የራሺያ የጦር አውሮፕላኖች ቬኒዝዌላ ገቡ፤ ጦርነት እንዳይሰቀሰቀስ ተሰግቷል
ቅዳሜ ሁለት የራሺያ የጦር አውሮፕላኖች ቬኒዝዌላ ዋናው አየር መንገድ ገብተዋል። አውሮፕላኖቹ በርካታ መሣሪያዎችንና ተዋጊዎችን ጭመው ነው ካራካስ የደረሱት።
አውሮፕላኖቹ 'ለአንዳንድ ቴክኒካዊ ድጋፍ' ነው የገቡት ብሏል አንድ የራሺያ ዜና ወኪል።
ማዮርካ የተባለ የቪኒዝዌላ ጋዜጠኛ በትዊተር ሰሌዳው እንደጻፈው ከሆነ ቢያንስ መቶ የሚሆኑ ወታደሮችን በርከት ካሉ የጦር መሣሪያዎች ጋር መመልከቱን ተናግሯል።
ይህ የሆነው ሁለቱ አገራት የጋራ ወታደራዊ ንግግር ካደረጉ ከሦስት ወር በኋላ መሆኑ ነው።
• ቬንዙዌላ በተቃዋሚ መሪው ላይ የጉዞ እገዳ ጣለች
ራሺያ የቬንዝዌላ አጋር ከሆነች ሰንበትበት ብሏል። በተይም ለነዳጅ ሐብቷ ማበልጸጊያና ለጦር ሠራዊቷ ማዘመኛ የሚሆኑ በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ ብድሮችን ለማዱሮ መንግሥት ሰጥታለች።
ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማዱሮን የሚቃወሙ የምዕራብ መንግሥታትን በመገሰጽም ትልቅ ሚናን ስትጫወት ቆይታለች፣ ራሺያ።
በጸጥታው ምክር ቤት ቬንዝዌላን ለመቅጣት የሚወጡ ውሳኔዎችን በመቀልበስም አጋርነቷን አስመስክራለች።
ቬንዝዌላዊው ጋዜጠኛ ማዮርካ እንደሚለው ከሆነ አንቶኖቭ አየር ኃይል-124 ካርጎ ትንንሽ ጀቶችንና የጦር መሣሪያዎችን ይዞ ነው ካራካስ የደረው። ቡድኑን ይዘው የመጡትም የራሺያ ጄኔራል ቫሲሊ ቶንኮሽኩሮቭ ናቸው።
ራሺያ ምዕራባዊያን በቬንዝዌላ ጉዳይ እጃቸውን እንዳያስገቡ እያስጠነቀቀች ቆይታለች።
አሜሪካ በበኩሏ ኒኮላስ ማዱሮን ሥልጣናቸውን እንዲለቁ ግፊት ከማድረግም አልፋ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችንም አቋርጣ ቆይታለች። ለማዱሮ ተቃዋሚ ጓይዶ ሙሉ ድጋፍ በመስጠት ሁሉን አቀፍ ዲፕሎማሲያዊ እርዳታ ስታደርም ነበር።
እጅግ ተወዳጅ እንደነበሩ የሚነገርላቸው ፕሬዝዳንት ሁጎ ቻቬዝ በ2013 ከዚህ ዓለም በሞት ሲለዩ እንዲተኳቸው ያዘጋጇቸው ሰው ኒኮላስ ማዱሮን ነበር።
ማዱሮ ወደ ሥልጣን ከመጡ ወዲህ ግን የቬንዝዌላ ምጣኔ ሀብት ተንኮታኩቶ ቆይቷል። አገሪቷም በዋጋ ግሽበት ቁም ስቅሏን ስታይ ነበር። እጅግ ሰፊ የነዳጅ ሀብት ያላት ቬኒዝዌላ ሕዝቦቿ በችግር ተተብትበው አንዳንዴም የሚላስ የሚቀመስ ያጡበት ሁኔታ ተፈጥሮ ያውቃል።
ባለፉት ሳምንታት እንኳ አብዛኛው የአገሪቱ ክፍል መብራት በፈረቃ ለማድረግ ተገዶ ነበር።
በርካታ ቬኒዝዌላዊያን ችግሩ ሲጠናባቸው ወደ ጎረቤት አገራት መሸሽ ጀምረዋል። እስከዛሬ ከ3 ሚሊዮን የማያንሱት ዜጎች ከአገር መውጣታቸው ተዘግቧል።
አሁን ራሺያ የጦር አውሮፕላኖችን ወደ ካራካስ መላኳ ምናልባት ኃያላኑ ቬንዝዌላን የጦር አውድማ እንዳያደርጓት ተሰግቷል።
ራሺያ ለመውደቅ ጫፍ ደርሶ የነበረውን የሶሪያ መንግሥትን በመደገፍና በምዕራባዊያን ከሚደገፉ ኃይሎች ጥቃት በመከላከል የአሳድን አስተዳደር ከመንኮታኮት በመታደግ የተሳካ ተግባርን ማከማወኗ አይዘነጋም።