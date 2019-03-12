ፕሬዚዳንት ማክሮ ለሁለት ቀናት ይፋዊ ጉብኝት ኢትዮጵያ ይገባሉ
የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮ ዛሬ መጋቢት 3 ቀን ለሁለት ቀናት ይፋዊ ጉብኝት እንደሚያደርጉ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ በትዊተር ገፁ እንዲሁም በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ኤምባሲ አሳውቋል።
የጉብኝቱ ዋና አላማ በሀለትዮሽ ግንኙነት ላይ የሚያተኩርና አብሮ የመሥራት መንፈስን ለማጠናከር የታሰበም እንደሆነ የኤምባሲው ድረ-ገፅ ያትታል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አሕመድ ጥቅምት 8፤ 2011 ፈረንሳይ ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ሲሆን፤ በጉብኝታቸውም ወቅት አብሮ ለመስራት የነበራቸውን ፍላጎትም አንፀባርቀው ነበር።
•በኢትዮጵያውያን ተሰርቶ የአውሮፓውያንን ድጋፍ የሻተው ላሊበላ
በወቅቱም ጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ የላሊበላ ቅርስ የሚጠገንበትን ድጋፍ ጠይቀው ከፈረንሳይ መንግሥት አዎንታዊ ምላሽ አግኝተዋል። ፕሬዚዳንት ማክሮ በኢትዮጵያ የሚያደርጉት ጉብኝት በአዲስ አበባ ብቻ እንደማይወሰንና ጉብኝታቸው ወደ ላሊበላ እንደሚወስዳቸውም ታውቋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአውሮፓ በነበራቸው ጉብኝት ላይ በተደረሰው ስምምነት መሰረት በኢኮኖሚ፣ በደህንነትና በቅርስና ባህል ዙሪያ የተለያዩ ስምምነቶች ይፈራረማሉ ተብሎም ይጠበቃል።
•ከስድስት አመት በላይ መሪያቸውን ያላዩት አልጀሪያውያን
የኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ወ/ሮ ሳህለ-ወርቅ ዘውዴ ከፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኤማኑኤል ማክሮ ጋር እንዲገናኙም መታቀዱን በኢትዮጵያ ያለው የፈረንሳይ ኤምባሲ ድረገፅ በመግለጫው ጭምር አትቷል።