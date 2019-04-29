የተባበሩት መንግስታት፡ የሞዛምቢክ ሁኔታ ከታሰበው በላይ ተባብሷል
ሞዛምቢክ በሳይክሎን ኬኔት ክፉኛ ከተመታች በኋላ በሰሜን ሞዛምቢክ ያለው ሁኔታ ከታሰበው በላይ እንደተባባሰ የተባበሩት መንግስታት ቃል አቀባይ አስታወቁ።
በሰዓት 220 ኪሎሜትር የሚምዘገዘገው ንፋስ ባሳለፍነው ሐሙስ ብቻ ብዙ መንደሮችን ሙሉ በሙሉ ያወደመ ሲሆን በዚሁ ከቀጠለ ከ700 ሺህ በላይ ሰዎች አደጋ ላይ ይወድቃሉ ተብሏል።
የኬቦ ደልጋዶ ግዛት ዋና ከተማና 400 ሺህ ሰዎች ይኖርባታል ተብሎ የሚገመትባት ፔምፓ ከ2 ሜትር( 6.5 ጫማ) ጥልቀት ያለው ጎርፍ ለማስተናገድ ተገዳለች።
የሰብዓዊ ጉዳዮች የሚያስተባብር ድርጅት (ኦቻ) ቃል አቀባይ ሳቪያኖ አብሬ እንዳሉት በተለይ ማኮሚያ እና ኪሳንጋ በተባሉት ከተሞች ያለው ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው ። ይህም ብቻ ሳይሆን ደሴታማዋ ከተማ ኢቦ ተገንጥላ ልትወጣ ትችላለች የሚል ጭንቀትም ነግሷል።
ውሽንፍሩ ከታሰበው በላይ በ4 ሜትር ሊያይል እንደሚችልም ተገልጿል። የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶችም ዝናቡ ከዚህ በላይ ሊበባስ ይችላል ሲሉ ስጋት አድሮባቸዋል።
"በጣም ተጨንቀናል፤ ምክንያቱም በትንበያው መሰረት በሚቀጥሉት አራት ቀናት ኃይለኛ ዝናብ ይዘንባል ተብሎ ይጠበቃል" በማለት የተባበሩት መንግስታት የምግብ ፕሮግራም ቃል አቀባይ ዲቦራ ጉየን ስጋታቸውን ገልፀዋል።
• የዓለማችን 'ጭንቀታም' እና 'ደስተኛ' ሃገራት ደረጃ ይፋ ሆነ
ባሳለፍነው ወር በተለያዩ አገራት በሳይክሎን ኢዳ ሳቢያ ከ900 በላይ ሰዎች ሕይወት አልፏል።
በኔቴ ግዛት የሚገኙ ቤቶች መፈራረሳቸውን ተከትሎ በተለይ በማሄት የመሬት መንሸራተት አደጋ ስጋትም ከፍተኛ ሆኗል።
ምንም እንኳን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ቀያቸውን ለቀው ለተጠለሉ ሰዎች እርዳታ መስጠት ቢጀምርም መንገዶች በመፈራራሳቸው በተለይ ተነጥለው የሚገኙ ቦታዎችን መድረስ አልቻለም።
በሞዛምቢክ በሳይክሎን ሳቢያ በትንሹ 5 ሰዎች ሕይወታቸው ሲያልፍ፤ ከ35 ሺህ በላይ ቤቶች መፈራረሳቸውን የአገሪቱ ባለስልጣናት ገልፀዋል።