በጣሊያን ሚላን ታዳጊ ተማሪዎችን ያሳፈረው አውቶብስ በጠላፊው ተቃጠለ
በጣሊያኗ የሚላን ከተማ አቅራቢያ 51 ተማሪዎችን የያዘ አንድ አውቶቡስ ተጠልፎ በእሳት ተቃጠለ።
ጣሊያን ውስጥ የሁለት ክፍል ተማሪዎችና የተወሰኑ ደግሞ ረዳቶቻቸው የዕለቱን ትምህርታቸውን አጠናቅቀው ስፖርት ለመስራት ወደ ስፖርት ቤት በአንድ ተሽከርካሪ እያመሩ ነበር።
በመሃል ያሳፈራቸው አሽከርካሪ የስፖርት ቤቱን መንገድ ትቶ በሌላ አቅጣጫ መጓዝ ይጀምራል። ይህኔ ተማሪዎቹ ጩኸታቸውን ያሰማሉ። ነገር ግን አሽከርካሪው ጩቤ በማውጣት ተማሪዎቹን አስፈራራቸው።
በቅጽበት ከተሳፋሪዎቹ አንዱ ተማሪ ስልክ ያወጣና ለቤተስቦቹ መጠለፉን የሚገልጽ አጭር መልዕክት ያስተላልፋል። የልጁ ቤተሰቦችም ጉዳዩን ለፖሊስ አሳውቀው ፖሊስ ክትትሉን ጀመረ።
ፖሊስ አሽከርካሪውን ሲደርስበት ግን መኪናውን ከማቆም ይልቅ ማምለጥን አማራጭ አድርጎ ብዙ ተሯሯጡ። መንገድ በማጥበብ በመጨረሻም ፖሊሶች ጠላፊውን አሽከርካሪ ያስቆሙታል።
ነገር ግን አሽከርካሪው በዚህ አላበቃም። መኪናውን አቁሞ በመውረድ 51 ተማሪዎችን በውስጡ በያዘው መኪና ላይ እሳት ለቀቀበት። መልካሙ ነገር በርካታ የፖሊስ አባላት ነበሩና ያላቸውን ሃይል በመጠቀም እሳት ከመጋየቱ በፊት ተማሪዎቹን ከአደጋ ታደጉ።
ተማሪዎቹ ያን ያክል የከፋ ጉዳት ሳይደርስባቸው ተርፈዋል። 14 ተማሪዎች በተፈጠረው ከፍተኛ ጭስ ቀላል ጉዳት ደርሶባቸዋል።
እገታውን የፈጸመው የ47 ዓመቱ ትውልደ ሴኔጋላዊ (በዜግነት ጣሊያናዊ) ኦውሰይኑ ሳይ ይህን ያደረገው ጣሊያን በስደተኞች ላይ ያወጣቸውን ህግ ለመቃወም እንደሆነ ለፖሊስ ተናግሯል።
ከመያዙ በፊት "ማንም አይተርፍም፤ የጅምላ ግድያ ከመፈጸም ማንም አያግደኝም" በማለት ይዝት ነበር ተብሏል። የፖሊስ ቃል አቀባዩ ማርኮ ፓልሜሪ እንደገለጹት ተጠረጣሪው "የባህር ላይ ሞት ይቅር" እያለ ይጮህ ነበር።
አሁን ላይ ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት ሲሆን በሽብር ድርጊት እንዲከሰስ ክሱ የሚከብድበትን የህግ አግባብ የአቃቢ ህግ ሃላፊዎች እየፈለጉ ይገኛሉ።
• ርካሽ የኢንተርኔት አገልግሎት የት ነው የሚገኘው?
የሚላን አቃቢ ህግ ሃላፊ ፍራንሲስኮ ግሪኮ "ተዓመር ነው የተፈጠረው። ዘግናኝ እልቂት ይፈጸም ነበር" ብለዋል። ፖሊስ እንደገለጸው ትውልደ ሴኔጋላዊው ካሁን በፊትም ጥቃት በማድረስና ጠጥቶ በማሽከርከር የወንጀል ተከሶ እንደነበር ማስረጃዎች ተገኘተዋል።
ባለፈው ሰኔ በጣሊያን የቀኝ ክንፍ ሊግ ፓርቲ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ታዋቂው ባለ አምስት ኮከብ እንቅስቃሴ በስደተኞች ላይ ጠንካራ አቋም እየወሰደ ይገኛል። በሜዲትራኒያን በኩል ጣሊያን ያላትን ወደብ ለጀልባ አገልግሎት ዝግ እንዲሆን እስከማድረስም ታቅዷል።
ባለፈው ሃሙስ 50 ስደተኞች በዚሁ የጣሊያን የባህር ዳርቻ በበጎ አድራጊዎች እርዳታ ከተረፉ በኋላ ወደ ወደብ ከተማዋ ላምፔዱሳ ተወስደው ነበር። ነገር ግን የጣሊያን መንግሥት እነዚህን ስደተኞች ማን ነው ያመጣብኝ ምርመራ አደርጋለሁ ማለቱ የሚታወስ ነው።