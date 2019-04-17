ሴኔጋላዊ ወንዶችን ልጅ እንዲያዝሉ ያደረገችው የፎቶ ባለሙያ

  • 17 ኤፕረል 2019
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አጭር የምስል መግለጫ የሲቪል መኃንዲሱ ቢራማና ልጁ ንዴዬ

በሴኔጋል መዲና ዳካር ጎዳናዎች ላይ ወንዶች ልጆቻቸውን በጀርባቸው አዝለው ፎቶ ማንሳቷ ይህንን ያህል ግርምት ይፈጥራል ብላ ባታስብም ከማህበረሰቡ ያገኘች አድናቆት እንዳስደመማት የፎቶ ባለሙያዋ ማርታ ሞሬይራስ ትናገራለች።

በጎዳናዎች ላይ ፎቶ በምታነሳበትም ወቅት ከፍተኛ ቁጥር ባለው ህዝብ ተከብባ የነበረ ሲሆን ይሄም ለስራዋ አስቸጋሪ እንደነበር ስፔናዊቷ የፎቶግራፍ ባለሙያ ትናገራለች፤ " የሚያጨበጭቡ ነበሩ፤ በአንዳንድ አጋጣሚም የተሰሰበው ህዝብ ከፍተኛ በመሆኑ ፎቶ ለማንሳት እክል ፈጥሮብኝ ነበር" ብላለች።

"ማንም መብታችንን ሊሰጠን ስለማይችል፤ ሴቶች ማንንም ሳይጠብቁ በራሳቸው መታገል አለባቸው"

አክላም " መንገድ ላይ ፎቶ ሳነሳ የሚያገኙኝ ሴቶች በሙሉ በደስታ ጨብጠውኝ 'እንዲህ አይነት ነገር በየቀኑ እኮ አያጋጥምም፤ እስቲ ባሌን ልደውልለት' ይሉኛል።

ስራዎቿ በዚህ አመት የሶኒ አለም አቀፍ የፎቶ ሽልማት ላይ ለእጩነት ከተመረጡት መካከል ሲሆኑ ሀሳቡም የመጣላት ሴኔጋልን ከ11 አመታት በፊት በጎበኘችበት ወቅት ያነሳቻቸውን ፎቶዎች ስታገላብጥ አብዛኛው የፎቶዎቿ ስብስብም ሴቶች ልጆች አዝለው የሚያሳእ የነበረ ሲሆን፣ ያም ወንዶች ለምን እንደማያዝሉም ጥያቄ እንዳጫረባት ትናገራለች።

"የመከላከያ ሚኒስቴርን በተሻለ መልኩ መምራት ይቻላል" ኢንጂነር አይሻ መሀመድ

ኩምባ ከልጇ ቢንታ ጋር Image copyright Marta Moreiras
አጭር የምስል መግለጫ ኩምባ ከልጇ ቢንታ ጋር

ሴኔጋል የሚገኙ ወንዶች ጓደቿም ጋር በመደወል ልጆቻቸውን ያዝሉ እንደሆነ በምትጠይቅበት ወቅትም ያገኘችው ምላሽም በቤት ውስጥ እንደሚይዙ ነገር ግን በአደባባይ በፍፁም እንደማያዝሉ ነው።

የፋይንናንስ አማካሪው ዴምባና ልጁ ኤሊ Image copyright Marta Moreiras
አጭር የምስል መግለጫ የፋይንናንስ አማካሪው ዴምባና ልጁ ኤሊ

ያደረገችው ጥናትና ቃለ መጠይቆች እንደሚያሳየው ዳካር በጣም ውድ ከሚባሉት ከተሞች አንዷ በመሆኗና ባልና ሚስቱም ውጭ ስራ ስለሚሰሩ ባሎች ልጅ የመንከባከቡን ሚና እንደሚወጡ ነው።

ያነጋገረቻቸው ወንዶች እንደገለፁላት ከሆነ የቤት ውስጥ ስራዎችን ተከፋፈለው ይሰራሉ። ብዙዎቹ ልጅ የመንከባከቡንም ሆነ፣ የማስጠናቱን ጉዳይ ለባለቤቶቻቸው እንደማይተዉና በከፍተኛ ሁኔታ ይሳተፋሉ።

አዲሷ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ማን ናቸው?

"ባለቤቴም እንደኔ ውጭ ትሰራለች፤ እና የቤቱን ስራ እንዴት ብቻዋን ትወጣዋለች?" በሚልም አንደኛው አስተያየቱን ሰጥቷል።

"ምንም እንኳን ወንዶች በልጆች አስተዳደግ ላይ ቢሳተፉም አባቶች ከልጆቻቸው ጋር ሲጫወቱ፣ ትምህርት ቤት ሲወስዷቸው ወይም ሲያጥቧቸው አይታዩም" ትላለች።

የቪዲዮ ባለሙያው ሼክና ልጁ ዞ Image copyright Marta Moreiras
አጭር የምስል መግለጫ የቪዲዮ ባለሙያው ሼክና ልጁ ዞ

ያነጋገረቻቸውን አባቶችም የአባትነት ሚናቸውን ሲወጡ በሚያጎላ መልኩ ፎቶ ማንሳትም ጀመረች።

የኮምፒውተር ባለሙያው ጁልስና ልጁ ጄድ Image copyright Marta Moreiras
አጭር የምስል መግለጫ የኮምፒውተር ባለሙያው ጁልስና ልጁ ጄድ

በመጀመሪያም ልጆቻቸውን አቅፈው ፎቶ ለመነሳት ሲስማሙም አዝላችሁስ ብላ በምትጠይቅበት ወቅትም በአብዛኛው ያገኘቸው ምላሽ ልጆች አዝለን ጎዳና ላይ አንወጣም የሚል ቢሆንም ማርታ ተስፋ ሳትቆርጥ ቀስ በቀስ ምቾት ሰጥቷቸው እንዲነሱ እንዳግባባቻቸው ትናገራለች።

የሙዚቃ ፕሮዲውሰሩ ሙላየና ልጆቹ ሐሰንና ማሊክ Image copyright Marta Moreiras
አጭር የምስል መግለጫ የሙዚቃ ፕሮዲውሰሩ ሙላየና ልጆቹ ሐሰንና ማሊክ

ፎቶዎቹን ለማንሳት እሰከ ሶስት ወር የፈጀባት ሲሆን ባለፈው አመትም በነበረው በጥበቡ አለም ከፍተኛ ስፍራ በሚሰጠው የዳካር ኮንቴምፖራሪ አውደርዕይም ላይ ስራዎቿን አቅርባለች።

ስራዎቿም በአውደ ርዕዩ ላይ መነጋገሪያ ሆነው ነበር።

የፎቶ ባለሙያው ማህሙድና ልጁ ዘካሪያ Image copyright Marta Moreiras
አጭር የምስል መግለጫ የፎቶ ባለሙያው ማህሙድና ልጁ ዘካሪያ

ፎቶዎቿ በማህበረሰቡ አመለካከት ላይ የተለየ ሀሳብን መፈንጠቅ የቻለ ሲሆን በተለይም ታዋቂው ራፐር ባዱ መሳተፍ ከፍተኛ ተፅእኖን መፍጠር ችሏል።

ታዋቂው ራፐር ባዱና ልጁ ማህሙድ Image copyright Marta Moreiras
አጭር የምስል መግለጫ ታዋቂው ራፐር ባዱና ልጁ ማህሙድ

"በማህበረሰቡ ዘንድ ስመጥር የሆኑ ወንዶች መሳተፋቸው ለብዙዎች አርአያ ከመሆኑም በላይ ወንዶች ልጆች ማዘላቸው ምንም ማለት አይደለም የሚለውን ውይይት ለመፍጠር ምክንያት ሆኗል" ትላለች ማርታ

ሌሎች ታዋቂ ሰዎችንም በፎቶዎቿ እንዲካተቱ ብትጠይቅም ለስማቸው ፈርተው አይሆንም እንዳሏትም ትናገራለች።

የእንጨት ዲዛይነሩ ስኮርፒዮንና ልጁ አፍሪካ Image copyright Marta Moreiras
አጭር የምስል መግለጫ የእንጨት ዲዛይነሩ ስኮርፒዮንና ልጁ አፍሪካ

ፎቶዎቹ የተገኙት ከማርታ ሞሬይራስ ነው

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