃል፡ በዳግማዊ ሚንሊክ ነበር። ከዚያ በኋላ በልጅ እያሱ ዘመን እረኛ ነበርኩ ምን እንደነበር ግን አላውቅም።
ቢቢሲ፡ አፄ ምንሊክ ትዝ ይሉዎታል? አይተዋቸው ያውቃሉ በሩቁም ቢሆን?
ኮሎኔል ሪጃል፡ አላየሁም፤ ዘውዲቱንም አላየሁም፤ በአይኔ ያየኋቸውና እግራቸውን ያጠብኳቸው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ነው።
ቢቢሲ፡ የመጀመሪያ ልጅዎት ስንት ዓመቱ ነው?
ኮሎኔል ሪጃል፡ 75 ዓመቱ ነው፤ ባለፈው ነው ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው።
ቢቢሲ፡ አሁንም ልጆች መውለድ ይፈልጋሉ?
ኮሎኔል ሪጃል፡ዛሬም ድረስ ልጅ መውለድ እፈልጋለሁ። ልጅ ወልጄ ማሳደግ እችላለሁ።
ቢቢሲ፡ ስንት ልጆች አለዎት?
የልጆቼን ቁጥር አልናገርም። ልጅ አይቆጠርም። አሁን አንተን ሳዋራህ ራሱ ቤቴ [በልጆች ብዛት] ሆስፒታል መስሏል። ለሁሉም ልጆቼ ማውረስ የምችለው ቤት አለኝ። የሁሉንም ልጆቼን ስም አላውቅም። ይሄ ደግሞ ማነው እያልኩ እጠይቃለሁ።
ቢቢሲ፡ ከልጆቸችዎ መካከል አብልጠው የሚወዱት ማንን ነው?
ኮሎኔል ሪጃል፡ ልጆቼን አብዝቼ የምወዳቸው 8 ዓመት እስኪሞላቸው ነው። ከዚያ በኋላ ግን አልወዳቸውም።
ቢቢሲ፡ 108 ዓመትና ከዚያ በላይ መኖር እፈልጋለሁ። ምን ማድረግ አለብኝ ኮሎኔል?
ኮሎኔል ሪጃል፡ ማንም ሰው የፈለገውን ቢጨማለቅ እንደ ቆሻሻ መቁጠር፤ ለተሳዳቢ ጆሮ አለመስጠት፤ የተጠበሰ ስጋ አለመብላት፤ ስፖርት መስራት ነው። ስፖርት ካልሰራሁ ቁርሴን አልበላም።
ቢቢሲ፡ ሙዚቃ የማንን ነበር የሚውዱት? በምንድን ነበር የሚዝናኑት?
ኮሎኔል ሪጃል፡ ( ማንጎራጎር ጀመሩ)
መላ መላ በሉ እስኪ መላ፣
ልቤ ወዳንች እኮ አደላ፣
የማር እሸት፣ የማር ዛላ፣
የኔ ፍቅር የኔ ገላ ... የሚለውን እንዲሁም የይርጋ ዱባለን 'ዘብ ይቁም ሁሉም ለሀገሬ' የሚለውን ነው።
ኮሎኔሉ ሲያንጎራጉሩ ድምፃቸው በጉልበት የተሞላና ኩልል ያለ ነበር። በእርግጥም ይህን የሰማ ኮሎኔሉ የ108 ዓመት አዛውንት ናቸው ቢባል ማን ያምናል?
ኮሎኔሉ ከምስኩ አባተማም ጋር ጋብቻ የፈጸሙት በ1990 ዓ. ም. ነው። ወ/ሮ ምስኩ ስለባለቤታቸው እንዲህ አጫውተውናል።
"እኔ ዕድሜዬን አላውቅም። የመጨረሻ ሚስታቸው ነኝ። እኔ ጨምሮ 12 ሚስቶች አግብተዋል። የመጀመሪያ ሚስታቸው ትብለጽ ትባል ነበር። አሁን ሞታለች። ስትሞት ወደ 70 ዓመት ሆኗት ነበር።
ፋጡማ፣ ሲቲና፣ ፋጤ የሚባሉ ሚስቶቻቸውን አውቃለሁ።
እድሜያቸው ከ100 ዓመት በላይ ነው። የመጀመሪያ ልጃችን 20 ዓመቱ ነው። የመጨረሻዋ ልጃችን አስማ ትባላለች። ሁለት ዓመቷ ነው። ከሁለት ዓመት በፊት ነው የወለድናት።"
ኮለኔል ሪጃልና ወ/ሮ ምስኩ የመጨረሻ ልጃቸውን የወለዱት ከሁለት ዓመት በፊት እንደሆነ ይናገራሉ። ኮለኔሉ እንደሚሉት አሁን 108 ዓመታቸው ከሆነ የመጨረሻ ልጃቸውን የወለዱት በ106 ዓመታቸው ነው ማለት ነው።
ወ/ሮ ምስኩን ባለቤታቸው በ106 ዓመታቸው ስለመውለዳቸው ስንጠይቃቸው እንዲህ መልስ ሰጥተውናል።
"አሁንም ቢሆን መውለድ ይችላሉ። ሦሰቱን ልጆቼን በቀዶ ህክምና ነው የወለድኳቸው። አሁንም መውለድ እፈልግ ነበር። ነገር ግን ሃኪሞቹ ከአሁን በኋላ መውለድ እንደሌለብኝ ነገሩኝ።
ከሌላ ሚስት የወለዱዋቸው ልጆቻቸው ትልልቆች ናቸው። የመጀመሪያ ልጃቸው ጸጉሩ የገባ ነው። ዕድሜው ከ50 በላይ ይሆናል።"
ለወ/ሮ ምስኩ ሌላው ያቀረብነው ጥያቄ ስለ ኮለኔል ሪጃል አመጋገብ ነው። እሳቸው እንደሚሉት ኮለኔሉ ብዙም እንጀራ መብላት አይወዱም። እራት አይመገቡም። የሚወዱት ጥራጥሬ ነገሮችን መብላት ነው።
ለኮለኔሉ ባለቤት ያቀረብነው የመጨረሻ ጥያቄ ኮሎኔል ሪጃል ጸባያቸው እንዴት ያለ ነው? የሚል ነበር።
"ባህሪያቸው. . . እሳቸው ሰው ያናድዳሉ እንጂ አይናደዱም።"
ዕድሜን በሳይንስ እንዴት ማረጋገጥ ይቻላል?
የኮሎኔል ሪጃል እድሜና አካል አለመመሳሰል በተመለከ ያነጋገርናቸው ዶ/ር ኑረዲን ሉኬ ዕድሜ በትክክል የሚታወቅበት ሳይንሳዊ መንገድ እንዳለ ያረጋግጣሉ።
ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ ዓይነት ጉዳይ አጋጥሞ እንደማያውቅ የሚናገሩት ዶክተሩ፣ አስገድዶ መድፈር የተፈፀመባቸውና ላለ ዕድሜ ጋብቻ የተዳረጉ ሴቶች ዕድሜ ለማረጋገጥ ምርመራ እንደሚደረግ ይናገራሉ።
ዕድሜያቸው ከ22 ዓመት በታች ለሆኑት በክናድና በእጅ አንጓ በሚሰራ የራጅ ምርመራ ይታወቃል። ነገር ግን ከዚያም በላይ ለሆኑት "200 ናኖ ግራም የሚሆን ዘረ መል ተወስዶ የሚደረግ ምርመራ አለ" ይላሉ።
ይሁን እንጂ በአገር ውስጥ እንዲህ ዓይነት አሠራር ስለመኖሩ ወቅታዊ መረጃ እንደሌላቸው ነግረውናል።
የዚህ አይነት የዘረ መል ምርመራ የስህተት ህዳግ 5 ዓመት ሲሆን ከ22 ዓመት በታች ለሆናቸው የሚደረገው የራጅ ምርመራ የስህተት ህዳጉ ሁለት ዓመት ብቻ እንደሆነ አስረድተዋል።