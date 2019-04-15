መሞነጫጨርን አንድ የስዕል ስልት ያደረገው ሙያተኛ
መርሐፅዮን ጌታቸው ይባላል፤ በሙያው የኪነሕንፃ ባለሙያ ሲሆን በአይነቱ የተለየ የስዕል ተሰጥኦውን በራሱ ጥረት በልምምድ አዳብሯል።
ልጆች ስዕል በሚስሉበት ወቅት ከመስመር ትንሽ ወጣ ካለ "አይ! ወጣ" ብሎ ማጥፋት የማይዘነጋ ትውስታ ቢሆንም ለመርሐፅዮን ግን ይሄ ከመስመር የመውጣትም ሆነ የመሞነጫጨር ስልት እንደ አንድ የጥበብ መገለጫ ዘዴ ሆኖ ታይቶታል።
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የኪነ-ህንፃ ትምህርት መማሩ አሁን ለደረሰበት ደረጃ ትልቅ አስተዋፅኦ እንዳደረገለት የሚናገረው መርሐፅዮን ምንም እንኳን የስዕል ትምህርትን ባይማረውም ሁለቱ ዘርፎች አብረው መሄዳቸው ተሰጥኦውን ለማዳበር ረድቶታል።
ስዕል ለመሳል ያነሳሳው አጋጣሚ አስረኛ ክፍል በነበረበት ወቅት በፎቶግራፎች ተማርኮ ነው። "ጥቁርና ነጭ ፎቶግራፎች ቀልቤን ይስቡታል፤ እነሱን እያስመሰሉ በመሳል ነው የጀመርኩት" ይላል።
በፎቶዎች የብርሃንና ጨለማ መስተጋብር ልዩ ስሜት የተማረከው መርሐፅዮን ሰዎችን የስዕሎቹ ዋና ገፀባህርይ ለማድረግ ጊዜ አልወሰደበትም።
አይን የነፍስ መስኮት ነው እንደሚባለው መርሐፅዮንም "በሰዎች ፊት ላይ ምሉዕነት አያለሁ፤ በተለይ ደግሞ የሰዎች አይን በቃላት መግለፅ የማልችለው ስሜት ይፈጥርብኛል" ይላል።
ብዙ ንግግር እንደማይችል የሚናገረው መርሐፅዮን ቃላትን ለማውጣት በሚቸገርበት ወቅትና ስሜቱን ለመግለፅ በሚከብደው ጊዜ ስዕል ሃሳቡን መተንፈሻ መንገድ ብቻ ሳይሆን የስዕል ኃያልነት መገለጫም እንደሆነ ያስባል።
የዚህ አይነት የአሳሳል ዘዴ ደግሞ ለጣቶቼ ነፃነት ይሰጠኛል የይላል መርሐፅዮን።
"እየሞነጫጨሩ መሳል ምስቅልቅል ባለ መልክ ላይ ስርዓትን ማሳየት ይችላል፤ ይህ ተቃርኖ የራሱ የሆነ ውበት ይፈጥራል። መስመሮቹ አቅጣጫ ስለሌላቸው በፈለጉት መንገድ ይወረወራሉ።"
የሚከተለው የስዕል አሳሳል ስልት ስክሪብል የሚባል ሲሆን "ስክሪብል የተባለው የስዕል ስልት ሃቀኛ ነው፤ መስመሮቹ የሰዓሊው ጣቶች ሙሉ ጉዞ ህትመት ናቸው"በማለት ስለ አሳሳል ዘዬው ያስረዳል።
"በተለይ ደግሞ ሲመለከቱት የቆመ ስዕል አይደለም፤ ጉልበት አለው፣ ይንቀሳቀሳል።"
ከስዕሎቹ ውስጥ ልዩ ስሜት የሚፈጥርበት የአዳም ረታ ስዕል ሲሆን ስራው የአዳምን ስነ-ፅሁፍ ጥልቀት፣ ውስብስብነትና እውነታን እንደገለፀለት ያስረዳል።
በፌስቡክና በኢንስታግራም ገፆቹ ቃላትን ከስዕሎቹ ጋር አዛምዶ የሚጠቀም ቢሆንም አንዳንዴ ግን ስዕሎቹ የሚገልፁትን ሃሳብ በቃላት ለመግለፅ እንደሚቸገርና ስለዚህም በራሳቸው ለብቻቸው እንደሚያስቀምጣቸው ያስረዳል።
በዋናነት የታዋቂ ሰዎችን የፊት ገፅ የሚስል ሲሆን ይህንንም የመረጠበት ምክንያት ግለሰቦቹ የሚወክሉት ሃሳብ እንደሆነ ይናገራል።
"ሰዎች ከሚያውቁት ነገር ጋር እራሳቸውን አዛምደው መረዳት ይችላሉ፤ ሀሳብ ለብቻ ከሚቀርብ ይልቅ ሰዎች ከሚያውቁት ነገር ጋር ሲቀርብ ለመረዳት አይቸገሩም" ይላል።
ወደ መጀመሪያ አካባቢ ስዕሎቹን ለመሳል እርሳስ በብዛት የሚጠቀም ቢሆንም በቅርብ ጊዜ ግን ቀለሞችን መጠቀም ጀምሯል። ስዕሎቹን ወረቀትና እንጨት ላይ የሚስል ቢሆንም አሁን የተለያዩ ቁሶች ላይ ለመሳል ሙከራን እያደረገ ነው።
የጥበብ ስራ ሂደት እንደሆነ የሚናገረው መርሐፅዮን መማር እንደማያቆም ያስረዳል "አሁንም እየተማርኩ ነው፤ የራሴ የሆነ የስዕል ስልት አግኝቻለው ብዬ አላስብም። ስነ-ሥዕል ውስጥ ገና ብዙ የምማራቸው ነገሮች አሉ" ይላል።
መርሐፅዮን ለወደፊቱ ግን ከኪነ-ሕንፃው ይልቅ ወደ ስነ-ሥዕል ለማዘንበል አስቧል።