ፖሊስ በሙስና የተጠረጠሩ 61 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አዋለ
የፌደራል ፖሊስ አንድ የመንግሥት ተቋም ዋና ሥራ አስኪያጅን ጨምሮ ከተለያዩ የመንግሥት መስሪያ ቤቶች በሙስና የተጠረጠሩ በርካታ ሰዎችን በቁጥጥር ስር ማዋሉ ተዘገበ።
በገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ትብብር ሚኒስቴር፣ የመንግሥት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት፣ የምግብና መድሃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን፣ የመድሃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ እና ከኢትዮጵያ የውሃ ሥራዎች ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ ውስጥ የሚገኙ ስድሳ አንድ ሰዎች ናቸው በፖሊስ የተያዙት።
ከተያዙት ሰዎች መካከል እስካሁን ማንነታቸው የተጠቀሰው የመንግሥት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ይገዙ ዳባ ሲሆኑ ቀሪዎቹ በተለያዩ የመንግሥት ተቋማት ውስጥ በኅላፊነት የሚሰሩ ሌሎች 60 ሰዎች ናቸው።
•የሜቴክ ሰራተኞች እስር ብሔር ላይ ያነጣጠረ እንዳልሆነ ተገለፀ
•የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ማስጠንቀቂያ ምን ያህል ተጨባጭ ነው?
በቁጥጥር ስር የዋሉት ግለሰቦች በመንግሥት ሃብት ምዝበራ፣ በሙስናና በኢኮኖሚያዊ ሻጥር ተጠርጥረው መሆኑንም የተለያዩ ምንጮች ገልጸዋል።
ተጠርጣሪዎቹ የተያዙት ጠቅላይ አቃቤ ሕግና የፌደራል ፖሊስ በጋራ በመሩት ዘመቻ ትናንት ሲሆን በተጠረጠሩበት ወንጀል ላይ አስፈላጊው መረጃ መሰብሰቡም ተጠቅሷል።