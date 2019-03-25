"ትራምፕ ከራሺያ ጋር አልዶለቱም"
ላለፉት ሁለት ዓመታት ጥልቅና ሰፊ ምርመራ ሲካሄድባቸው ነበር፤ ዶናልድ ትራምፕ ላይ። ምርመራው ሂላሪን ያሸነፉት ከራሺያ ጋር ዶልተው ነው ከሚል ጥርጣሬ የተጀመረ ነው። ራሺያ በእርግጥ በ2016ቱ የአሜሪካ ምርጫ እጇን አስገብታ ነበር? ብዙዎች የዚህን ጥያቄ ምላሽ በጉጉት ሲጠብቁ ነበር።
"የሙለር ምርመራ" ተብሎ የሚጠራው ይህ ሂደት የዶናልድ ትራምፕን የቅርብ ረዳቶች ሳይቀር ዘብጥያ እንዲወርዱ ያደረገ ነበር። ግማሾቹ የሕግ ሂደትን በማደናቀፍ፣ ከፊሎቹ በምርመራ ወቅት ዋሽታችኋል፣ ሐቅ መናገር ተናንቋችኋል በሚል እስር ተበይኖባቸው ነበር።
በመጨረሻም ይህ ምርመራ ውጤቱ ትናንት እሑድ ለኮንግረስ ቀርቧል።
የትራምፕ ምርጫ ዘመቻ ከራሺያ ጋር ምንም ዓይነት መመሳጠር አልነበረበትም ብሏል፣ ሪፖርቱ።
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ያም ሆኖ ሪፖርቱ ትራምፕ የሕግ ሂደትን ስለ አለማደናቀፋቸው ወይም ከወንጀል ሙሉ በሙሉ ነጻ ስለመሆን አለመሆናቸው ድምዳሜን አይሰጥም።
ሪፖርቱ ለኮንግረሱ የቀረበው በልዩ አቃቢ ሕግ ዊሊያም ባር ፍሬ ሐሳቡ ከተጠናቀረ በኋላ ነበር።
ዶናልድ ትራምፕ የሪፖርቱን መውጣት ተከትሎ "መመሳጠርም ሕግ ማደናቀፍም ብሎ ነገር የለም" የሚል መልዕክት በትዊተር ሰሌዳቸው ላይ ጽፈዋል።
ትራምፕ እሑድ ዕለት ለጋዜጠኞች እንደተናገሩት "በሌለ ነገር ይህን ሁሉ ጊዜ ማጥፋት ያሳፍራል" ብለው ነበር።