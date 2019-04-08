የኢትዮጵያዊያን የእግር ጉዞ በናይሮቢው የካሩራ ጫካ ውስጥ

  • 8 ኤፕረል 2019

የኢትዮጵያዊያን የእግር ጉዞ በናይሮቢው የካሩራ ጫካ ውስጥ

  • የኢትዮጵያ አየር መንገድ ማስተዋወቂያ Mengistu Tola

    በኬንያ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ናይሮቢ በሚገኘው የካሩራ ጫካ ውስጥ የእግር ጉዞ ተዘጋጅተው ነበር። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ድጋፍ የተዘጋጀው የ5ኪ.ሜ እግር ጉዞ ቅድመ ዝግጅት።

  • የኢትዯጵያ ኤምባሲ በናይሮቢ አምባሳደር የሆኑት አቶ መለስ ዓለም Mengistu Tola

    በኬንያ የኢትዯጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ መለስ ዓለም የ5ኪ.ሜ እግር ጉዞን ለማስጀመር ባደረጉት ንግግር "ይህ ተግባር ተጠናክሮ በናይሮቢ ታላቁ የኢትዮጵያን ሩጫ የማናመጣበት ምንም ምክንያት የለም" ብለዋል።

  • የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሊቀመንበር የሆኑት ወ/ሮ መሰለች መኮነን Magnum Photos

    የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሊቀመንበር የሆኑት ወ/ሮ መሰለች መኮንን የተሰባሰቡበትን ዓላማና ወደፊት ሊያደርጓቸው የሚችሉትን ዕቅዶች ለተሳታፊዎቹ በአጭሩ አካፍለዋል።

  • የካሩራ 5ኪ.ሜ እግር ጉዞ Mengistu Tola

    የእግር ጉዞው 'ድር ቢያብር አንበሳ ያስር' በሚል መሪ ሃሳብ ላይ የተዘጋጀ ሲሆን፤ ዓላማውም በናይሮቢ ያሉ ኢትዮጵያዊያንን ግንኙነት ለማጠናከር ታስቦ ነው።

  • ተሳታፊዎች Mengistu Tola

    በተለያዩ የዕድሜ ደረጃ ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያ በእግር ጉዞው ላይ ተሳትፈዋል

  • የሚጨፍሩ ወጣቶች Mengistu Tola

    የእግር ጉዞው ተጀምሮ እስኪያልቅ በባህላዊ ዘፈንና ጭፈራ ዝግጅቱን ካደመቁት ተሳታፊዎች መካከል

  • የእግር ጉዞው ተሳታፊዎቹ Mengistu Tola

    የእግር ጉዞው ማጠናቀቂያ ላይ ተሳታፊዎቹ የተነሱት የቡድን ፎቶግራፍ

በዚህ ዘገባ ላይ ተጨማሪ መረጃ