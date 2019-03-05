አውስትራሊያዊው ላደረበት ገንዘብ አልከፈለኝም ያለውን እንግዳ መግደሉን አመነ
ኤርቢኤንቢ በተባለው ዓለም አቀፍ ኩባንያ ስር እንግዶችን የማሳረፊያ አገልግሎት ይሰጥ የነበረ አንድ አውስትራሊያዊ እቤቱ ያረፈ እንግዳ ገንዘብ መክፈል አልቻለም በማለት አንቆ እንደገደለው ለፍርድቤት ቃሉን ሰጥቷል።
የ42 ዓመቱ ጄሰን ኮልተን ግድያው ከተፈጸመበት ከፈረንጆቹ 2017 ጀምሮ ምንም የሰራሁት ወንጀል የለም በማለት ሽንጡን ገትሮ ሲከራከር ነበር ተብሏል።
የ36 ዓመቱ ሟች ራሚስ ጆኑዚ በቤቱ ላሳረፈው ግለሰብ 210 ዶላር (5800 ብር) መክፈል ባለመቻሉ ነበር የተገደለው።
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ፍርድቤቱ ማረጋገጥ እንደቻለው በቤቱ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ ሌሎች ሁለት ሰዎች ጠፍንገው የያዙት ሲሆን ጄሰን ኮልተን ደግሞ ከደበደበው በኋላ አንቆ ገድሎታል።
ጄሰን ግን ለመግደል ወይም ከባድ ጉዳት ለማድረስ አስቤ አልነበረም ያነቅኩት፤ እራሱን እንዲስት ብቻ ለማድረግ ነበር የሞከርኩት ብሏል።
ሟች በአካባቢው የጡብ መደርደር ስራ ላይ የተሰማራ ሲሆን ያጋጠመውን የገንዘብ ችግር ለመወጣት በማሰብ ርካሽ የመኖሪያ አማራጭ ሲፈልግ ነበር።
የጄሰንን ቤት ያገኘውም ቅናሽነቱን በማሰብ ነበር። ነገር ግን የህይወቱ መጨረሻ ሊሆን እንደሚችል አልገመተም።
በመጀመሪያ ለሶስት ቀናት በጄሰን ቤት ለማረፍ አስቦ የነበረ ቢሆንም ለአንድ ሳምንት ለማራዘም ማሰቡን ገልጾ 210 ዶላር ለመክፈል ተስማምቷል።
በመጨረሻም አንድ ሳምንቱን ጨርሶ ሲለቅ ግን በኪሱ የነበረው ገንዘብ ከ10 ዶላር የሚበልጥ አልነበረም።
ጄሰንና ተባባሪዎቹ ወንጀሉን ሲፈጽሙ በሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ ሶስቱ ግለሰቦች ሟችን በቤት ውስጥ ከደበደቡት በኋላ ወደ ጓሮ በመውሰድ እንደገና ከባድ ድብደባ ፈጽመውበታል።
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በምስሉ ላይ ሟች ራሚስ ጆኑዚ ከወገቡ በላይ ራቁቱን ሆኖ፣ አፍንጫው ተሰብሮ እንዲሁም ፊቱ በደም ተለውሶ ያሳያል።
ፍርድ ቤቱ ጄሰን ጥፋተኛ ነው ብሎ የሚፈርድ ከሆነ በትንሹ እስከ 20 ዓመት የሚደርስ ቅጣት የሚጠብረቀው ሲሆን የእድሜ ልክ እስራትም ሊሆን ይችላል ተብሏል።
የጄሰን ተባባሪ የሆኑ ሌቪ እና ስማርት ደግሞ ባለፈው መስከረም ወር ላይ እያንዳዳቸው ሰባትና ዘጠኝ ዓመት እስር ተፈርዶባቸዋል።
የእግዶች ማረፊያ አገልግሎት ሰጪው ኩባንያ ኤርቢኤንቢ በበኩሉ በተፈጠረው ነገር እጅግ ማዘኑን በመግለጽ ወንጀሉ የተፈጸመበት ቤትን ከዝርዝሩ ውስጥ እንዲወገድ ማድረጉን አስታውቋል።