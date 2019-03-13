የካፕቴን ያሬድ ሃይማኖታዊ የሀዘን ስርአት ያለ አስከሬኑ በሞምባሳ ተፈፀመ
ከጥቂት ቀናት በፊት የተከሰከሰው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ET 302 ዋና አብራሪ የነበረው ያሬድ ጌታቸው ሃይማኖታዊ የሀዘን ስርአት በሞምባሳ በትናንትናው ዕለት ተካሂዷል።
በመቶዎች የሚቆጠሩ ግለሰቦች በተሰበሰቡበት በእስልምና እምነት መሰረት አስከሬኑ በሌለበት የሐዘን ስርአት በኬንያዋ የባህር ዳርቻ ከተማ ሞምባሳ በሚገኘው ታዋቂው የባሉች መስጊድ ውስጥ ተፈፅሟል።
አስከሬኑ በሌለበት የሃይማኖታዊ የሀዘን ስርአቱ መፈፀሙ ቤተሰቦቹ አስከሬኑ እንደማይጠብቁ አሳይ መሆኑን የቢቢሲው ጋዜጠኛ ዋዚር ሀስሚን ገልጿል።
•"የሞተው የኔ ያሬድ ነው ብዬ አላሰብኩም" የካፕቴን ያሬድ የ11 አመት ጓደኛ
ታዋቂው የሞምባሳ ጦማሪ ኦሚ ዳላህ የስርአቱን ቪዲዮ በገፁ ላይ የለጠፈ ሲሆን የካፕቴን ያሬድ ወንድምም በቀኝ በኩል እንደታየ ቪዲዮው ያሳያል።
ያሬድ የተወለደው ኬንያ ውስጥ ሲሆን እናቱ ኬንያዊ ሲሆኑ አባቱ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ናቸው።
ሞምባሳ ውስጥ ቤት ያላቸው ሲሆን የቤተሰቡ መኖሪያ ተደርጎ እንደሚወሰድም ይህው ቤት እንደሆነ ተገልጿል።
ትናንት መላው ቤተሰብ ከሞምባሳ ሞይ አለም አቀፍ አየር ማረፊያ ሲደርሱ በከፍተኛ መረበሽና ሀዘን እንደነበር የሃገሪቱ ሚዲያ ኤንቲቪ ዘግቧል።
•አቶ ተወልደ አየር መንገዶች ሁሉ ለጊዜው ቦይንግ 737-8 ማክስን እንዳይጠቀሙ ጠየቁ
በቦታው ላይ እናቱና አጎቱ የነበሩ ሲሆን አባቱ ዶ/ር ጌታቸው ተሰማ በኢትዮጵያ ያለውን ምርመራ እየተከታተሉ በመሆናቸው መምጣት እንዳልቻሉ አጎትየው ገልፀዋል።
ዘገባው ጨምሮም በወቅቱ እናቱን ለማየት እየበረረ እንደነበርና የመጨረሻ ንግግሩም ከእናቱ ጋር ሲሆን "ወደ ናይሮቢ እየመጣሁ ነው። ስልኬን ረስቻለሁ ግን ስገባ እናወራለን" የሚል ነበር።
• "አደጋውን ስሰማ በረራው ጠዋት እንዳልሆነ ራሴን አሳመንኩኝ" የረዳት አብራሪው ጓደኛ
ልምድ ያለውና የመጠቀ ችሎታ እንደነበረው ስለ ተገለፀው ዋና አብራሪ ያሬድ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ አስፈፃሚ አቶ ተወልደ ገብረ ማርያም የበረራ ሰዓቱም ከስምንት ሺ በላይ እንደበረረ አደጋውን ተከትሎ በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል።