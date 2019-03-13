ኦሮሚያ ክልል ዘገባው ሃሰት በመሆኑ ኢሳትን እከሳለሁ ብሏል
ትናንት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መቀመጫውን ሃሰተኛ ዜናዎችን በማሰራጨት ኢሳትን እንደሚከስ የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሃላፊ አቶ አድማሱ ዳምጠው ለቢቢሲ ገልፀዋል።
ሃላፊው እንዳሉት ኢሳት በኦሮሚያ ክልል ቄለም ወለጋ ዞን በሺህዎች የሚቆጠሩ የአማራ ብሄር ተወላጆች በሃይል እየተፈናቀሉ፤ ሴቶችም መደፈራቸውን ሪፖርት አድርጓል።
ዘገባው ግን ሃሰት ነው ሲሉ አቶ አድማሱ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የኦሮሚያ ክልል መንግስት ባወጣው መግለጫም በክልሉ በተለይም በቄለም ወለጋ ዞን በአማራ ብሄር ተወላጆች የተደረገ ጥቃት አለመኖሩን ትናንት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል።
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ነገሩን ወደ ህግ ለመውሰድ ከውሳኔ ላይ የደረሱት በቄለም ወለጋ ዞን ኢሳት ተፈፀሙ ብሎ የዘገባቸው ነገሮች አለመደረጋቸውን በማረጋገጣቸው እንደሆነም አቶ አድማሱ ገልፀዋል።
"በቄለም ወለጋ ዞን የሚገኙ የአማራ ብሄር ተወላጆች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ጫና እየተደረገባቸው ነው" የሚለው የመጋቢት 2 ቀን
2011 ዓ.ም ዘገባው በጥቆማ ላይ ተመስርቶ በማጣራት የተሰራ እንደሆነ የኢሳት ስራ አስኪያጅ የሆነው
ታማኝ በየነ ለቢቢሲ ተናግሯል።
"እኛ ከህዝብ ያገኘነውን ዜና መርምረን ነው የምናቀርበው። ስለዚህ ዜናችን ትክክል ነው" በማለት የሚያገኟቸውን መረጃዎች በሚገባ መርምረውና አረጋግጠው እንደሚዘግቡም ታማኝ ገልጿል።
ኢሳት በዘገባው ለምን የክልሉን መንግስት አስተያየት አላካተተም የሚል ጥያቄ የቀረበለት ታማኝ "ሞክረናል ምላሽ የሚሰጥ ጠፋ እንጂ ባለስልጣኖችም ተጠይቀዋል" የሚል ምላሽ ሰጥቷል።
ኢሳት ያደረገው ይህ ጥረት አለመሳካቱን ግን በዘገባው አልጠቀሰም።