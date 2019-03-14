ቦይንግ 737-8 ማክስን አውሮፕላኖቹን በሙሉ አገደ
የአሜሪካው ኩባንያ ቦይንግ አሰቃቂው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የተከሰከሰበት ቦታ ላይ አዳዲስ መረጃዎች በመገኘቱ 737-8 ማክስ አውሮፕላኖቹን በሙሉ አግዷል።
ኩባንያው እንዳሳወቀው ያሉትን 371 አውሮፕላኖቹን አግዷል።
የአሜሪካ ፌዴራል አቪየሽን አስተዳደር እንደገለፀው አደጋው በደረሰበት ቦታ ላይ የተገኙ አዳዲስ መረጃዎችና የተጣሩ የሳተላይት ምስሎች በጊዜያዊነት አስተዳደሩ የእግድ ውሳኔውን እንዲያስተላልፍ አድርጎታል።
•እንግሊዝ ቦይንግን ከበረራ ካገዱት ሃገራት ተቀላቀለች
በርካታ ቁጥር ያላቸው ሀገራት ቦይንግ 737-8 ማክስን ሲያግዱ አስተዳደሩ እምቢተኝነት ማሳየቱ የሚታወስ ነው።
እለተ እሁድ መጋቢት 1 ከኢትዮጵያ ወደ ኬንያ ሲበር የነበረው ቦይንግ 737-8 ማክስ በደረሰው አደጋ ለ157 ሰዎች ህይወት መቀጠፍ ምክንያት ሆኗል።
ከአምስት ወራት በፊት የኢንዶኔዥያ ንብረት የሆነው ቦይንግ 737-8 ማክስ ተከስክሶ 189 ሰዎች በሞቱበት አደጋ ቀጥሎ አስከፊው ነው ተብሏል።
የፌዴራል አቪየሽን አስተዳደር ያገኘው መረጃ ምንድን ነው?
አስተዳደሩ ከብሔራዊ የትራንስፖርት ጥበቃ ቦርድ ጋር በመተባበር አደጋውን የሚመረምር ቡድን የላኩ ሲሆን፤ የድርጅቱ ጊዜያዊ አስተዳዳሪ ዳን ኤልዌል በትናንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ "የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያለበት የላቀ ደረጃ ከላየን አየር መንገድ ጋር ተመሳሳይ ነው" በተጨማሪም የመከስከስ አደጋው በደረሰበት ቦታ ላይ የተገኙት መረጃዎች በላየን አየር መንገድ ከደረሰው ዕጣ ፈንታ ጋር ተመሳሳይ መሆኑን አሳይ ነው ብለዋል።
•"የሞተው የኔ ያሬድ ነው ብዬ አላሰብኩም" የካፕቴን ያሬድ የ11 አመት ጓደኛ
ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በበኩላቸው አስተዳደሩ በአደጋው ስፍራ ላይ ባገኘው አዳዲስ እንዲሁም ቁሳዊ መረጃዎችን፤ ከሌሎች ቦታዎችም የተገኙ መረጃዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት አስቸኳይ ትዕዛዝ እንደሚያስተላልፍ ተናግረው ነበር።