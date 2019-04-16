ዘንድሮ በአለም ላይ የኩፍኝ ወረርሽኝ በሶስት እጥፍ ጨምሯል- የተባበሩት መንግሥታት
በአለማችን ላይ በ2019 የመጀመሪያ ሶስት ወራት ብቻ የተመዘገቡ የኩፍኝ ሕሙማን ቁጥር ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወራት ጋር ሲነፃፀር በሶስት እጥፍ መጨመሩን የአለም ጤና ድርጅት ተናገረ።
ይህ የተባበሩት መንግሥታት አካል የሆነው ድርጅት እንዳስታወቀው ያሉት መረጃዎች መላው አለም የኩፍኝ ወረርሽኝ ሊያጋጥመው እንደሚችል የሚያሳዩ ናቸው።
ወረርሽኙ በአፍሪካ በ700 በመቶ ጭማሪ ነው ያጋጠመው።
• በኢትዮጵያ የኩፍኝ ክትባት ያልተከተቡ ህፃናት ቁጥር ከፍተኛ ነው
• አለማችን የኩፍኝ ወረርሽኝ እንደሚያሰጋት አለም አቀፉ ጤና ድርጅት አስጠነቀቀ
ድርጅቱ አክሎም ትክክለኛው የታማሚዎች ቁጥር ከዚህ ሊበልጥ ይችላል ሲል ስጋቱን አስቀምጧል፤ ለዚህም ምክንያት ብሎ ያቀረበው በአለም ላይ ከ10 ታማሚዎች መካከል ሪፖርት የሚደረገው የአንዱ ብቻ መሆኑን ነው።
ኩፍኝ ተላላፊ የሆነ በሽታ ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ለከፋ የጤና ችግር ሊያጋልጥ ይችላል።
በወረርሽኙ ክፉኛ ከተጠቁ ሀገራት መካከል ዩክሬን፣ ማዳጋስካር፣ እና ህንድ ይገኙበታል። በማዳጋስካር ብቻ ከመስከረም ወር ጀምሮ 800 ሰዎች በኩፍኝ ምክንያት ሕይወታቸውን አጥተዋል።
ወረርሽኙ ብራዚልን፣ ፓኪስታንና የመንንም "በርካታ ታዳጊ ሕፃናትን ለሞት በመዳረግ" አጥቅቷል።
• እያነጋገረ ያለው የአማራ ክልል የቤተሰብ ዕቅድ ደብዳቤ
በአሜሪካና በታይላንድ በከፍተኛ ቁጥር ክትባት የማዳረስ ስራ እየተሰራ መሆኑ ተዘግቧል።
የተባበሩት መንግሥታት በበኩሉ ኩፍኝ ተገቢውን ክትባት ከተሰጠ "ልንከላከለው የምንችለው" ወረርሽኝ ቢሆንም የክትባት መድሃኒት እጥረት አለ ብሏል።
የአለም ጤና ድርጅትን የሚያስተዳድሩት ቴዎድሮስ አድሃኖምና ባልደረባቸው ለሲኤን ኤን እንደተናገሩት አለም በኩፍኝ ወረርሽኝ ስጋት ውስጥ ናት፤ ለዚህም ስለ ክትባቱ እርስ በእርሳቸው የሚጋጩና የተሳሳቱ መረጃዎች የራሳቸውን አስተዋፅኦ አድርገዋል ብለዋል።