ታሪካዊው የፈረንሳይ ካቴድራል ኖትር ዳም በእሳት ጋየ
በፓሪስ እምብርት የሚገኘው ጥንታዊው እና ታሪካዊው ኖተርዳም ካቴድራል ትናንት ነበር በእሳት የጋየው። በእሳት ጉዳት ከደረሰበት በኋላ የፈረንሳይ ፕሬዝደንት ኢማኑኤል ማክሮን ኖተርዳምን መልሰን እንገነባዋለን ሲሉ ተደምጠዋል።
የእሳት አደጋ ሰራተኞች በወሰዱት እርምጃ የካቴድራሉን ግንብ እና ሁለት ማማዎች ከነበልባሉ መታደግ የቻሉ ሲሆን ጣሪያው እና አናቱ ግን ፈርሷል።
850 ዓመታትን ያስቆጠረው ኖተርዳም ካቴድራል ፓሪስ መሃል ከተማ ይገኛል።
የእሳት አደጋ ሰራተኞች እሳቱን መቆጣጠር የቻሉት እሳት መነሳቱ ሪፖርት ከተደረገ ከ9 ሰዓታት በኋላ ነበር። የእሳቱ መነሻ እስካሁን በግልጽ ባይነገርም የሃገሪቱ ባለስልጣናት ግን በካቴድራሉ እየተካሄደ ካለው እድሳት ጋር አገናኝተውታል።
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ፕሬዝደንት ማክሮን በአደጋው ስፍራ ተገኘተው በሁኔታው በጣም ማዘናቸውን ገልጸው የእሳት አደጋው እንዳይከስት ማድረግ እንደሚቻል በመጠቆም፤ ለኖተርዳም መልሶ ግንባታ ዓለም አቀፍ ጥሪ እንደሚያቀርቡ ተናግረዋል።
ፕሬዝደንት ማክሮን ስሜታዊ ሆነው በሰጡት መግለጫ ''መልሰን እንገነባዋለን። ኖርተዳም የታሪካችን አካል ነው። የፈረንሳይ ህዝብ የሚጠብቀውም ይህንኑ ነው።'' ያሉ ሲሆን ከአሁኑ ኖተርዳምን መልሶ ለመገንባት በርካቶች ድጋፍ ማድረግ ጀምረዋል።
የጉቺ እና የፈሻን ምርቶች ባለቤት የሆነው ፈረንሳዊው ቢሊየነር ፍራንኮይስ-ሄንሲ ፒናኡልት፤ ለኖተርዳም ግንባታ 100 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል።
ትናንት ሰኞ ምሽት 2፡30 ላይ የጀመረው እሳት በፍጥነት ወደ ጣሪያው በመዛመት ከመስታወት የተሰሩ መስኮቶቹን፣ ከእንጨት የተሰሩ የውስጥ ንድፎቹን፣ ጣሪያውን እና ማማውን አውድሟል።
እሳቱን ለመቆጣጠር 500 የሚሆኑ የእሳት አደጋ ሰራተኞች የተሳተፉ ሲሆኑ አንዱ በእሳቱ ጉዳት እንደደረሰበት ተዘግቧል።
የእሳት አደጋ ሰራተኞቹ በኖተርዳም ካቴድራል ውስጥ የነበሩ ውድ የጥበብ ሥራዎች እና ሃይማኖታዊ ቁሶችን ማዳን መቻላቸውም ተነግሯል። ከእሳት ከተረፉት ሃይማኖታዊ ቁሶች መካከል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመሰቀሉ በፊት የተደረገለት የእሾህ አክሊል ይገኝበታል።
ኖተርዳም ለፈረንሳዊያን ምናቸው ነው?
ኖተርዳም ካቴድራል ለ9 ሰዓታት ሲቃጠል የዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በቀጥታ እየዘገቡት ነበር። ይህን ሲመለከቱ የነበሩት የታሪክ ምሁር ካሚል ፓስካል ለፈረንሳይ መገናኛ ብዙሃን ሲናገሩ '' ከ12ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የዓለም ደስታ እና ሃዘን በኖተርዳም ደውል ታውጇል። እያየን ባለነው ነገር እጅግ በጣም ተደናግጠናል'' ብለዋል።
ኖተርዳም ለፈረንሳውያን ሃገራዊ አርማቸው ተደርጎ ይወሰዳል። ኖተርዳም ከ12ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ መሃል ፓሪስ ላይ ቆሟል። በርካቶች የፈረንሳይ መለያ አድርገው የሚወስዱት ኤፍል ማማ እንኳ እድሜው ከ100 ዓመት ፈቅ ቢል ነው።
ኖተርዳም የመጀመሪያ እና ሁለተኛ የዓለም ጦርነት ጉዳት ሳያስተናግድ አልፏል። በፈረንሳይ ስነ-ጽሁፍ ስራዎች ውስጥም ስሙ ሳይጠቀስ አያልፍም።
ኖተርዳም ለ9 ሰዓታት ያክል በእሳት ሲነድ በርካታ ፈረንሳውያን አደጋው ስፍራ በመገኘት ቆመው በዝምታ ይመለከቱ ነበር። ሌሎች ይዘምራሉ፤ የተቀሩት ደግሞ ጸሎት ያደርሳሉ። በፓሪስ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ደውል ሲያሰሙ አመሹ።
ኖተርዳም በዓመት 13 ሚሊዮን ህዝብ ይጎበኛዋል።
ዶናልድ ትራምፕ፣ የእንግሊዝ ጠቅላይ ሚንስትር ቴሬዛ ሜይ፣ ዩኔስኮ፣ የጃፓን መንግሥት፣ የጣሊያኑ ጠቅላይ ሚንስትር እና የጀርመኗ መራሂተ መንግሥት አንጌላ መርክል ሐዘናቸውን ከገለጹ ግለሰቦች እና ተቋማት መካከል ይገኙበታል።