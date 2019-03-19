በከባዱ አውሎ ነፋስ የሞቱት ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ ነው
ኢዳይ በተሰኘው ከባድ አውሎ ነፋስ ሳቢያ ክፉኛ ጉዳት በደረሰበት አካባቢ የተገኙት የሞዛምቢኩ ፕሬዝዳንት ፊሊፔ ንዩሲ፤ በደረሰው አደጋ ምክንያት የሟቾች ቁጥር አንድ ሺህ ሊደርስ እንደሚችል አረጋግጠዋል።
ፕሬዝዳንቱ አክለውም በወንዞች ላይ የአደጋው ሰለባዎች አስከሬን ሲንሳፈፍ ማየታቸውን ገልፀዋል።
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በቦታው እርዳታ የሚያደረገው የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ሠራተኛ ለቢቢሲ እንደተናገረው ቤይራ በምትባለው ከተማ ሁሉም መኖሪያ ቤቶች ጉዳት የደረሰባቸው ሲሆን ቢያንስ የግማሽ ሚሊዮን ሰዎች መኖሪያ ወድሟል።
መብራትና የቴሌ መሠረተ ልማቶች የወደሙ ሲሆን ጎዳናዎች በወዳደቁ የኤልክትሪክና ቴሌ ማስተላለፊያ ሽቦዎች ተሸፍነዋል።
ሰዎች ነብሳቸውን ለማትረፍ ሙሉ ሌሊቱን ዛፍ ላይ ለማሳለፍ ተግድደዋል። 1500 የሚሆኑ ዜጎችም በሚወድቁ ዛፎችና በሚወረወሩ የቤት ፍርስራሾች ተመትተው ጉዳት ደርሶባቸዋል።
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በከባዱ አውሎ ነፋስ ሳቢያ ዚምባበዌ ውስጥ 98 ሰዎች መሞታቸው ሲረጋገጥ 217 ሰዎች ደግሞ የት እንደደረሱ አይታወቅም። ከሟቾቹ መካከል ሁለት ተማሪዎች የመማሪያ ክፍላቸው ውስጥ እያሉ በነፋሱ ምክንያት ከተራራ በተናደ አለት ተጨፍልቀው መሞታቸው ታውቋል።
ከአደጋው ተርፈው በሆስፒታል የሚገኙት ፕሬይዝ ሺፖሬ የተባሉ እናት "ጎርፉ ቤታችንን አውድሞ ልጄን ይዤ ላመልጥ ስሞክር ከእጄ መንጭቆ ወሰዳት። እኔንም ብዙ ከወሰደኝ በኋላ ወርውሮ ተፋኝ። አሁን ልጄ የት እንደተቀበረች አላውቅም" ይላሉ።
ማላዊም በከባድ ሁኔታ በአደጋው ከተመቱት የደቡብ አፍሪካ ሃገራት መካከል አንዷ ነች። ከሳይክሎኑ በፊት በተፈጠረ ከፍተኛ ጎርፍ 122 ሰዎች ሞተዋል።
መንግዶች በመቆራረጣቸው በተሽከርካሪ ሄዶ ዜጎችን ማትረፍ እንዳይቻልም ከባድ አድርጎታል። በሞዛምቢክ የቤይራ ከተማ አውሮፕላን ማረፊያ አገልግሎት መስጠት ስለጀመረ የነፍስ አድን ሥራውን ማስቀጠል ተችሏል።
የቢቢሲው የአየር ትንበያ ባልደረባ ክሪስ ፎክስ እንደሚለው በሚቀጥሉት ቀናት በከፊል ሰሜናዊ ሞዛምቢክና ደቡባዊ ማላዊ ከፍተኛ ዝናብ ሊኖር ይችላል።
"ለጊዜው ደመናው በመደራረቡ ምክንያት ይህ ነው ብሎ መለየት ባይቻልም በረዶ የቀላቀለ አውሎ ንፋስ ሊያሰከትል ይችላል" ብሏል።