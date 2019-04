የመጀመሪያው የምሽት ሩጫ በአዲስ አበባ

Image copyright Getty Images

መጋቢት ቅዳሜ 28/2011 ዓ.ም መሪ ቃሉን "ኢትዮጵያ አትተኛም" ያደረገ በኢትዮጵያ የመጀመሪያ የሆነው 9 ኪ.ሜ የሚሸፍነው የምሽት ሩጫ መጀመሪያውንና መጨረሻውን መስቀል አደባባይ አድርጎ በቦሌ መንገድ ይካሄዳል።

በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ነዋሪዎቿ በተለያዩ ቀናት በማለዳ ወይም ቀን ላይ በተናጠልና በቡድን ሲሮጡና ዱብ ዱብ ሲሉ ማየት አዲስ አይደለም። አሁን ግን አዲስ አበባ ነዎሪዎቿን በሌሊትም ሰብስባ መልኳን ልታሳያቸው ዝግጅት ላይ ነች።

የ'ሚድ ናይት ራን' ሀላፊ አቤኔዘር ገበየሁ የተለመደውን 'ኦቨር እንውጣ' የተባለውን አባባል ተጠቅሞ ወጣቶች ከነቤተሰቦቻቸው የአዲስ አበባን ሌሊት እንዲዝናኑበት የምሽት ሩጫው ተዘጋጅቷል ይላሉ።

"በውድድሩ የተለያዩ ታዋቂ አትሌቶችና የመንግሥት ባለስልጣናት ይታደማሉ" የሚለው አቤኔዘር ሩጫው ሦስት ዋና አላማዎችን ይዞ ተነስቷል።

የሥራ ሰዓትን ማሻሻል

"'ኢትዮጵያ አትተኛም' የተባለው ሩጫ በምሽትም ሥራ መስራት ይቻላል የሚለውን እሳቤ በህብረተሰቡ ላይ ለማስፈን ነው" ሲሉ አቶ አቤኔዘር ይናገሩሉ። "ቀንን ብቻ ማዕከል ያደረገውን የሥራ ባህላችንን በመለወጥ ምሽቱንም እንድንጠቀም ማድረግ አንዱ አላማችን ነው።"

ኢትዮጵያ እንዲሁም አፍሪካ በአሁኑ ወቅት ከተጋረጡባቸው ችግሮች አንዱ የሥራአጥ ቁጥር መጨመር ነው። አቶ አቤኔዘር በሌሊት የመስራት ልምዳችንን ብናሳድግ አንድን የሥራ ቦታ ለሁለት ሰዎች መጠቀም እንችላለን ይላሉ።

በቀን በቤቱ የነበረ ሰው በትኩስ ጉልበቱ ሌሊት መስራት ቢችል ለሚሰራበት ድርጅት ተጨማሪ 8 የሥራ ሰዓታትን ጨምሮ አንድ ሥራ የሚወስደውን ሰዓት በግማሽ ይቀንሳል፤ የገቢ ምንጩንም ይጨምራል።

"ይህ የሥራ ሰዓት በዕጥፍ ማደግ በሃገር ደረጃ ሲታሰብ ኢትዮጵያ ሁለት ዓመት የሚወስድባትን ሥራ በአንድ ዓመት ማጠናቀቅ ትችላለች" በማለት እንደሆነ ያስረዳሉ።

ከ11 ሰዓት በኋላ በአዲስ አበባ ብዙ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አገልግሎታቸውን ማግኘት ያዳግታል። ነገር ግን ለምሳሌ ውሃ እና መብራት መክፈል ቢቻል፣ ካፌዎችና ሬስቶራንቶች ከዛም ጎን ለጎን የትራንስፖርት አገልግሎት ምቹ ቢሆን ለሃገሪቷ እድገት የተሻለ ነው "ለነገ የሚባል ሥራ አይኖርም" ይላሉ።

ልጆችና ወላጆች አብረው እንዲዝናኑ

ታዳጊዎችና ወጣቶች በተለያዩ ምክንያቶች ሰበብነት ለሱስ አስያዥ ነገሮች ተጋላጭ ይሆናሉ። በተለይም ወላጆችና ልጆች የሚገናኙበት አጋጣሚ አለመኖርና ወላጆች በሥራ የመወጠር አንዱ ምክንያት እንደሆነ አቤኔዘር ይናገራሉ።

ለዚህ ደግሞ "ልጆችን ከሱስ እንዲላቀቁ መንገር ብቻ ሳይሆን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ሆነው የሚዝናኑባቸውን እድሎች የመፍጠር ሃላፊነት አለብን" በማለት መፍትሄ ያቀርባል።

'ለመልካም ነገር እናምሽ'' (Let's out over for good!) በማለት የታሰበው ዝግጅት ወጣቶችና ወላጆቻቸው ምሽት ላይ 'ኦቨር' ወጥተው አዲስ አበባን እያዩ፣ እንዲዝናኑና መልካም የቤተሰብ ጊዜ የሚያሳልፉበት መድረክ እንደሚሆን አቶ አቤኔዘር ይናገሩሉ።

በምሽት ሩጫው ምንም አይነት አልኮል ነክ መጠጦችን ይዞ መምጣት አይፈቀድም።

የመስጠት ልምዳችንን ለማዳበር

የመስጠት ባህልን ለማዳበር ዝግጅቱ ከቲሸርት ሽያጭ በተሰበሰበው ገንዘብ አካል ጉዳተኞችንና አረጋውያንን እንደሚረዳ አቶ አቤኔዘር ተናግረዋል።

'ኢትዮጵያ አትተኛም' የተሰኘው ሩጫም በአዲስ አበባ ከተካሄደ በኋላ በተለያዩ የኢትዮጵያ ከተሞች ባህር ዳር አትተኛም፣ ድሬደዋ አትተኛም፣ ሐዋሳ አትተኛም እና የሌሎች ከተማዎችንም ስም እያካተተ እንደሚሄድ አቶ አቤኔዘር ይናገራሉ።

ዝግጅቱ ከኢትዮጵያም ወጥቶ በሌሎች የአፍሪካ ከተሞች ለማካሄድ በጆሃንስበርግም ለመጀመር ዝግጅት ላይ እንደሆነም ጨምረው ተናገረዋል።

አትሌቲክስ

የምሽት ሩጫው በዓለም አቀፍ ደረጃ ውጤቱ እንዲመዘገብ ከአትሌቲክስ ፌደሬሽን ፈቃድ ማግኘቱን አቶ አቤኔዘር ጨምረው ገልፀዋል።

በውድድሩ ዝቅተኛውን መመዘኛ የሚያሟሉ ሴትና ወንድ አትሌቶች ተሳታፊ የሚሆኑ ሲሆን የሜዳልያ፣ የዋንጫና የገንዘብ ሽልማቶችም ተዘጋጅተዋል።

"በሩጫው ወደ 25ሺህ የሚጠጉ ሰዎች እንደሚሳተፉ እንጠብቃለን። ከተሳታፊዎቹም ብዛት የተነሳ የሚያበሩ ቲሸርቶችን ለብሰው በምሽት ሲሮጡ ፕሮግራሙ በራሱ አንደ ከተማ ፌስቲቫል ይሆናል" በማለት አቶ አቤኔዘር ፕሮግራሙ ተንቀሳቃሽ የቱሪዝም መስህብ እንዲሆን ምኞታቸውን ገልፀዋል።