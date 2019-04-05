በደቡብ አፍሪካ የመዋዕለ ህፃናት ተማሪዎቿን የምትመታው መምህርት በቁጥጥር ስር ዋለች
በደቡብ አፍሪካ አንዲት መምህርት ተማሪዎቿን እየመታች እንዲያፀዱ ስትጮህባቸው የሚያሳይ ተንቀሳቃሽ ምስል በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ከተሰራጨ በኋላ በቁጥጥር ስር ዋለች።
በደቡብ አፍሪካ ማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ዘንድ መነጋገሪያ ሆኖ ሲቀባበሉት የነበረው ተንቀሳቃሽ ምስል አንዲት ሕፃን ሲያስመልሳት የሚያሳይ ሲሆን መምህርቷ ጭንቅላቷን ከመምታቷ በፊት ስትጮህባት ያሳያል።
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ተንቀሳቃሽ ምስሉ የተቀረፀው ከዓመት በፊት በጆሀንስበርግ ሲሆን አሁን እንደ አዲስ መዘዋወር መጀመሩ ተገልጧል።
አንዳንድ ወላጆች ይህንን ምስል ካዩ በኋላ ከመዋዕለ ህፃናቱ ልጆቻቸውን ማስወጣታቸው ታውቋል።
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መምህርቷ ተማሪዋን ከመማታቷ ባሻገር "ለምንድን፤ ለምን ታስመልሻለሽ?" እያለች ትጮህባት ነበር።
የቲውተር ተጠቃሚዎች ድርጊቱንና መምህርቷን ለማውገዝ የቀደማቸው አልነበረም። አንድ አስተያየት ሰጪ "በድንጋጤ ልቤ ቀጥ ነው ያለው" ስትል ሌላ ሰው ደግሞ "ይህንን ሳይ አይኔ ምን ያህል በእንባ እንደሚሞላ አልነግራችሁም። ምስኪን ሕፃን!" ሲል አስፍሯል።
አንዳንዶች ምስሉን የቀረፀው ሰው መቅረፁን አቁሞ ለምን ድርጊቱን እንዳላስቆመ ጠይቀዋል።
ጠንካራው አስተያየት የመጣው ግን ከአካባቢው የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ነው። በቪዲዮው ላይ ታግ የተደረጉት እኚህ ባለስልጣን "አስፀያፊ! ተንቀሳቃሽ ምስሉን ጨርሼ ማየት እንኳ አልቻልኩም" በማለት ፅፈው የሥራ ባልደረቦቻቸውን ታግ በማድረግ "ይህቺን መምህርት እንፈልጋት፤ እኔም ዝርዝር መረጃ ለማግኘት እጥራለሁ" ብለው ነበር።
የደቡብ አፍሪካ ማህበራዊ እድገት ተቋምም ጉዳዩን በማውገዝ "የሕፃናትን ጥቃት እናወግዛለን" ሲል በቲውተር ገፁ ላይ አስፍሯል።
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ከዚህ በኋላም ባለስልጣናት ወደ ትምህርት ቤቱ በመሄድ ፍተሻ አድርገዋል።
የትምህርት ቤቱ ጠበቃ የሆኑት እንደተናገሩት ተንቀሳቃሽ ምስሉን የቀረፀው የሕፃናት ደህንነት አገልግሎት ግለሰብ ሲሆን ድርጊቱን የፈፀመችው መምህርትም መባረሯን ገልጸዋል።