ባንግላዲሽ፡ ጾታዊ ትንኮሳን ደርሶብኛል በማለቷ ተቃጥላ እንድትሞት የተደረገችው ወጣት
ኑስራት ጃሃን ራፊ በትምህርት ቤቷ ቅፅር ግቢ ውስጥ ነዳጅ ተርከፍክፎባት፤ በእሳት ተቃጥላ እንድትሞት ተደርጋለች። ከሁለት ሳምንታት በፊት የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ጾታቂ ትንኮሳ አድርሶብኛል ስትል ለፖሊስ አሳውቃ ነበር።
ኑስራት ጃሃን የ19 ዓመት ወጣት ነበረች። ባንግላዴሽ ውስጥ ፌኒ በምትሰኝ አነስተኛ ከተማ ውስጥ የእስልምና ትምህርት ቤት ውስጥ ትምህርቷን ስትከታተል ቆይታለች።
መጋቢት 18 2011 ዓ.ም የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ኑስራትን ወደ ቢሮው ያስጠራታል። ከዚያም ኑስራት እንደምትለው ርዕሰ መምህሩ ባልተገባ ሁኔታ ይነካካት ጀመረ። ከዚያም ከቢሮው ሮጣ አመለጠች።
የባንግላዴሽ ሴቶች ከማህብረሰቡ እና ከቤተሰቦቻቸው የሚደርስባቸውን መገለል እና ሀፍረት በመፍራት የሚፈጸምባቸውን ጾታዊ ትንኮሳዎች አይናገሩም። ኑስራት ግን ርዕሰ መምህሩ የፈጸመባትን መናገር ብቻ ሳይሆን በቤተሰቦቿ እርዳታ ጉዳዩን ፖሊስ ጋር ወሰደችው።
ፖሊስ ግን ቃሏን ተቀብሎ ጉዳዩን እያጣራ ከለላ ማድረግ ሲገባው ኑስራትን ማብጠልጠል ጀመረ። በዕለቱ ተረኛ የነበረው ፖሊስ ኑስራት ቃሏን ስትሰጥ ቪዲዮ እየቀረጻት ነበር። ኑስራት ቃሏን እየሰጠች ፖሊሱ መቀረጿ አላስደሰታትም። በተቀረጸው ቪዲዮ በግልጽ እንደሚታየው ኑስራት በእጇ ፊቷን ለመሸፈን ጥረት ታደርግ ነበር።
በተንቀሳቃሽ ምስሉም ፖሊሱ የኑስራትን ቅሬታ ''ይህ ትልቅ ጉዳይ'' አይደለም እያለ ሲያጣጥል ይሰማል። ይህ ቪዲዮ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ በስፋት ተሰራጭቷል።
ወደ ፖሊስ ጣቢያው ሄዳ ቃሏን ከሰጠች በኋላ፤ ርዕሰ መምህሩ በቁጥጥር ሥር እንዲውል ተደረገ። ይህ ግን ለኑስራት ችግርት ፈጠረ። በቡድን የተደራጁ ወንዶች ርዕሰ መምህሩ ከእስር እንዲለቀቁ ሰልፍ ማድረግ ጀመሩ። ተቃውሞ ሰልፉን ሲያስተባብሩ ከነበሩት መካከል ኑስራት የምትማርበት ትምህርት ቤት ተማሪ የሆኑ ሁለት ወንዶች ይገኙበታል። የአከባቢው ፖለቲከኞችም የተቃውሞ ሰልፉ ተሳታፊ ሆነዋል።
በርካቶች ለርዕሰ መምህሩ መታሰር ኑስራትን ተጠያቂ ማድረግ ጀመሩ። ወላጆቿም የልጃቸው ደህንነት ያሰጋቸው ጀመር።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፤ ለፖሊስ ቃሏን ከሰጠች ከ11 ቀናት በኋላ ኑስራት ማጠቃለያ ፈተና ለመፈተን ወደ ትምህርት ቤቷ ሄደች።
''ደህንነቷ ስላሰጋን ትምህርት ቤት ድረስ ይዣት ሄድኩ። ወደ ትምህርት ቤቱ ቅጥር ግቢ እንዳልገባ ግን ተከለከልኩ።'' ይላል የኑስራት ወንድም መሃሙዱል ሃሰን ኖማን። ''እንዳልገባ ባይከለክሉኝ ኖሮ፤ ይህን መሰል ተግባር በእህቴ ላይ አይፈጽሙም ነበር'' ሲል ጨምሮ ይናገራል።
ኑስራት በሰጠችው ቃል መሰረት አንድ የክፍል ጓደኛዋ፣ ጓደኛቸው እየተደበደበች እንደሆነ በመንገር ኑስራትን የትምህርት ቤቱ ህንጻ ጣሪያ ላይ ይዛት ትወጣለች። ጣሪያው ላይ የጠበቃት ግን ሴት ለመምሰል አይነ እርግብ የለበሱ (ዓይናቸው ብቻ የሚያሳይ ሂጃብ) አምስት የሚሆኑ ወንዶች ነበሩ።
ከዚያም ኑስራትን በመክበብ በርዕሰ መምህሩ ላይ ያቀረበችውን ክስ እንድታነሳ ያስፈራሯታል። ኑስራት ግን እንደማታደርገው ትናገራለች። ከዚያም ነዳጅ አርከፍክፈውባት እሳት ለኩሰው አቃጠሏት።
የመርማሪ ፖሊሶች ኃላፊ ባንድ ኩማር ማጁመደር እንዳሉት ተጠርጣሪዎቹ ''ኑስራት ራሷን ያጠፋች ለማስመሰል አስበው ነበር'' ሃሳባቸው ሳይሳካ የቀረው ተጠርጣሪዎቹ ኑስራት ህይወቷ ያለፈ መስሏቸው አካባቢውን ጥለው ከሄዱ በኋላ ኑስራት እስተንፋሷ ሳይወጣ ቃሏን በመስጠቷ ነው።
''አንደኛው ተጠርጣሪ የኑስራትን ጭንቅላት በእጆቹ ወጥሮ ከመሬት አጣብቆ ይዞ ስለነበረና ጭነቅላቷ ላይ ነዳጅ ስላላፈሰሱ ከአንገቷ በላይ አልተቃጠለችም። በዚህም ህይወቷ ሊቆይ ችሏል'' ሲሉ የፖሊስ አዛዡ ለቢቢሲ ቤንጋሊ ቋንቋ አገልግሎት ተናግረዋል።
ኑስራት አካባቢው ወደሚገኝ ሆስፒታል ስትወሰድ 80 በመቶ የሚሆነው የሰውነት ክፍሏ ተቃጥሏል። ጉዳቷ ከሆስፒታሉ የማከም አቅም በላይ በመሆኑም ዋና ከተማ ወደሚገኝ ዳካ የህክምና ኮሌጅ ሆስፒታል ተልካለች።
አምቡላንስ ውስጥ ሳለች ህይወቷ ሊተርፍ እንደማይችል የተረዳችው ኑስራት በወንድሟ ስልክ የቪዲዮ መልዕክት ቀርጻ አሰቀመጠች። በቪዲዮ ላይም ''አስተማሪው ነካክቶኛል። እስትንፋሴ እስኪቋረጥ ድረስ ይህን ወንጀል እፋለማለሁ'' ስትል ትታያለች። ጉዳት ካደረሱባት መካከልም የተወሰኑትን ማንነትም ይፋ አድርጋለች።
ሚያዝያ 1 ላይ ህይወቷ አለፈ። በሺህዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በትውልድ ከተማዋ የቀብር ስነ-ስርዓቷ ላይ ተገኙ።
ፖሊስ እስካሁን 15 ሰዎችን በቁጥጥር ሥር አውሏል። ከእነዚህም መካከል ሰባቱ ከግድያው ጋር በቀጥታ ግነኙነት አላቸው ተብሏል። ተቃውሞ ሰልፍ ሲያስተባብሩ የነበሩ ሁለቱ ወንድ ተማሪዎችም ከታሳሪዎቹ መካከል ይገኙበታል። ለፖሊስ ቃሏን ስትሰጥ ቪዲዮ የቀረጻት ፖሊስ ወደ ሌላ ክፍል ተዛውሯል።
የባንግላዴሸ ጠቅላይ ሚንስትር ሼክህ ሃሲና የኑስራትን ቤተሰቦች አግኝተው ያነጋገሩ ሲሆን በወንጀሉ የተሳተፉ ሰዎች በሙሉ ለፍርድ እንደሚቀርቡ ቃል ገብተውላቸዋል።
የኑስራታ ሞት በርካቶችን አበሳጭቷል። በባንግላዴሸም መነጋገሪያ ሆኗል። አንዲት ሴት ''ሴት ልጅ እንዲኖረኝ ሁሌም እመኛለሁ። እዚህ ሃገር ውስጥ ሴት ልጅ መውለድ ማለት ለህይወቷ ሁሌም መስጋት ማለት ነው።'' ስትል በፌስቡክ ገጿ ላይ አስፈራለች።
በባንግላዴሽ የሴቶች መብት ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ የመብት ተሟጋች ቡድኖች እንደሚሉት እ.ኤ.አ 2018 ላይ ብቻ 940 የአስገድዶ መድፈር ተመዝግቧል።