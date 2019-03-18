በህንድ የኢንተርኔት አገልግሎት ዋጋ ለምን ዝቅተኛ ሆነ?
ለአንድ ጊጋ ባይት (GB) የብሮድ ባንደ ኢንተርኔት አገልግሎት አሜሪካ በወር 12.37 ዶላር ታስከፍላለች፣ እንግሊዝ ደግሞ 6.6 ዶላር የምታስከፍል ሲሆን የዓለም ሀገራት አጠቃላይ አማካይ ዋጋ ሲታይ ደግሞ ለአንድ ጊጋ ባይት ብሮድባንድ አማካይ ዋጋ 8.53 ዶላር ነው።
ነገር ግን ከዚህ አንጻር ሲታይ ህንድ ምንም አታስከፍልም ማለት ይቻላል። ህንድ ለአንድ ጊጋ ባይት የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት የምትተጠይቀው ክፍያ 0.26 ዶላር ብቻ ነው። እንደዚያም ሆኖ ደግሞ በርካታ ህንዳውያን ከ 0.10 ያነሰ ክፍያን እንደሚፈጽሙ ይናገራሉ።
• ኢትዮ-ቴሌኮም፡ አንድ ወደፊት ሁለት ወደኋላ?
ጂዮ የተባለው የቴሌኮም ኩባንያ በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ 280 ተጠቃሚዎችን በማፍራት የህንድ ሦስተኛው ግዙፍ የቴሌኮም ኩባንያ ሆኗል። በ21 ዶላር የሚሸጥና በወርሃዊ ክፍያ እስከ 1 ዶላር እየከፈሉ 4G ኔተዎርክ ያለው ስልክ ያለቅድመ ክፍያ ያከፋፍላል።
ይህም ተመራጭ ካደረጉት ምክኒያቶች አንዱ ነው። እስከ ታህሳስ ወር ድረስ በነበረ መረጃ በህንድ ዋጋው ርካሽ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሞባይል ብሮድባንድ ተጠቃሚዎች ቁጥር 500 ሚሊዮን ደረሷል። ባለ ገመድ ብሮድ ባንድ ተጠቃሚዎች በአንጻሩ ወደ 18 ሚሊዮን ዝቅ ብለዋል።
ከእነዚህ መካከል አብዛኞቹ የጂዮ አገልግሎት ተጠቃሚ ናቸው። በሌላ በኩል ካሊባዳ ሳስማለ የተሰኘው ኩባንያ 40 ጊጋ ባይት ከ6 ዶላር ባነሰ ዋጋ ለመሸጥ እና ጥቅም ላይ ያልዋለ ኢንተርኔት ጥቅል ግዥ ለሚቀጥለው ስድስት ወር እንዲራዘምና ከአማዞን ነጻ ቪዲዮ የሚያዩበትን አሰራር እየዘረጋ ነው።
• ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች መፈፀም የሌለባቸው ስህተቶች
• በሞባይል ኢንተርኔት መቋረጥ የተገደቡ እንቅስቃሴዎች
ተንታኞች እንደሚሉት ይህን ያክል ዝቅተኛ የኢንተርኔት አገልግሎት ክፍያ እንዲኖር ያደረገው የጂዮ ቴሌኮም መምጣት ነው።ምክንያቱም ጂዮ ደንበኞችን ለመያዝና ተፎካካሪዎችን ከገበያ ለማሰወጣት ያደረገው ነው ይላሉ።
ጂዮ ከ2 ዓመት በፊት ሲመጣ በህንድ 10 የቴሌኮም ኩባንያዎች ነበሩ። አሁን ግን ሌሎቹ በገበያ እየተሸነፉ ወጥተው አራት ብቻ ቀርተዋል። የቴሌኮም ኩባንያዎች በኔትወርክ ዝርጋታ ካልተሳተፉና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እስካላመጡ ድረስ ዋጋው በዚሁ ሊቀጥል እንደሚችል መንግሥት ተናግሯል።
የጂዮ ቴሌኮም መምጣት በህንድ የተጠቃሚዎቹን አቅም በ10 እጥፍ አሳድጓል። በግለሰብ ደረጃ እስከ 10 ጊጋባይት በአማካይ የሚጠቀሙ ደንበኞችን ማፍራት ችሏል። ይህ ደግሞ ከአሜሪካ ጋር ተመሳሳይ ነው።
ነጻ የድምጽ ጥሪን ጨምሮ የቅድመ ክፍያ አገልግሎትም ስላለው በርካታ ህንዳዊያን እንደአማራጭ በተንቀሳቃሽ ስልካቸው ውስጥ ተጨማሪ የጂዮ ሲም ካርድን ይይዛሉ።
የክፍያው ሁኔታም በዚህ ምክንያት ይጨምራል፤ የለም አይጨምርም እያሉ የተለያዩ ሃሳቦችን በማንሳት ባለሙያዎች ትንታኔያቸውን ያስቀምጣሉ። ህንዳዊያን ግን ቀጣዩ ጊዜ ምንም ይሁን ምንም ከሁለት ዓመታት ወዲህ ነጻ በሚያስብል ደረጃ የዓለማችንን ባለ ዝቅተኛ ክፍያ የኢንተርኔት አገልግሎት እየተጠቀሙ ነው።
በህንድ 1 ነጥብ 17 ቢሊዮን የሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ሲኖሩ ከ55 በመቶ በላይ የሚሆኑት በከተሞች የሚኖሩ ናቸው።