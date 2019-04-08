የኢትዮጵያዊያን የእግር ጉዞ በናይሮቢው የካሩራ ጫካ ውስጥ
የኢትዮጵያዊያን የእግር ጉዞ በናይሮቢው የካሩራ ጫካ ውስጥ
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Mengistu Tola
በኬንያ የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ናይሮቢ በሚገኘው የካሩራ ጫካ ውስጥ የእግር ጉዞ ተዘጋጅተው ነበር። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ድጋፍ የተዘጋጀው የ5ኪ.ሜ እግር ጉዞ ቅድመ ዝግጅት።
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Mengistu Tola
በኬንያ የኢትዯጵያ አምባሳደር የሆኑት አቶ መለስ ዓለም የ5ኪ.ሜ እግር ጉዞን ለማስጀመር ባደረጉት ንግግር "ይህ ተግባር ተጠናክሮ በናይሮቢ ታላቁ የኢትዮጵያን ሩጫ የማናመጣበት ምንም ምክንያት የለም" ብለዋል።
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Magnum Photos
የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ሊቀመንበር የሆኑት ወ/ሮ መሰለች መኮንን የተሰባሰቡበትን ዓላማና ወደፊት ሊያደርጓቸው የሚችሉትን ዕቅዶች ለተሳታፊዎቹ በአጭሩ አካፍለዋል።
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Mengistu Tola
የእግር ጉዞው 'ድር ቢያብር አንበሳ ያስር' በሚል መሪ ሃሳብ ላይ የተዘጋጀ ሲሆን፤ ዓላማውም በናይሮቢ ያሉ ኢትዮጵያዊያንን ግንኙነት ለማጠናከር ታስቦ ነው።
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Mengistu Tola
በተለያዩ የዕድሜ ደረጃ ላይ የሚገኙ ኢትዮጵያዊያ በእግር ጉዞው ላይ ተሳትፈዋል
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Mengistu Tola
የእግር ጉዞው ተጀምሮ እስኪያልቅ በባህላዊ ዘፈንና ጭፈራ ዝግጅቱን ካደመቁት ተሳታፊዎች መካከል
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Mengistu Tola
የእግር ጉዞው ማጠናቀቂያ ላይ ተሳታፊዎቹ የተነሱት የቡድን ፎቶግራፍ
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