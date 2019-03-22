ፋሽንን ከህንፃ ንድፍ ጋር ያዛመደችው ዲዛይነር
ምርጫዋ ባይሆንም የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂና ማኔጅመንት ትምህርትን ተምራ ወደ ልብስ ንድፍ ሙያ ያዘነበለችው ቁንጅና ተስፋዬ "በዩኒቨርሲቲ የነበረኝ ቆይታ በማልፈልገው የትምህርት ዘርፍ ቢሆንም እንዲህ ፍላጎት በሌለኝ ነገር ላይ ጉልበቴንና ጊዜዬን ማፍሰስ መቻሌ የምወደው ነገር ብሰራ ደግሞ ከዚህ በላይ ውጤታማ መሆን እንደምችል በራሴ ላይ ዕምነት የፈጠረብኝ ቆይታ ነበር" ትላለች።
ቁንጅና በ2006 ዓ.ም አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ስትቀላቀል ፋሽን ዲዛይን ትምህርትን የመከታተል ፍላጎትጎቷን ዩኒቨርሲቲው ውስጥ ማሳካት ስላልቻለች የስዕል ዝንባሌዋን ለመጠቀም አርኪቴክቸር ወይም የኮንስትራክሽን ማኔጅመንትን ለማጥናት ፍላጎት ወሰነች። በዚህም "የፋሽን ዲዛይን ለመስራት ጊዜ ስለሚሰጠኝ የኮንስትራክሽን ማኔጅመንትን መረጥኩኝ" ትላለች።
• ታዋቂ ኢትዮጵያዊያን አርቲስቶች ለመዋብ ምን ያህል ይከፍላሉ?
"አስተማሪዎቻችን አርክቴክቶች ስለነበሩ የህንፃ ዲዛይን እንዴት እንደሚሰራ ለማወቅ እድሉን ሰጠኝ" የምትለው ቁንጅና ትምህርቱ የመጀመሪያ ምርጫዋ ባይሆንም ትምህርቱ ባካተታቸው የህንፃ ንድፍ ትምህርቶች የፈጠራና የዲዛይን ችሎታዋን በተለያየ መልኩ ማዳበር እንድትችል እድል እንደሰጣት ትናገራለች።
በ2010 ዓ.ም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስትመረቅ በተመሳሳይ ዓመት ደግሞ የአፍሪካን ሞዛይክ ፋሽን ዲዛይን ውድድር በፈጠራና ተስፋ የተጣለባት ዲዛይነር በመሆን አርቲ-ቴክቸር በተባለ ስብስቧ አሸንፋለች።
ቁንጅና "2010 ዓ.ም ሁለቱን የተለያዩ ዓለሞቼን ያጣመርኩበት ዓመት ነው" ስትል "አፍሪካ ሞዛይክ ያሸነፍኩበት ዲዛይን 'አርቲ-ቴክቸር' ብዬ የሰየምኩትም በውስጡ ኪነ - ህንፃን ከስዕል ጥበብ ጋር አዛምጄ ስለሰራሁት ነው" ትላለች።
• አክሱምና ላሊበላ ለስራዎቹ መስፈርት የሆኑት ዲዛይነር
ልብሶቿ ከህንፃ ዲዛይን የተዋሱትን መልክ ስትገልፅ ቀጥተኛ መስመሮች፣ ማዕዘናዊ ቅርፆችንና የህንፃ ንድፍ ላይ የሚካተቱ የተለያዩ ምልክቶችን ትጠቅሳለች።
"የአፍሪካ ሞዛይክን ሳሸንፍና ከዩኒቨርሲቲ ስመረቅ ሁለቱንም በአንድ ላይ አጣምሬ መጠቀም እንደምችል የተረዳሁበትና ምንም እንኳን አንዱን መርጬ የተማርኩት ባይሆንም በመንገዱ ለተሰጥኦዬ የራሱን አስተዋፅኦ አድርጎልኝ የሁለት ስኬቶችን ደስታ ማክበር ቻልኩበት ጊዜ ነበር" ትላለች።
ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ የሚያተኑት ዘርፍ በፍላጎታቸው ቢሆን ብዙዎች ስኬታማ ሊሆኑ ይችላሉ ብላ የምታመነው ቁንጅና "እኔ የኮንስትራክሽን ማኔጅመንትን ስማር እኔን የሚስቡኝ የዲዛይን ክፍሎች ካልሆኑ በስተቀር ብዙዎቹን ክፍል ውስጥ ቁጭ ብዬ ሌላ ነገር ስስል ነው ያሳለፍኩት" ትላለች።
ልብስ ዲዛይን የማድረግ ተሰጥኦዋን በጊዜ ማሳየት የጀመረችው ቁንጅና አጀማመርዋን ስታስታውስ፤ በማህበራዊ ሚዲያም ላይ የሰራቻቸውን ልብሶች ታቀርብ ነበር። "አንዴ ውጪ ያለች አክስቴ የሰራሁትን በፌስቡክ አይታ ወዲያውኑ የመስፊያ ማሽን ላከችልኝ፤ ከዚያም በራሴ ቤት ውስጥ መለማመድ ጀመርኩ" ትላለች።
የመጀመሪያ ዲዛይኖቿ 12ኛ ክፍል የአካባቢ ጥበቃ ቀን በተመለከተ ከወዳደቁ ነገሮች የሰራችውና የዩኒቨርሲቲ አንደኛ ዓመት ተማሪ በነበረችበት ወቅት የተሳተፈችበት በሴቶችን ቀን ላይ ያተኮረ የፋሽን ሾው እንደሆኑ ቁንጅና ታስታውሳለች።
አራተኛ ዓመት ተማሪ ሆና ለልምምድ ስትወጣ ጎን ለጎን የፋሽን ዲዛይን ትምህርትን መከታተል የጀመረችው ቁንጅና ሁለት የተለያዩ ትምህርቶችን እየተማሩ ለማስኬድ መሞከር በጣም ከባድ ነው እንደሆነ ትናገራለች።
• የኬንያ ዳኞችን አለባበስ የቀየረች ኢትዮጵያዊት
ሁለቱንም ትምህርቶቼን ውጤታማ በሆነ መልኩ ለማጠናቀቅ "የዩኒቨርስቲ ትምህርት ቦታዬ ጦር ኃይሎች መሃል አዲስ አበባ ሆኖ አፍሪካ ሞዛይክ ዲዛይን ሴንተር ደግሞ ከከተማው ውጪ ለገጣፎ ነበር፤ ብዙ ጊዜ ምሳ ያመልጠኛል ግን ያው ለፈለግሽው ነገር መስዋዕት መክፈል ብዙም አያስቸግርም" ትላለች።
በአሁኑ ወቅት የመጀመሪያ መደብሯን ከፍታ ሙሉ ለሙሉ የፋሽን ዲዛይን ላይ የምትሰራው ቁንጅና፤ የፋሽን ዓለሙም የራሱ የሆኑ ፈተናዎች እንዳሉት ትናገራለች።
• ፓሪስን፣ ኒዮርክን፣ ዱባይን ... ወደ አዲስ አበባ
"የሃገር ውስጥ ጨርቅ እጥረት፥ ከውጭ የሚገባም ጨርቅ በአንድ አይነት ጥራት አለማግኘትና የፋሽን ኢንደስትሪው በደንብ አለመደገፍ መሰናክሎች ናቸው" ብትልም በምትወደው ሙያ የበለጠ ስኬታማ ለመሆን ጥረቷን እንደምትቀጥል ትናገራለች።