የቀብር ሥነ ሥርዓት በባዶ ሳጥኖች ተከናወነ
ተጎጂዎችን ለማስታወስ የተወሰነ አፈር አውሮፕላኑ ከወደቀበት ቦታ አፍሰው ኢንዲወስዱ የኢትዮጵያ መንግስት ፍቃድ ሰጥቷል
በኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ላይ በደረሰ አደጋ ህይወታቸውን ያጡ ሰዎች የቀብር ሥነ ሥርዓት በአዲሰ አበባ ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል ውስጥ ትናንት ተከናውኗል።
በኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የተሸፍነው ወደ መቃብር ስፍራው ያመሩት የአስከሬን ሳጥኖች ሙሉ በሙሉ ባዶ በሚባሉ ነበሩ።
የሟቾችን ሙሉ እሰከሬን ማግኘት ባለመቻሉ የቀብር ሥነ ሥርዓቱ በባዶ ሳጥን ሊከናውን ግድ ብሏል። በሥነ ሥርዓቱ ላይ የሟች ቤተሰቦች ራሳቸውን ከሬሳ ሳጥኑ ላይ እስከመጣልና መሬት ላይ እስከመጋጨት የደረሰ ጥልቅ ሃዘናቸውን ሲገልጹ ነበር።
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በተመሳሳይ የጸሎትና ሟቾችን የማሰብ ሥነ ሥርዓት በኬኒያዋ መዲና ናይሮቢ በሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውስጥም ተከናውኗል።
ዲፕሎማቶችና ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ከ30 በላይ ሀገራት ዜጎች በተገኙበት በቤተክርስቲያኑ ጸሎተ ፍትሃትና የሻማ ማብራት ሥነ ሥርዓት ተካሂዷል።
በአደጋው ስፍራ የተገኙ የሟቾች የሰውነት ክፍል ላይ ምርመራ አድርጎ ማንነታቸውን ለማወቅ ቢያንስ ስድስት ወር እንደሚያስፈልግ ለቤተሰቦቻቸው ተገልጸወል።
በመሆኑም ተጎጂዎችን ለማስታወስ የተወሰነ አፈር አውሮፕላኑ ከወደቀበት ስፍራ ኢንዲወስዱ የኢትዮጵያ መንግሥት ፍቃድ ሰጥቷል። ይሁንና የተጎጅ ቤተሰቦች ለቢቢሲው ሪፖረተር ፈርዲናንድ ኦሞንዲ እንደተናገሩት "አፈር ዘግኖ መውሰድ ሳይሆን የሀዘናችንን ክብደት ለመቀነስ ቢያንስ አንድ የሰውነት ክፍል አግኝተን አልቀሰን ብንቀብር ትልቅ እፎይታ ይሰማናል" ብለዋል።
የኬንያ የትራንስፖርት ሚኒሰትር ጄምስ ማቻሪያ "ሁሉንም ነገር ለማድረግ ይሰራል ለጊዜው ግን የሚቻለውን ማድረግ ይቀድማል" ብለዋል።
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በሌላ በኩል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞችም በአደጋው ያጧቸውን 8 ባልደረቦቻቸውን ለማሰብ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የሀዘን መገለጫ የሆነውን ነጭ አበባ አስቀምጠዋል።
በዚሁ ዝግጅትም የሃይማኖት አባቶች ተገኝተው የሟቾችን ወዳጅ ቤተሰቦችን የማጽናናትና ሃይማኖታዊ አስተምህሮ አከናውነዋል።